Lee Min Ho “thả thính” nữ Thủ tướng sau khi thân mật “cô dâu yêu tinh“

Sáng 1/4, nhà sản xuất bộ phim "The King: The Eternal Monarch" (Quân vương bất diệt) tiếp tục khiến khán giả "phát sốt" khi hé lộ những khoảnh khắc đầu tiên Lee Min Ho và nữ phụ Jung Eun Chae.

Hình ảnh hé lộ những tương tác thú vị của cặp đôi "Hoàng đế" Lee Min Ho và nữ Thủ tướng Goo Seo Ryung.

Trong những hình ảnh mới được công bố, Hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) có sự tương tác khó đoán với nữ Thủ tướng trẻ tuổi nhất và đầu tiên của Hàn Quốc Goo Seo Ryung (Jung Eun Chae thủ vai). Cặp đôi có những khoảnh khắc tưởng như chuẩn bị trao nụ hôn say đắm. Tuy nhiên ở góc độ khác có thể rằng Lee Gon và Goo Seo Ryung đang có cuộc trao đổi đầy rẫy sự căng thẳng được thể hiện thông qua ánh mắt giao tiếp.

Công ty Hwa & Dam Pictures cho biết: “Vai trò Hoàng đế và thủ tướng Hàn Quốc do Lee Min Ho và Jung Eun Chae đảm nhận sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc cùng tồn tại, hỗ trợ lẫn nhau".

Được biết, Goo Seo Ryung sẽ là nữ phụ sẽ đối đầu trực tiếp với "cô dâu yêu tinh" Kim Go Eun trong phim. Đây là một trong những nhân vật được khán giả mong chờ và đặt rất nhiều kì vọng sẽ là cái tên nữ phụ bùng nổ tiếp theo sau "nàng Seo Dan" Seo Ji Hye của "Crash Landing on You".

Nhan sắc nữ phụ Goo Seo Ryung trong phim "Quân vương bất diệt".

Vai diễn do nữ diễn viên Jung Eun Chae đảm nhận. Người đẹp họ Jung sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, sắc sảo lẫn body mảnh mai, cao ráo đáng ngưỡng mộ. Dù không phải cái tên quá nổi tiếng nhưng xét về mặt nhan sắc và thần thái, cô chắc chắn là gương mặt xứng đáng để trở thành bóng hồng của Lee Min Ho trong phim./.