“Marriage Story”, “Joker”, “Parasite” chiếm lĩnh đường đua đề cử Quả cầu vàng 2020

Ngày 9/12, Hiệp hội Báo chí Nước ngoài tại Hollywood (HPFA) đã chính thức công bố danh sách các hạng mục cùng các đề cử giải thưởng Quả cầu Vàng lần thứ 77 năm 2020.

"Marriage Story" dẫn đầu danh sách đề cử mảng điện ảnh tại Quả cầu vàng 2020.

Ở mảng điện ảnh, bộ phim "Marriage Story" với sự tham gia của nữ diễn viên Scarlett Johansson dẫn đầu danh sách đề cử của Quả cầu vàng 2020 khi có tên ở 6 hạng mục. Đó là giải thưởng ở các hạng mục: "Phim truyện điện ảnh chính kịch xuất sắc", "Đạo diễn xuất sắc", "Nữ diễn viên chính xuất sắc" (Scarlett Johansson), "Nam diễn viên chính xuất sắc"(Adam Driver). Ngoài ra, "Marriage Story" còn có cơ hội tranh giải "Nữ diễn viên phụ" (Laura Dern), "Biên kịch" (Noah Baumbach) và "Nhạc nền" xuất sắc.

Tiếp đó là bộ phim "The Irishman" và "Once Upon a Time in Hollywood" cùng có 5 đề cử cho các hạng mục. Tài tử Brad Pitt và Leonardo Dicaprio cũng là những cái tên không thể thiếu trong đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc" và "Nam diễn viên phụ xuất sắc" của hạng mục cho "Phim điện ảnh hài hoặc nhạc kịch".

Leonardo DiCaprio có tên ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" trong "Phim truyện điện ảnh hài hoặc ca vũ nhạc".

Không quá bất ngờ khi "Joker" - bộ phim giành giải cao nhất tại LHP Venice vừa qua tiếp tục được đề cử ở hạng mục "Phim truyện điện ảnh chính kịch xuất sắc" tại Quả cầu vàng 2020. Bên cạnh đó, bộ phim này còn mang về đề cử "Nam diễn viên chính xuất sắc" (Phim điện ảnh chính kịch) cho Joaquin Phoenix trong vai Joker; "Đạo diễn xuất sắc" cho đạo diễn Todd Phillips và "Nhạc nền xuất sắc".

"Joker" mang về 4 đề cử cho Todd Phillips trong đó có giải thưởng cao nhất: "Phim truyện điện ảnh chính kịch xuất sắc".

“Parasite” (Ký sinh trùng) - niềm tự hào của điện ảnh Hàn Quốc cũng góp mặt trong danh sách với 3 đề cử cho "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc", "Đạo diễn xuất sắc" (Bong Joon Ho) và "Kịch bản xuất sắc" (cho Bong Joon Ho và Han Jin Won).

"Ký sinh trùng" tạo nên cơn sốt phòng vé, ghi dấu ấn doanh thu tại 92 nước trên thế giới.



Dịch vụ trực tuyến Netflix được dự đoán sẽ đại thắng với số lượng đề cử năm nay lên đến 34 đề cử cả mảng điện ảnh và truyền hình với các bộ phim "Marriage Story", "The Irishman", "Unbelievable", "The Crown",...

Một số dịch vụ xem phim online khác như Hulu, Amazon Prime và Apple TV Plus cũng đã được HFPA xướng tên ở buổi công bố đề cử.

Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 77 sẽ được tổ chức vào ngày 5/1/2020 (theo giờ địa phương). Sự kiện năm nay do danh hài Ricky Gervais dẫn dắt./.