Lee Min Ho diện vest bảnh bao “lấn át” trai đẹp cận vệ Woo Do Hwan

"The King: Eternal Mornach" (Quân vương bất diệt) với sự tái xuất của nam tài tử Lee Min Ho là bộ phim được khán giả mong ngóng nhất trong tháng 4 năm nay. Sau gần 3 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghỉ ngơi, Lee Min Ho chính thức trở lại với vai diễn hoàng đế Lee Gon.

Diện mạo điển trai của Lee Min Ho trong bộ suit đen lịch lãm khiến người hâm mộ phấn khích.

Mới đây, đài SBS tiếp tục "thả thính" người hâm mộ loạt ảnh đẹp mê hoặc của Lee Min Ho trong trang phục vest đen lịch lãm. Diện mạo điển trai cùng thần thái vương giả của Lee Min Ho. Những tấm ảnh mới được nhà sản xuất tung ra cho thấy, Jo Young (Woo Do Hwan thủ vai) bảo vệ Lee Gon khi anh tham dự một đám tang với sự giúp đỡ của đội an ninh.

Bên cạnh Lee Min Ho, sự xuất hiện của Woo Do Hwan cũng gây chú ý. Woo Do Hwan là một trong những nam thần trẻ đang lên của màn ảnh Hàn trong hai năm gần đây. Sở hữu vẻ đẹp lạ, năng lực diễn xuất tốt, linh hoạt trong biểu cảm là những yếu tố giúp anh chàng xuất hiện trong tác phẩm cùng hai cái tên đình đám Lee Min Ho và Kim Go Eun.

Trai đẹp Woo Do Hwan nhận được sự chú ý của người hâm mộ.

Trong "Quân vương bất diệt", mỹ nam sinh năm 1992 đảm nhận hai nhân vật Jo Young - cận vệ cũng là bạn thân nhất của Lee Gon và Jo Eun Seob - nhân viên phục vụ cộng đồng. Hai người lần đầu gặp nhau khi còn là những đứa trẻ trong cung điện và trải qua nhiều thăng trầm, đã hình thành tình nghĩa anh em. Cả hai vai diễn đều nặng ký và có tác động lớn đến nội dung tác phẩm.

Dàn vệ sĩ của hoàng đế Lee Gon.

Sau hai bộ phim truyền hình "làm mưa làm gió" châu Á là "Hạ cánh nơi anh" (tựa gốc: Crash Landing on You) và "Tầng lớp Itaewon" (tựa gốc: Itaewon Class), bộ phim "The King: Eternal Monarch" (Quân vương bất diệt) hứa hẹn sẽ "thống trị" màn ảnh trong thời gian tới. Phim có sự góp mặt của bộ đôi Lee Min Ho - Kim Go Eun, những cái tên "bảo chứng vàng" cho tỉ suất người xem và tạo nên sức nóng mạnh mẽ cho bộ phim thể loại xuyên không viễn tưởng được chấp bút bởi biên kịch xuất sắc Kim Eun Sook.

Phim sẽ chính thức lên sóng vào ngày 17/4 trong khung giờ thứ 6, thứ 7 trên đài SBS