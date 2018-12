Minh tinh Emily Blunt và những vai diễn bật lên nhờ thực lực

Khởi nghiệp từ sớm nhưng đến năm 2006, Emily Blunt mới thực sự khiến cho Hollywood kinh ngạc với màn hóa thân vào trợ lý khó ưa Emily Charlton trong “The Devil Wears Prada”. Đây là vai diễn đưa tên tuổi của cô đến với những người yêu điện ảnh toàn cầu. Dù chỉ tham gia vai phụ nhưng chính vai diễn “chảnh chọe” này đã giúp cô nhận được đề cử Quả Cầu Vàng đầu tiên trong sự nghiệp. Với hơn 24 giải thưởng và đề cử lớn nhỏ, bộ phim "The Young Victoria" đã đưa tên tuổi Emily Blunt lên một tầm cao mới. Hóa thân xuất sắc vào vai Nữ hoàng Victoria trong những năm đầu trị vì, Emily đã thể hiện thành công nội tâm sâu sắc của một người phụ nữ phải đứng giữa mong muốn được tự do của một con người bình thường và trách nhiệm đối với đất nước mà một nữ hoàng phải gánh trên vai. Nhạc kịch vốn là một thể loại kén khán giả và bộ phim “Into The Woods” cũng không phải là một câu chuyện cổ tích đơn thuần. Vì thế đạo diễn Rob Marshall đã “chọn mặt gửi vàng” những diễn viên gạo cội, trong đó có Emily Blunt. Không chỉ khả năng diễn xuất tài tình, Emily Blunt còn khiến thế giới bất ngờ khi sở hữu một giọng hát ngọt ngào và trong trẻo. Với vai diễn vợ của người thợ làm bánh, Emily Blunt nhận đề cử Quả Cầu Vàng lần thứ 5. “The Girl On Train” đánh dấu sự trở lại của Emily Blunt sau thất bại phòng vé trong năm 2016. Với bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Paula Hawkins, Emily đã nhận được vô số lời tán dương từ phía giới phê bình với vai diễn Rachel – một người phụ nữ nghiện ngập có tâm lý phức tạp và đầy đau khổ. Cùng doanh thu 170 triệu đô trên phòng vé toàn cầu, bộ phim đã giúp cô nhận đề cử BAFTA cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Hầu hết những cây bút phê bình kỳ cựu đều ca ngợi "Vùng đất câm lặng" là tác phẩm xuất sắc, kết hợp hài hòa giữa kinh dị và nghệ thuật, khai thác nỗi sợ hãi từ sự tĩnh lặng. Nổi bật nhất là vai diễn bà mẹ Evelyn của Emily Blunt mà giới phê bình không tiếc lời ngợi khen là “đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật diễn xuất”. Diễn xuất nội tâm của nữ diễn viên người Anh trong vai một người mẹ mưu cầu sự sống, sẵn sàng làm mọi điều để bảo vệ gia đình đã gây tiếng vang lớn dù bộ phim này chưa tới 100 câu thoại. Tác phẩm là một trong 10 bộ phim hay nhất năm 2018 do Viện Điện Ảnh Mỹ đánh giá. Cuối năm nay, màn ảnh rộng tiếp tục chào đón sự trở lại của nữ minh tinh người Anh tài năng này trong phần phim tiếp nối vở nhạc kịch nổi tiếng năm 1964 của hãng Disney - “Mary Poppins trở lại”. Với sự hóa thân đầy thần thái thành cô bảo mẫu nổi tiếng Mary Poppins, Emily Blunt tiếp tục nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình và mang về cho mình đề cử Quả Cầu Vàng lần thứ 6 trong sự nghiệp. Trong lần trở lại lần này, cuộc phiêu lưu của cô Mary Poppins do đạo diễn lừng danh Rob Marshall chỉ đạo (Chicago, Into the Woods). Bộ phim có sự góp mặt của dàn sao đình đám của Hollywood bao gồm Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Colin Firth và Meryl Streep. Bộ phim còn đem đến những bản nhạc hoàn toàn mới do bộ đôi nhạc sĩ Marc Shaiman và Scott Wittman (Hairspray) chấp bút.

