Nghĩa địa ma quái - tác phẩm kinh dị đầy ám ảnh về nghĩa địa thú cưng

Mới đây, "Nghĩa địa ma quái" (Tựa gốc: Pet Sematary) – bom tấn kinh dị của hãng Paramount trong năm 2019 đã tung ra trailer đầu tiên.

Dù chỉ vỏn vẹn gần 2 phút, trailer đã “nhá hàng” cho người xem những tình tiết mang không khí vô cùng u tối và ghê rợn, hứa hẹn sẽ trở thành một tác phẩm kinh dị hiếm hoi trong những năm gần đây được đầu tư, chăm chút kĩ lưỡng, không chỉ ở những mảng miếng tạo nên sự giật gân, kịch tính mà còn ở chiều sâu về nội dung và nghệ thuật.

Trailer bắt đầu với ngày đầu tiên vị bác sĩ Louis Creed (Jason Clarke) cùng vợ Rachel (Amy Seimetz) và 2 con nhỏ chuyển đến một ngôi nhà mới ở vùng ngoại ô Ludlow.

Ngôi nhà đẹp và ấm cúng nằm giữa những tán cây tưởng chừng như yên bình, tĩnh lặng bỗng chốc trở nên đáng ngờ và đáng sợ hơn, bởi một chiếc xe tải phóng qua con đường cao tốc trước cửa ngôi nhà với tốc độ tử thần. Và đây không chỉ là mối nguy hiểm duy nhất đang chờ đợi nhà Creed phía trước.

Những cảnh tiếp theo bắt đầu hé lộ về một truyền thuyết kinh dị được lan truyền trong vùng bấy lâu, qua lời kể của cụ ông hàng xóm Jud Crandall (John Lithgow). Nằm sâu bên trong cánh rừng sau ngôi nhà của gia đình Creed là một nghĩa trang, nơi mà từ lâu trẻ con trong vùng tới để chôn cất những con vật nuôi đã chết.

Nhưng điều kì lạ ở chỗ, lũ trẻ khi đi vào rừng luôn đeo những chiếc mặt nạ hình thú kì dị. Và chúng từng thách đố nhau tiến vào cánh rừng vào ban đêm. Bởi người ta đồn rằng, có một thực thể tà ác huyền bí và vô cùng đáng sợ ngự trị nơi cánh rừng, trong chính nghĩa trang thú cưng u ám đó.

Hồi cuối của trailer là một chuỗi những sự việc kinh khủng và ám ảnh xảy đến dồn dập với gia đình Louis Creed: Bàn chân Louis bị hoại tử và bầm dập, ánh mắt hoảng sợ của người vợ Rachel và cậu con trai nhỏ Gage, sự xuất hiện của những hình bóng bí ẩn đeo mặt nạ thú kì dị, đám tang, các dấu chân và vết máu loang. Những mối nguy hiểm bí ẩn đang rình rập gia đình nhà Creed, và thậm chí tính mạng của họ cũng sẽ bị đe dọa.

"Nghĩa địa ma quái" được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của “ông hoàng thể loại kinh dị” – Stephen King. Tác giả Stephen King đã trở thành cái tên huyền thoại với các khán giả tại Việt Nam và trên toàn thế giới với những cuốn sách “gối đầu giường” cho mọt sách mê thể loại kinh dị như IT, The Shining, The Shawshank Redemption, bộ ba The Dark Tower và cả Pet Sematary.

Tất cả những tác phẩm trên đều đã được chuyển thể thành những bộ phim được các nhà phê bình nhiệt liệt tán dương bởi chất lượng nội dung và trở thành bom tấn phòng vé yêu thích của hàng triệu mọt phim, gần đây nhất là với IT.

Với riêng cuốn sách, đây được coi là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của huyền thoại của dòng tiểu thuyết kinh dị. Phiên bản chuyển thể điện ảnh vào năm 2019 tới từ hãng Paramount sẽ được cầm trịch bởi cặp đôi Kevin Kölsch và Dennis Widmyer – bộ đôi đạo diễn đã gây được tiếng vang với các tác phẩm kinh dị độc lập như Starry Eyes, Holidays.

Những nhà sản xuất đại tài đứng sau dự án này đều là những cái tên kì cựu với những bộ phim hành động kịch tính bao gồm Lorenzo di Bonaventura (G.I. Joe: The Rise of Cobra, Transformers), Mark Vahradian (loạt phim Transformers, Deepwater Horizon) và đặc biệt là Steven Schneider (Insidious, Paranormal Activity).

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên tài năng như Jason Clarke (The Great Gatsby, Terminator Genisys, Mudbound, First Man) trong vai chính Louis Creed, Amy Seimetz (Alien: Covenant, Family Tree) và nam diễn viên gạo cội John Lithgow (Interstellar, Footloose, Daddy’s Home 2).

Với một ê – kíp dày dặn kinh nghiệm và quen thuộc với thể loại giật gân ly kỳ, "Nghĩa địa ma quái" được hứa hẹn sẽ trở thành bom tấn kinh dị gây bão phòng vé và được bảo chứng về chất lượng nghệ thuật nhất đến từ hãng phim Paramount trong năm 2019 tới đây./.