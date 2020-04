“Mulan” của Lưu Diệc Phi chạy đua ra rạp giữa đại dịch Covid-19

Mới đây, hãng Walt Disney bất ngờ thông báo lịch phát hành mới cho bộ phim "Mulan" phiên bản live-action sau khi phim này bị dời lịch vô thời hạn vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Phim được dự kiến sẽ ra mắt khán giả toàn cầu vào ngày 24/7 thay vì lịch phát hành ban đầu là vào tháng 3 vừa qua.

"Mulan" chính thức ra rạp vào tháng 7/2020.

Disney tin rằng khi tình hình dịch bệnh được cải thiện vào tháng 7, các rạp chiếu sẽ rục rịch mở cửa trở lại và "Mulan" ra mắt thời điểm đó sẽ nhanh chóng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả. Tuy nhiên quyết định có phần táo bạo này của Disney khiến nhiều chuyên gia phê bình nghi ngại vì tình hình phức tạp của đại dịch này.

Một trong những thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới, chiếm lượng người xem đông đảo như Trung Quốc vừa mới rục rịch mở cửa rạp chiếu thì ngay lập tức phải đóng cửa vì diễn biến khó lường của dịch Covid-19.

Ngành công nghiệp điện ảnh đang chịu tổn thất nặng nề nhất trong những năm trở lại đây khi rạp chiếu dần chìm vào bóng tối, thay thế bằng những sản phẩm trực tuyến. Để có thể phục hồi không phải dễ dàng, đặc biệt khi thói quen của người yêu điện ảnh đang dần thay đổi. Theo hướng tích cực, rạp chiếu có thể mở cửa lại vào tháng 6,7, tuy nhiên "Mulan" sẽ khó có khả năng thu được doanh số phòng vé như dự kiến bởi tâm lý e ngại khi đến rạp chiếu của khán giả.

Trong khi "Black Widow" đã phải rời lịch đến tận tháng 11 năm nay dù trước đó dự kiến công chiếu vào tháng 5.

Cùng với đó, "Black Widow" cũng là bom tấn tiếp theo của Disney có lịch phát hành. Phim sẽ được công chiếu vào tháng 11 năm nay. Điều này gây ra hiệu ứng dây chuyền tới ngày phát hành các bộ phim khác. Hầu hết các bộ phim sắp ra mắt của Marvel như "The Eternals", "Shang-Chi", "Doctor Strange in the Multiverse of Madness",... đã được lên kế hoạch đều bị dời sang cuối năm 2020 hoặc 2021./.