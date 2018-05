Ngày lễ, hãy xem những bộ phim truyền cảm hứng không thể bỏ qua

If I Stay – Nếu em ở lại : Mia Hall ( Chloë Grace Moretz thủ vai) là một cô gái trẻ tài năng chơi violon. Mia đứng giữa sự lựa chọn khó khăn: hoặc theo đuổi giấc mơ tại dàn nhạc danh tiếng Juilliard hoặc từ bỏ để ở gần người cô yêu là Adam. Nhưng rồi một tai nạn giao thông đã thay đổi mọi thứ... Unconditional – Yêu chân thành: Samantha Crawford đang sống yên bình, hạnh phúc với người chồng thì bất hạnh ập đến. Chồng cô bị giết trong một cuộc bạo động vô nghĩa. Trước cú sốc này, Samantha không muốn sống tiếp nữa. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Joe, một người bạn cũ khiến cuộc sống của Samantha rẽ sang một trang mới. Cô lại học được cách yêu thương và tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình. My Sister’s Keeper – Sống cùng ung thư: Cuộc sống của gia đình Sara và Brian Fitzgerald đã bị đảo lộn hoàn toàn khi họ biết được con gái mình, Kate mắc bệnh máu trắng. Hy vọng duy nhất của đôi vợ chồng này là sinh một đứa con khác với mục đích lấy tủy và máu để cứu sống Kate. Nhưng cô con gái thứ hai Anna ra đời và từ chối việc hiến một quả thận của mình cho Kate và nhờ luật sư kiện cha mẹ mình. Những bí mật sâu kín đằng sau hành động ấy dần được hé mở và hàng triệu khán giả đã phải bật khóc ở những thước phim cuối cùng. The Fault in Our Stars – Lỗi của những vì sao: Mặc dù phép màu y học đã giúp thu hẹp khối u mang lại hy vong sống cho Hazel nhưng cô bé vẫn phải đối mặt với cái chết từng ngày. Sự xuất hiện của Augustus Waters đã khiến cuộc đời Hazel rẽ sang một hướng mới. Sâu sắc và táo bạo, ngang tàng và thô ráp, “Lỗi của những vì sao” khai thác tình yêu và sự sống ở tận ngóc ngách thương tâm nhưng không lâm li, bi đát. Soul Kitchen: Zinos Kazantsakis là chủ một nhà hàng không nổi tiếng ở Hamburg. Mọi thứ trở nên đảo lộn khi anh thuê một đầu bếp với tay nghề giỏi hơn. Thành công mới biến cuộc sống vốn yên bình của anh trở nên xáo trộn... Now Is Good – Nguyện ước: Bộ phim kể về Tessa Scott, một cô gái bị mắc bệnh bạch cầu. Đối mặt với số phận nghiệt ngã, cô gái nhỏ như muốn nổi loạn và bỏ mặc mọi thứ. Nhưng dần dần, Tessa bắt đầu lập kế hoạch những điều cần phải làm trước khi bệnh tình nặng hơn. Cô bé muốn có một tình yêu đẹp và trọn vẹn. May mắn thay, bên cạnh cô là cậu bạn hàng xóm Adam đầy thương yêu, trìu mến. Liệu tình yêu của Adam có đủ mạnh mẽ để giúp Tessa sống những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời? Restless – Chuyện tình chốn thiên đường: Enoch, người sống sót sau cái chết lâm sàng và mất cha mẹ trong một tai nạn, gặp Annabel tại một đám tang. Chẳng bao lâu những người trẻ tìm thấy sự đồng điệu khác lạ về cuộc đời. Nhưng, Annabel Cotton xinh đẹp bị mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Enoch đề nghị giúp cô đối mặt với số phận không cưỡng lại với một thái độ phóng túng bất cần đời, đối mặt với những nền nếp xã hội và với cả cái chết đang đến gần… My life without you - Không thể sống thiếu anh: Ann là một cô gái 23 tuổi, sống với một người chồng thất nghiệp và người cha vừa mới ra tù. Cuộc sống đơn điệu của cô thay đổi khi cô phát hiện ra mình bị ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn sống được 3 tháng. Cô quyết định thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Still Alice – Vẫn là Alice: Alice được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer. Từ một tiến sĩ ngôn ngữ học nổi tiếng, Alice dần mất đi khả năng ngôn ngữ và các kĩ năng tự chăm sóc mình. Đối với Alice, mỗi ngày là một cuộc đấu tranh để không quên đi mình trước kia. Mối quan hệ giữa Alice cùng các thành viên trong gia đình dần thay đổi, đặc biệt là với cô con gái út Lydia./.

