Lee Min Ho - Woo Do Hwan khiến fan thích thú với “mối quan hệ hơn cả tình bạn“

Sau hai bộ phim truyền hình "làm mưa làm gió" châu Á là "Hạ cánh nơi anh" (tựa gốc: Crash Landing on You) và "Tầng lớp Itaewon" (tựa gốc: Itaewon Class), bộ phim "The King: Eternal Monarch" (Quân vương bất diệt) hứa hẹn sẽ "thống trị" màn ảnh trong thời gian tới.

Phim có sự góp mặt của bộ đôi Lee Min Ho - Kim Go Eun, những cái tên "bảo chứng vàng" cho tỉ suất người xem và tạo nên sức nóng mạnh mẽ cho bộ phim thể loại xuyên không viễn tưởng được chấp bút bởi biên kịch xuất sắc Kim Eun Sook.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Lee Min Ho sau 4 năm vắng bóng màn ảnh.

Không chỉ có cặp đôi nam - nữ chính, "Quân vương bất diệt" còn hội tụ dàn sao đình đám làng giải trí Hàn Quốc như Woo Do Hwan, Kim Kyung Nam, Jung Eun Jae,...

Ngay khi tung teaser, "Quân vương bất diệt" đã khiến khán giả tò mò chuyện tình của Hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) và thám tử Jung Tae Eul (Kim Go Eun) khi hé lộ phân đoạn tình cảm. Diễn xuất ăn ý của cặp đôi Lee Min Ho, Kim Go Eun cũng hứa hẹn một chuyện tình lãng mạn.

Phân đoạn khiến khán giả tò mò về chuyện tình của Lee Gon và Jung Tae Eul.

Công ty sản xuất Hwa & Dam Pictures bày tỏ: "Chúng tôi muốn thể hiện một mối tình lãng mạn giả tưởng và một vũ trụ song song mà bạn chưa từng thấy trước đây trong hai poster chính. "Quân vương bất diệt" là bộ phim có nội dung mới lạ nhưng hứa hẹn sẽ chứa đựng những tình tiết hấp dẫn. Xin hãy dành nhiều sự quan tâm cho "Quân vương bất diệt", phim sẽ ra mắt vào tháng 4".

Mới đây, nhà sản xuất còn gây sốt khi "nhá hàng" những hình ảnh thân thiết của cặp đôi mỹ nam đình đám Lee Min Ho và Woo Do Hwan. Nam diễn viên Woo Do Hwan sẽ vào vai Jo Young, vệ sĩ chính của hoàng gia. Hoàng Đế Lee Gon và Jo Young là hai người bạn tâm giao. Jo Young là người mà Lee Gon tin tưởng duy nhất.

Với những hình ảnh mới nhất, đặc biệt là ánh mắt trìu mến của Lee Gon dành cho một người bạn tri kỉ, khán giả tin tưởng hai nam diễn viên sẽ tạo ra những tình huống tương tác thú vị. "The King: Eternal Monarch" sẽ chính thức lên sóng vào ngày 17/4 sau khi kết thúc bộ phim "Hyena"./.