Lạnh sống lưng những hình tượng ám ảnh đến từ loạt phim kinh dị đình đám

Kinh dị luôn là dòng phim có sức hút nhất định với khán giả bởi lẽ phần nào đó, mỗi con người đều thích cảm giác kinh hãi mà ít khi có được trong đời thực. Họ muốn thỏa mãn cảm giác tò mò mỗi khi tìm đến các trải nghiệm kinh dị từ những câu chuyện rùng rợn, những màn hù dọa jumpscare bất ngờ hay đơn giản chỉ là một vài hình ảnh tưởng chừng rất bình thường nhưng ẩn chứa hàm ý kinh hoàng rợn tóc gáy.

Bóng bay

Bóng bay, đặc biệt là bóng bay màu đỏ đầy ấn tượng đi vào lịch sử điện ảnh và mãi gắn liền với ký ức kinh hoàng mang tên Pennywise trong bộ phim “It” (tựa Việt: Gã hề ma quái). Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của ông hoàng kinh dị Stephen King, năm 1990, “It” lần đầu đến với khán giả qua màn ảnh nhỏ với 2 tập phim có tổng thời lượng 192 phút trên kênh truyền hình ABC. Năm 1988, Ấn Độ tạo ra phiên bản “It” với tiêu đề “Woh” gồm 52 tập ra mắt khán giả quốc gia Nam Á này. Nhưng chuyển thể đáng nhớ và đặc biệt hơn cả phải kể đến hai phần phim “It” ra mắt năm 2017 và “It Chapter Two” ra mắt năm 2019.

Các chú hề mua vui thường chủ động tiếp cận và thu hút các em nhỏ bằng một vài món quà như kẹo và bóng bay cùng nụ cười vui vẻ luôn hiện hữu trên gương mặt bôi trát ngàn lớp trang điểm kỳ quái đến đáng sợ, hình ảnh chú hề với quả bóng bay màu đỏ còn gây ám ảnh hơn cả. Quả bóng bay màu đỏ trong “It” được xem như một ảo ảnh do Pennywise tạo ra để thu hút, khơi dậy sự tò mò và dẫn dụ nạn nhân đến cái chết. Bản thân bóng bay không có ý nghĩa đặc biệt, thậm chí còn hay gắn liền với niềm vui của những bữa tiệc sinh nhật, của những kỉ niệm trẻ thơ. Nhưng trong bộ phim nổi tiếng chuyển thể từ tiểu thuyết Stephen King, bóng bay đỏ là hiện thân của gã hề ma quái và báo hiệu một điều gì đó có phần máu me, chết chóc và kinh hoàng đang chờ đợi.

Búp bê

Những con búp bê huyền thoại như Chucky (trong loạt phim “Child's Play”), Annabelle (trong vũ trụ kinh dị “The Conjuring”), Billy (trong “Dead Silence”) hay Bill/Jigsaw (trong “Saw”)... đều khiến nhiều mọt phim rụng rời chân tay và trở thành nỗi ám ảnh bất tận của khán giả đại chúng.

Búp bê đã sớm xuất hiện từ rất lâu trong điện ảnh. Là một món đồ chơi quen thuộc, gắn liền với tuổi thơ của nhiều trẻ em nhưng lại mang dáng dấp và hình ảnh của con người nên búp bê xuất hiện ở phim kinh dị thường ám chỉ sự ma quái, nơi linh hồn cư ngụ, không siêu thoát hay ám chỉ về sự kiểm soát, thao túng...

Ý nghĩa của các con búp bê trong các bộ phim kinh dị đương đại cũng tương tự như vậy. Cùng với đó, các nhà làm phim hiện đại cũng đầu tư hơn cho tạo hình món đồ chơi này, khiến mỗi giây phút chúng hiện hữu ám ảnh hơn cả.

Cây kéo

Đạo diễn Jordan Peele của siêu phẩm “Get Out” và “Us” từng chia sẻ: “Kéo là một món đồ có nhiều lớp ý nghĩa và từng xuất hiện rất nhiều trong điện ảnh, trong đó phải kể đến tính hai mặt, đối ngẫu”. Đó cũng là lý do đồ vật này được lựa chọn cho bộ phim “Us” (2019) xoay quanh gia đình bốn người bất ngờ bị bản sao kỳ dị của chính mình tấn công và săn đuổi - một ví dụ hoàn hảo về tính đối xứng, hai mặt của con người như nội dung của phim đề cập.

