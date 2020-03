“Mulan” chính thức lùi lịch công chiếu toàn cầu vì dịch Covid-19

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, hãng phim Walt Disney Pictures đã quyết định hoãn ngày phát hành bộ phim live-action được mong đợi nhất năm 2020, "Mulan". Trước đó nhiều bộ phim bom tấn như "No time to die", "A quiet place", Fast and Furious 9,...cũng đã quyết định dời ngày công chiếu.

"Mulan" chính thức hoãn công chiếu trên toàn cầu vì những lo ngại về đại dịch Covid-19.

Nữ đạo diễn bộ phim, Niki Caro chia sẻ trên trang cá nhân: "Bộ phim này đã mang về cho tôi cảm giác hài lòng và trải nghiệm rất tuyệt vời trong sự nghiệp đạo diễn của mình. Tôi rất vinh dự khi được đồng hành cùng dàn diễn viên, nhân viên - những con người đã tận tâm làm việc.

Chúng tôi rất hào hứng chia sẻ tác phẩm này với thế giới nhưng trước tình hình không mấy khả quan ở thời điểm hiện tại chúng tôi phải hoãn lịch công chiếu phim "Mulan" trên toàn cầu. Chúng tôi luôn sát cánh cùng những người đang phải chật vật với virus, thật là khó khăn để chúng ta luôn được an toàn. Cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ của các bạn, tôi thật nóng lòng chờ đợi đến ngày mà tất cả chúng ta đều được trải nghiệm câu chuyện kì diệu về một nữ chiến binh đã trở thành huyền thoại".

Đạo diễn Niki Caro đánh giá cao diễn xuất chuyên nghiệp, khả năng sử dụng kiếm, biểu diễn võ thuật của người đẹp.

Quyết định này nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Nhiều người hy vọng tác phẩm có thể ra mắt khi đại dịch kết thúc.

"Mulan" là bộ phim live-actioncủa hãng Disney được đầu tư với kinh phí khủng lên đến 200 triệu USD. Các nhà sản xuất đã lựa chọn mỹ nhân Trung Quốc từ 1000 ứng cử viên đến từ năm châu lục khác nhau để có được một hình mẫu nữ chiến binh gần nhất với phiên bản hoạt hình.

Bộ phim được xem tác phẩm quan trọng trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi, giúp cô củng cố địa vị trong nước và tiến ra Hollywood. Nữ diễn viên chia sẻ việc được nhận diễn vai "Hoa Mộc Lan" với cô như một giấc mơ: "Có thể được đóng vai này là cơ hội, giống như giấc mơ trở thành sự thật. Một giấc mơ đẹp". Người đẹp đã nỗ lực trong ba tháng để rèn thể lực, cưỡi ngựa, luyện kiếm, luyện phát âm tiếng Anh tại New Zealand./.