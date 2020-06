Lo ngại vấn đề sắc tộc, HBO Max ngưng chiếu “Cuốn theo chiều gió”

Dịch vụ truyền hình trực tuyến HBO Max của Mỹ đã quyết định rút khỏi danh sách trình chiếu bộ phim kinh điển “Cuốn theo chiều gió” (Gone with the Wind) trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd ở Mỹ tiếp tục lan sang nhiều quốc gia khác.

Hình ảnh trong phim "Cuốn theo chiều gió".

Theo người phát ngôn của HBO Max, “Cuốn theo chiều gió” là tác phẩm kinh điển nhưng đáng tiếc, nó đã miêu tả một số định kiến về sắc tộc. Do vậy, dịch vụ HBO Max cảm thấy thiếu trách nhiệm nếu tiếp tục trình chiếu bộ phim “Cuốn theo chiều gió” mà không đưa ra lời giải thích nào hoặc không phản đối trước những định kiến sắc tộc này. HBO Max có thể tái trình chiếu “Cuốn theo chiều gió” sau khi thảo luận về bối cảnh lịch sử của bộ phim này.



Trước đó, một số nhà phê bình điện ảnh của Mỹ đã đề nghị cấm chiếu “Cuốn theo chiều gió” vì cho rằng tác phẩm điện ảnh này thế hiện tư tưởng “phân biệt chủng tộc”.

“Cuốn theo chiều gió” đã sử dụng lá cờ Liên minh miền Nam trong thời Nội chiến Mỹ, vốn bị cho là nguyên nhân tạo ra xung đột sắc tộc trong xã hội Mỹ. Ngoài ra, “Cuốn theo chiều gió” bị cho là đã tái hiện chuỗi sự kiện nghiệt ngã với sự phân biệt chủng tộc, nhất là việc khắc họa hình tượng người da màu trong vai trò nô lệ và người hầu.



Tuy nhiên, những người ủng hộ "Cuốn theo chiều gió" cho rằng cần nhìn nhận khách quan về bộ phim khi đặt trong bối cảnh xã hội Mỹ trước đây, cũng như ý nghĩa văn học khác của tác phẩm.



“Cuốn theo chiều gió” được đạo diễn Victor Fleming dàn dựng dựa theo tiểu thuyết cùng tên đạt giải Pulitzer năm 1936 của nữ văn sĩ Margaret Mithchell. Đây là một trong những tác phẩm điện ảnh “ăn khách” nhất mọi thời đại và đã giành được 10 giải Oscar./.