Ngỡ ngàng những vai diễn biến hóa “gây sốc” của Christian Bale

Christian Bale là một trong những diễn viên đáng chú ý nhất không chỉ bởi tài năng mà còn bởi sự cống hiến hết mình của anh trong từng bộ phim. Trong "Velvet Goldmine" ( 1998), vào vai một anh chàng đam mê nhạc rock, Bale biến hóa vẻ ngoài của mình cho thật giống một rocker với tóc dài đánh rối, bóng mắt đen cùng vẻ ngoài bất cần. Trong bộ phim "American Psycho" vào vai một gã giết người điên rồ đam mê thể hình Patrick Bateman, Bale đã tập luyện rất khắc nghiệt, 3h/ngày, 6 ngày/tuần để có được cơ thể nở nang cùng những múi cơ đáng ngưỡng mộ trong thời gian ngắn. Vài năm sau thành công của "American Psycho", Bale tiếp tục tham gia dự án phim "The Machinist" vào năm 2004. Anh đã gây sốc khi giảm cân và ép xác để hóa thân thành một người mắc bệnh mất ngủ. Anh chỉ ăn một quả táo trong 1 ngày suốt 4 tháng để có được thân hình như mong muốn. Khi khán giả vẫn chưa thôi ám ảnh với hình ảnh trơ xương của nam tài tử trong phim "The Machinist" (2004) thì chỉ một năm sau, anh đã tái ngộ màn ảnh bằng hình tượng người hùng Gotham trong bộ phim "Batman Begins". Ngay sau khi tăng cân cho phim "Batman Begins", Bale liền phải ép cân cho vai diễn anh lính trong phim "Rescue Dawn". Trong "Terminator Salvation" (2009), đạo diễn không chỉ yêu cầu anh tăng cân mà còn phải tập luyện khắt khe để chiến đấu với sự nổi dậy của binh đoàn robot. Bộ phim "The Fighter" là lần đầu Bale hợp tác cùng đạo diễn David O. Russell. Anh thủ vai Dicky Eklund, một tay đấm bốc từng rất triển vọng nhưng về sau lại tuột dốc và trở nên nghiện ngập. Để trông giống như một con nghiện, Bale ép cân xuống mức 66 kg. Với sự hy sinh cùng tài diễn xuất cảm động, Bale nhận cả Quả Cầu Vàng cùng Oscar dành cho “Nam diễn viên phụ xuất sắc”. Không dừng lại ở việc hy sinh thể lực, sức khỏe của bản thân vì nghệ thuật, để hóa thân thành vai John Miller – một linh mục lưu lạc đến Trung Quốc thời chiến trong bộ phim đình đám "Kim lăng thập tam hoa (2011), Bale đã cố gắng đến thăm Trần Quang Thành – một nhà hoạt động nhân quyền của Trung Quốc mặc dù chính phủ quốc gia này ngăn cấm. Vào năm 2013, anh chàng lại một lần nữa gây xôn xao khi bất ngờ tăng thêm gần 20 kg, hy sinh luôn mái tóc để hóa thân sinh động nhất thành tên lừa đảo Irving Rosenfeld trong bộ phim "American Hustle". Ngay lập tức, nam diễn viên lại tiếp tục hóa thân thành công vai diễn Moses, người được Chúa trời ban cho những quyền năng đặc biệt để giải phóng dân tộc mình khỏi ách nô lệ trong "Exodus: Gods and Kings". Năm nay, Christian tái xuất với "Vice". Đây là bộ phim tiểu sử về nguyên phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney. Vai diễn này buộc Christian phải trở tăng một khối lượng cân nặng cơ thể đáng kể cũng như phải nhuộm lông mày thành màu nâu để trông giống như vị cựu phó tổng thống. Vai diễn này đã giúp Christian Bale được đề cử giải Quả cầu vàng cho hạng mục "Nam chính xuất sắc nhất" thể loại phim chính kịch.

Christian Bale là một trong những diễn viên đáng chú ý nhất không chỉ bởi tài năng mà còn bởi sự cống hiến hết mình của anh trong từng bộ phim. Trong "Velvet Goldmine" ( 1998), vào vai một anh chàng đam mê nhạc rock, Bale biến hóa vẻ ngoài của mình cho thật giống một rocker với tóc dài đánh rối, bóng mắt đen cùng vẻ ngoài bất cần. Trong bộ phim "American Psycho" vào vai một gã giết người điên rồ đam mê thể hình Patrick Bateman, Bale đã tập luyện rất khắc nghiệt, 3h/ngày, 6 ngày/tuần để có được cơ thể nở nang cùng những múi cơ đáng ngưỡng mộ trong thời gian ngắn. Vài năm sau thành công của "American Psycho", Bale tiếp tục tham gia dự án phim "The Machinist" vào năm 2004. Anh đã gây sốc khi giảm cân và ép xác để hóa thân thành một người mắc bệnh mất ngủ. Anh chỉ ăn một quả táo trong 1 ngày suốt 4 tháng để có được thân hình như mong muốn.

Khi khán giả vẫn chưa thôi ám ảnh với hình ảnh trơ xương của nam tài tử trong phim "The Machinist" (2004) thì chỉ một năm sau, anh đã tái ngộ màn ảnh bằng hình tượng người hùng Gotham trong bộ phim "Batman Begins". Ngay sau khi tăng cân cho phim "Batman Begins", Bale liền phải ép cân cho vai diễn anh lính trong phim "Rescue Dawn". Trong "Terminator Salvation" (2009), đạo diễn không chỉ yêu cầu anh tăng cân mà còn phải tập luyện khắt khe để chiến đấu với sự nổi dậy của binh đoàn robot. Bộ phim "The Fighter" là lần đầu Bale hợp tác cùng đạo diễn David O. Russell. Anh thủ vai Dicky Eklund, một tay đấm bốc từng rất triển vọng nhưng về sau lại tuột dốc và trở nên nghiện ngập. Để trông giống như một con nghiện, Bale ép cân xuống mức 66 kg. Với sự hy sinh cùng tài diễn xuất cảm động, Bale nhận cả Quả Cầu Vàng cùng Oscar dành cho “Nam diễn viên phụ xuất sắc”. Không dừng lại ở việc hy sinh thể lực, sức khỏe của bản thân vì nghệ thuật, để hóa thân thành vai John Miller – một linh mục lưu lạc đến Trung Quốc thời chiến trong bộ phim đình đám "Kim lăng thập tam hoa (2011), Bale đã cố gắng đến thăm Trần Quang Thành – một nhà hoạt động nhân quyền của Trung Quốc mặc dù chính phủ quốc gia này ngăn cấm. Vào năm 2013, anh chàng lại một lần nữa gây xôn xao khi bất ngờ tăng thêm gần 20 kg, hy sinh luôn mái tóc để hóa thân sinh động nhất thành tên lừa đảo Irving Rosenfeld trong bộ phim "American Hustle". Ngay lập tức, nam diễn viên lại tiếp tục hóa thân thành công vai diễn Moses, người được Chúa trời ban cho những quyền năng đặc biệt để giải phóng dân tộc mình khỏi ách nô lệ trong "Exodus: Gods and Kings". Năm nay, Christian tái xuất với "Vice". Đây là bộ phim tiểu sử về nguyên phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney. Vai diễn này buộc Christian phải trở tăng một khối lượng cân nặng cơ thể đáng kể cũng như phải nhuộm lông mày thành màu nâu để trông giống như vị cựu phó tổng thống. Vai diễn này đã giúp Christian Bale được đề cử giải Quả cầu vàng cho hạng mục "Nam chính xuất sắc nhất" thể loại phim chính kịch.