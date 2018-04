Minh tinh Emily Blunt và diễn xuất đỉnh cao trong “Vùng đất câm lặng“

Góp công không nhỏ trong sự thành công ngoài sức mong đợi của bộ phim Vùng đất câm lặng - A quiet place là phần diễn xuất nội tâm hoàn hảo của các diễn viên trong một tác phẩm gần như không có lời thoại, mà nổi bật là vai diễn bà mẹ Evelyn của nữ minh tinh Emily Blunt. Đây được đánh giá là một vai diễn mà giới phê bình không tiếc lời ngợi khen là “đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật diễn xuất”.

Với Emily Blunt, diễn xuất không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp mà còn là thứ đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.

Những dấu ấn đậm nét của Emily Blunt tại kinh đô điện ảnh Hollywood

Trước khi nhận được rất nhiều lời ngợi khen cho phần diễn xuất đẳng cấp trong Vùng đất câm lặng, cái tên Emily Blunt trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều đạo diễn cho các vai diễn gai góc và cá tính.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật với mẹ là diễn viên Joanna Mackie, được biết đến qua vai diễn Jenny Colet trong TV series Lillie (1978), thế nên không có gì ngạc nhiên khi Emily sớm bén duyên với nghiệp diễn. Nổi tiếng khả năng biến hóa nội tâm đa dạng, những bộ phim có sự tham gia của Emily Blunt đều nhanh chóng trở thành hiện tượng gây xôn xao trong giới phê bình điện ảnh.

Khởi nghiệp từ khá sớm (năm 2002) nhưng phải mãi tới năm 2006, Emily Blunt mới thực sự giành được sự chú ý khi vào vai nàng trợ lý chảnh chọe, hẹp hòi Emily của “yêu nữ mê hàng hiệu” Miranda (Meryl Streep) và là đối địch của cô nàng trợ lý mới - Andy (Anne Hathaway) trong The Devil wears Prada. Danh tiếng của Emily sáng chói trong phút chốc và tờ Entertainment Weekly “âu yếm” gọi cô là “người thu hút mọi ánh nhìn trong mỗi khung hình cô ấy xuất hiện”.

Sau đó, Emily tiếp tục khẳng định năng lực qua vai diễn nữ chiến binh đặc nhiệm Rita trong bộ phim Edge of Tomorrow (2014). Đóng cặp cùng Blunt là tài tử Tom Cruise, người sắp tới đây cũng sẽ có màn “come – back” hoành tráng trong siêu bom tấn mùa hè Mission: Impossible – Fallout.

Màn hợp tác ăn ý của hai siêu sao đã khiến Edge of Tomorrow trở thành một trong số ít tác phẩm hành động thành công cả về doanh thu lẫn nghệ thuật. Không chỉ đem về doanh thu 370,5 triệu đô, Edge of Tomorrow còn vinh dự nhận được điểm số 7.9 trên chuyên trang IMDb.

Năm 2015 là một năm ngọt ngào với Blunt khi cô nhận đề cử Quả Cầu Vàng lần thứ năm trong sự nghiệp với vai diễn trong phim nhạc kịch Into the Woods. Tới giữa năm, tác phẩm hình sự Sicario mà Blunt thủ vai nữ cảnh sát trong đội chuyên án chống các băng đảng ma túy cũng đã gây tiếng vang lớn tại Liên hoan phim Cannes.

Trong năm 2016, Blunt đã nhận được vô số lời tán dương từ phía giới phê bình với vai diễn trong phim kinh dị The Girl on the Train của đạo diễn Paula Hawkins. Cùng với doanh thu phòng vé toàn cầu lên tới 170 triệu đô, bộ phim đã giúp cô nhận đề cử SAG và BAFTA cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất.

Emily Blunt tiếp tục khẳng định tài năng trong Vùng đất câm lặng

Trái ngược với hình ảnh gai góc thường thấy trong phim, ngoài đời, Emily Blunt là một bà mẹ bỉm sữa đích thực.

John Krasinski và Emily Blunt là một trong số ít gia đình diễn viên hạnh phúc tại Hollywood.

Vùng đất câm lặng là bộ phim đầu tiên trên màn ảnh rộng đánh dấu sự kết hợp của cô và chồng - tài tử John Krasinski vào vai một cặp vợ chồng. Ban đầu, John là đạo diễn của bộ phim.

Trong Vùng đất câm lặng, Emily sẽ vào vai Evelyn – người mẹ của những đứa trẻ nhỏ và trong thời khắc nguy hiểm phải chạy trốn khỏi thế lực thần bí, cô cũng đang mang trong mình một em bé. Mưu cầu sự sống cùng tình mẫu tử khiến từng phút giây được sống sót của họ trở nên đáng giá hơn bao giờ hết.

Emily và vai diễn “sét đánh” khi hóa thân thành bà mẹ thương con hết mực Evelyn.

Trong một tác phẩm sử dụng hạn chế đến mức tối đa mọi thủ thuật hù dọa thường thấy trong các bộ phim kinh dị đương thời của Hollywood, khả năng diễn xuất, đặc biệt là khả năng biểu lộ cảm xúc phải được tối ưu hóa. Thế nhưng thách thức này cũng đã được Emily Blunt chinh phục được. Và với những gì khán giả được chứng kiến trong Vùng đất câm lặng, diễn xuất của Emily xứng đáng được đặt lên một tầm cao mới.

Vùng đất câm lặng sẽ chính thức khởi chiếu tại Việt Nam kể từ ngày 20/4/2018./.

