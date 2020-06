Loạt phim bom tấn Hàn Quốc hứa hẹn hồi sinh phòng vé hậu Covid-19

Trong bối cảnh ngành điện ảnh toàn cầu thiệt hại nghiêm trọng do dịch Covid-19, số lượng người xem giảm mạnh, chạm đáy trong lịch sử khiến các nhà sản xuất “đau đầu” tính toán thời điểm phát hành các phim bom tấn để đảm bảo có thể hoà vốn, may mắn hơn thì có thể thu về lợi nhuận. Những bom tấn Hollywood được mong đợi sẽ “làm mưa làm gió” trong mùa hè này như “Wonder Woman”, “Black Widow”, “No time to die”,… buộc phải ấn định ngày phát hành ở nửa cuối năm nay.

Hàng loạt bom tấn Hollywood không thể ra rạp đúng lịch.

Là một trong những nền điện ảnh hàng đầu châu Á, Hàn Quốc đã cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ. Trong khi bom tấn Hollywood chật vật để ra rạp đúng lịch thì điện ảnh Hàn Quốc tiến ra rạp có phần thuận lợi hơn. Hàng loạt bộ phim chất lượng như “Intruder”, “Peninsula”, “#Alive”,…thu hút sự chú ý của công chúng hứa hẹn vực dậy doanh thu phòng vé trong nước và quốc tế.

"Intruder" có sự góp mặt của “át chủ bài” Song Ji Hyo nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.

Mạnh dạn tiên phong ra rạp sau thời gian cách ly vì đại dịch Covid-19, bộ phim “Intruder”( tựa Việt: Kẻ xâm nhập) có sự góp mặt của “át chủ bài” Song Ji Hyo đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả trong nước.

“Intruder” là bộ phim kinh dị bí ẩn xoay quanh một phụ nữ tên Yu Jin (Song Ji Hyo đóng) trở về với gia đình sau 25 năm mất tích. Song mọi chuyện trong nhà bắt đầu thay đổi khi anh trai của Yu Jin là Seo Jin (Kim Moo Yul đóng) bắt đầu nghi ngờ em mình. Vốn bị trầm cảm sau khi mất đi người vợ trong một tai nạn ô tô, Seo Jin cố gắng khám phá bí mật của em gái và biết được sự thật gây sốc về cô. Sự nghi ngờ của Seo Jin đối với người em ngày một tăng khi Yu Jin có những hành vi mờ ám và thao túng tâm lý cha mẹ.

Ngay khi vừa công chiếu, "Intruder" thu hút tổng cộng 49.578 khán giả đến rạp trong ngày đầu tiên phát hành. Bộ phim vượt qua con số 40.000 khán giả xem tại phòng vé Hàn Quốc vào ngày đầu tiên là bộ phim kinh dị tội phạm "Beasts Clawing at Straws" (tựa Việt: Chó săn tiền). Tính từ thời điểm ra mắt tại quê nhà đến nay, bộ phim của Song Ji Hyo vẫn đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé nội địa, thu hút gần 290,000 lượt khán giả ra rạp.

Song Ji Hyo gây bất ngờ lớn nhờ năng lực diễn xuất tài tình.

Thừa thắng xông lên, "Intruder" tiếp tục phát hành tại 26 quốc gia trên toàn thế giới. Những người theo dõi ngành công nghiệp phim ảnh hy vọng rằng kết quả công chiếu vào ngày đầu tiên đầy hứa hẹn, đánh dấu sự khởi đầu của sự hồi sinh của phòng vé Hàn Quốc.

Nữ diễn viên chính của bộ phim Song Ji Hyo hy vọng: “Tình hình Covid-19 là không thể đoán trước. An toàn là mối quan tâm hàng đầu lúc này, song chúng tôi hy vọng bộ phim trở thành một lý do để khán giả đến rạp và tận hưởng các hoạt động văn hóa”. Sắp tới, khán giả Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức tác phẩm này vào ngày 26/6.

Là một trong những bom tấn điện ảnh trụ lại trên lịch phát hành bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phần 2 “Peninsula” của phim điện ảnh đình đám “Train to Busan” sẽ công chiếu tại Hàn Quốc từ ngày 15/7 và tại Việt Nam vào ngày 7/8.

“Peninsula” là phim điện ảnh Hàn Quốc được mong đợi nhất trong năm nay.

