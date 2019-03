Lý giải sức hút khiến “Us” là phim kinh dị được mong đợi nhất 2019

VOV.VN -Sau thành công quá của bộ phim đạt giải Oscar "Get out", Jordan Peele tiếp tục chinh phục khán giả bằng phim kinh dị đầy tính nhân văn "Us" (Chúng ta)