Giống như thìa và tách trà trong “Get Out”, kéo là một đồ vật thiết yếu, tưởng chừng như vô cùng bình thường trong cuộc sống hằng ngày nhưng lại có thể biến thành thứ vũ khí nguy hiểm tùy thuộc vào kẻ sử dụng chúng. Hơn nữa, không chỉ đóng vai trò như một thứ vũ khí chết chóc, cây kéo trong “Us” còn truyền tải thông điệp ngầm về sự chia cắt sâu sắc của xã hội Mỹ cũng như lý tưởng “cắt bỏ” xiềng xích, vùng lên của những kẻ không có tiếng nói phải sống lẩn khuất ở một thế giới tồn tại song song.

Con thỏ

Giống như cây kéo, loài thỏ là hình tượng xuất hiện khá nhiều và truyền tải nhiều ý nghĩa trong phim kinh dị “Us” (2019). Đạo diễn Jordan Peele cho hay: “Thỏ là loài động vật hai mặt. Chúng vừa dễ thương nhưng cũng rất đáng sợ, cứ nhìn đôi tai chúng là tôi lại liên tưởng đến một chiếc kéo”. Loài thỏ tượng trưng cho sự tái sinh và cũng là một sinh vật thường xuyên được sử dụng để làm thí nghiệm. Số phận của chúng tượng trưng cho cuộc đời của những người nhân bản trong phim - được sinh ra nhưng không phải để sống.

Cũng ra mắt năm 2019, bộ phim kinh dị “The Hunt” xoay quanh 12 người bị bắt và trở thành trò tiêu khiển săn bắn cho một nhóm thượng lưu quyền lực cũng nhắc đến con thỏ như một hàm ý của quyền lực, sức mạnh và sự tàn nhẫn qua câu chuyện thỏ và rùa chạy đua.

Trước đó, bộ phim kinh dị nổi tiếng nổi tiếng “Donnie Darko” (2001) ám ảnh người xem với hình tượng con thỏ đen như sự hoang tưởng, tiếng nói, lời cảnh báo trong tiềm thức của nhân vật chính.

Cánh bướm

Một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc “hot” nhất thời gian gần đây “It's Okay to Not Be Okay” (Điên Thì Có Sao) có nhắc đến hình tượng con bướm với ý nghĩa “điên loạn” nhưng đồng thời cũng có nghĩa là linh hồn và sự chữa lành của tâm hồn bị tổn thương.

Bướm cũng là hình tượng vô cùng quen thuộc trong dòng phim kinh dị, mang nhiều tầng ý nghĩa và chuyển tải nhiều thông điệp. Chẳng hạn như bộ phim hoạt hình “Corpse Bride” (Cô Dâu Ma) của đạo diễn Tim Burton, nhân vật chính biến mất và hóa thành một đàn bướm xanh, ám chỉ sự khởi đầu, kết thúc và sự siêu thoát.

Một trong những những ý nghĩa thường thấy ở cánh bướm là luân hồi, sự sống và cái chết. Bộ phim kinh điển “The Silence Of The Lamb” (Sự Im Lặng Của Bầy Cừu) từng đánh lừa thị giác của người xem với hình ảnh bươm bướm. Nhưng thực ra đó lại là một con “diều hâu đầu chết“, thường được gọi là “bướm đêm của cái chết“, tạo ra bầu không khí chết chóc ghê rợn.

Bướm trong phim ảnh còn gắn với “hiệu ứng bươm bướm”. Trong bộ phim "Havana" (1990), nhân vật chính do Robert Redford thủ vai từng nói: “Một con bướm có thể vỗ cánh trên một bông hoa Trung Quốc và gây ra một cơn bão ở biển Caribbean”. Hay trong "The Butterfly Effect" (2004), một sự thay đổi nhỏ trong quá khứ sẽ kéo theo những biến đổi lớn lao của hiện tại.

Sang đến năm 2020, hình tượng cánh bướm một lần nữa xuất hiện trong siêu phẩm kinh dị đến từ nhà sản xuất của “Get Out” và “Us” - “Antebellum: Bẫy thực tại kinh hoàng”. Phim xoay quanh nữ nhà văn, diễn giả nổi tiếng và vô cùng thành công Veronica Henley bị một thế lực bí ẩn kéo về kỷ nguyên Antebellum, thời kỳ tiền nội chiến kinh hoàng của quá khứ, khi những người Mỹ gốc Phi giống cô bị bắt làm nô lệ. Veronica buộc phải tìm mọi cách để sống sót, chiến đấu và giành lại cuộc sống vốn có của mình...

Ý nghĩa của cánh bướm máu vẫn là một bí ẩn, nhưng hứa hẹn “Antebellum” sẽ là một câu chuyện rùng rợn giật gân, ám ảnh khán giả bởi tính chân thật đan xen nhiều yếu tố xã hội sâu sắc và đen tối tột cùng./.