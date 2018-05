“Mamma Mia!: Yêu Lần Nữa” tung trailer cuối cùng hé lộ bà ngoại của Sophie

Như đã tiết lộ từ trailer trước, điểm nhìn của “Mamma Mia!: Yêu lần nữa”lần này sẽ dành cho nhân vật Donna lúc trẻ, để kể về những mối tình thú vị của cô cùng những trải nghiệm tuổi trẻ có 1-0-2 trong đời.

Sau phần phim đầu tiên, người xem không khỏi đặt ra những băn khoăn về câu chuyện đằng sau cô gái ấy. Và trong trailer cuối cùng được tung ra gần đây, câu hỏi này đã phần nào được giải đáp với rất nhiều những chi tiết then chốt, gây tò mò đối với những người yêu điện ảnh.

Mở đầu trailer là phân cảnh cô nàng Sophie (Amanda Seyfried) bồi hồi xúc động khi được quay lại nơi mà mẹ cô đã ở ngày xưa. Lịch sử được lặp lại khi giống như mẹ Donna, cô giờ đây cũng có bầu “ngoài kế hoạch”.

Tại địa điểm đầy ý nghĩa này, Sophie đã thông báo tin vui cho người yêu mình. Nội dung trong trailer sau đó được biến chuyển liên hồi đưa người xem một lần nữa chìm đắm trong những giai điệu nhạc ABBA quen thuộc cùng những câu chuyện tình yêu lãng mạn của các nhân vật trong phim. Câu chuyện trong trailer lần này được dẫn dắt ngay từ đầu bởi cô nàng Sophie – con gái của Donna.

Dưới khung cảnh tuyệt mỹ của hòn đảo Kalokairi, một bữa tiệc đặc biệt sẽ được diễn ra với sự có mặt của những người cũng hết sức “đặc biệt”. Một cuộc “đoàn tụ gia đình” được lên kế hoạch với sự có mặt của đông đảo người quen, nổi bật là hai người bạn chí cốt của mẹ Donna cùng ba ông bố kỳ lạ, những người đã giúp mẹ Donna có những khoảng thời gian đẹp đẽ.

Ngay khi được gặp ba ông bố, Sophie không khỏi thắc mắc: “Con chưa bao giờ hỏi chuyện gì xảy ra khi các bố gặp mẹ con?”. Câu hỏi vang lên cũng là lúc đoạn phim được chuyển qua một bước ngoặt mới. Thời gian như ngưng đọng, quay về thời điểm 1979 đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ của mẹ Donna thời trẻ.

Bộ phim lần này được đan xen giữa quá khứ năm 1979 và hiện tại, giữa những mối tình của nhân vật Donna trong quá khứ và quan hệ hiện tại của họ, giữa sự tương đồng của mẹ Donna thời trẻ và cô con gái Sophie yêu dấu.

Mạch truyện của trailer sau đó chuyển dần sang đoạn hồi tưởng về thời thanh xuân của mẹ Donna với những mối tình thơ mộng và mãnh liệt. Người vào vai Donna thời son trẻ chính là nữ diễn viên Lily James, bông hồng Anh Quốc từng chinh phục khán giả yêu điện ảnh qua vai chính trong bộ phim Cinderella vào năm 2015 và mới đây là bộ phim được nhiều đề cử giải Oscar Darkest Hour (2017). Theo dòng trailer, người xem bị cuốn vào vòng xoáy tình trường rối ren của nàng Donna trong quá khứ.

Hình ảnh của cô nàng Donna thời trẻ xinh đẹp và đầy nhiệt huyết được tái hiện rõ nét. Một Donna cuốn hút trên sân khấu ca nhạc, một Donna phóng khoáng muốn khám phá mọi thứ: “Thế giới thì rộng lớn và em muốn ghi dấu những kỷ niệm”.

Trên đường khám phá và trải nghiệm tuổi trẻ, Donna đã gặp được ba chàng trai, ba mối tình khiến cô không thể nào quên trong cuộc đời. Donna lướt thuyền vượt đại dương cùng anh chàng Bill (Josh Dylan) “đẹp trai nhất thế giới”.

Sau đó là chàng kiến trúc sư Sam (Jeremy Irvine) mang vẻ ngoài vô cùng lãng tử mà Donna đã tình cờ gặp dưới mưa. Và cuối cùng là một anh chàng chất nghệ sĩ với tâm hồn bay bổng Harry (Hugh Skinner).

Một Donna cuồng nhiệt của tuổi trẻ…

Gác lại những câu chuyện tình yêu trong quá khứ, bản nhạc Dancing Queen bất tử của ban nhạc ABBA kéo người xem trở lại câu chuyện hiện tại. Trong những diễn biến tiếp theo, nhân vật Donna liên tục được mọi người nhắc đến như một cách để tưởng nhớ.

Trailer dẫn dắt người xem đến bữa tiệc náo nhiệt với sự xuất hiện “vào phút chót” của nữ thần nhạc Pop thế giới - Cher và được Sophie gọi bằng “bà”, người mà những người bạn của mẹ Donna nhắc đến với tên gọi “ Phù thủy độc ác từ phương Tây”.

Sự xuất hiện của bà dường như không được chào đón khi mà Sophie thốt lên đầy ngạc nhiên rằng: “Bà, bà không được mời đến đây?”. Chưa hết biến cố này, Sophie lại phải đối mặt với một biến cố khác khi cô không muốn cho mọi người biết về đứa bé cô đang mang trong mình.

Nhưng biết làm sao khi bố Sam thản nhiên nói rằng: “Ta đã nói cho Bill” và bố Bill lại tiếp tục: “Đúng. Và ta đã nói với Harry”. Câu chuyện dừng lại khi bố Harry tuyên bố: “Và ta đã kể với rất nhiều người”.

“Tiệc như thế là tiệc đáng đi nhất đấy bé gái ạ”, câu nói “chất lừ” của bà khiến khán giả phần nào mường tượng được về một người “không phải dạng vừa đâu”

Trong phần hai này, hầu hết dàn diễn viên gạo cội từ phần phim trước đều quay trở lại: quý bà Meryl Streep, Amanda Seyfried, ‘điệp viên 007’ Pierce Brosnan, tài tử gạo cội người Thụy Điển Stellan Skarsgård và chủ nhân giải thưởng Oscar danh giá Colin Firth.

Mamma Mia!: Yêu Lần Nữa được dẫn dắt bởi đạo diễn Ol Parker, người được biết đến qua những bộ phim Imagine Me & You (2005), The Best Exotic Marigold Hotel (2011), Now Is Good (2012)…

Bên cạnh đó, đội ngũ sáng tạo của phim còn có những cái tên quen thuộc từ vở nhạc kịch gốc Mamma Mia: giám đốc âm nhạc Martin Koch, sản xuất âm nhạc Nick Gilpin, biên đạo Anthony Van Laast. Bên cạnh đó, phim còn có sự tham gia của những tên tuổi mới như: Lily James (Cinderella, Darkest Hour), Jeremy Irvine (War Horse), Hugh Skinner (The Wipers Times), Alexa Davies (Harlots) và danh ca huyền thoại Cher./.