"Peninsula" lấy bối cảnh 4 năm sau sự kiện của bộ phim đầu tiên. Dù là phần tiếp theo của "Train to Busan" nhưng phim sẽ chào đón những nhân vật hoàn toàn mới kể một câu chuyện khác. Phần 2 sẽ khám phá nguyên nhân xuất hiện đại dịch xác sống ở Busan, thành phố an toàn cuối cùng sau khi Hàn Quốc bị lây nhiễm virus này trong phần đầu tiên.

Phim đưa khán giả theo chân một người tên Jung Seok (Kang Dong Won thủ vai), người đã trốn thoát thảm họa nhưng lại quay trở lại bán đảo vì số tiền hậu hĩnh lên đến 2,5 triệu USD. Tưởng chừng như đại dịch này đã kết thúc từ 4 năm trước nhưng ở giữa thành phố hoang tàn không còn sự sống lại bất ngờ xuất hiện đội quân xác sống khát máu. Anh và cả đội bất ngờ bị phục kích, tấn công bởi đơn vị bí ẩn mang bí danh 631 cũng như lũ xác sống hung tợn.

Nam tài tử Kang Dong Won thủ vai Jung Seok.

Dựa trên nền tảng nội dung của phần một, "Peninsula" còn mở rộng và phát triển cốt truyện khác biệt khi khắc hoạ sự tàn bạo, biến chất của đơn vị 631 lẫn nhóm người mắc kẹt ở Seoul hậu đại dịch. Từng là lữ đoàn tinh nhuệ bảo vệ cho thành phố, 631 lại mất đi mục tiêu chiến đấu rồi trở nên điên loạn khi chính phủ sụp đổ. Thay vì tiếp tục tiêu diệt xác sống, đơn vị ấy lại chuyển sang lùng và bắt đồng loại chỉ để giải khuây. Hiện tại, “Peninsula” là phim điện ảnh Hàn Quốc được mong đợi nhất trong năm nay.

Xác sống luôn là một trong những đề tài hấp dẫn và được khai thác nhiều trong các phim kinh dị. Sau thành công của “Train to Busan”, trào lưu khai thác đề tài kinh dị này nở rộ và dần trở nên quen thuộc với khán giả. Thế nhưng sự xuất hiện của “#Alive” trên lịch phát hành sẽ thay đổi hoàn toàn quan niệm của khán giả về dòng phim đề tài này. Đây là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Jo Il Hyung có sự tham gia của nam tài tử Yoo Ah In và nữ diễn viên Park Shin Hye. Ngay khi được công chiếu, phim lập tức chiếm trọn trái tim của khán giả cũng như những nhà phê bình điện ảnh khó tính.

“#Alive” là câu chuyện kể về hành trình sống sót của Jun Woo (Yoo Ah In) - một thanh niên tách biệt với xã hội vì chứng nghiện game và cô gái thông minh bản lĩnh Yoo Bin (Park Shin Hye) ở một thành phố trong tình trạng mất kiểm soát bởi cuộc tấn công từ những người bệnh mang những triệu chứng zombie. Cả hai bước vào cuộc chiến sống còn trước sự tấn công dữ dội của đám zombie khát máu. Đối mặt với một thảm hoạ không được dự báo, cái khiến họ sinh tồn là để thoát khỏi nỗi sợ hãi, sự cô độc của những kẻ sống sót. Bộ phim đã đặt ra một câu hỏi lớn cùng cách tiếp cận vô cùng độc đáo đến với người xem "Đây là hành trình sinh tồn hay là hành trình chiến thắng sự cô đơn?".

Yoo Ah In đã chạm đến tận cùng trái tim và sự đồng cảm của người xem với vai diễn trong "#Alive".

Giới phê bình dành nhiều lời khen cho tác phẩm của đạo diễn Jo Il Hyung và đặc biệt là diễn xuất của Yoo Ah In và Park Shin Hye. “Một diễn viên chưa từng trình làng một tác phẩm kém chất lượng trong suốt bảy năm đã là một điều hiếm có nhưng Yoo Ah In chính là như vậy. Với một nhân vật đời thường như Jun Woo trong “#Alive” cùng với thông điệp "Tôi phải sống sót", Yoo Ah In đã chạm đến tận cùng trái tim và sự đồng cảm của người xem”. Nữ diễn viên Park Shin Hye cũng cho thấy khả năng diễn xuất tốt khi bắt kịp nhịp độ của Yoo Ah In nhưng vẫn mang màu sắc khác biệt. Ra rạp cùng thời điểm với "Peninsula" nhưng tác phẩm "#Alive" cho thấy tiềm năng cạnh tranh lớn, hứa hẹn công phá phòng vé thời gian tới./.