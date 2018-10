Những cặp vợ chồng “làm mưa làm gió” trên màn ảnh Hollywood

"A quite place" (Vùng đất câm lặng) là bộ phim đánh dấu sự xuất hiện lần đầu tiên của cặp đôi vợ chồng Emily Blunt và Krasinski trên màn ảnh rộng. Sự ăn ý giữa hai vợ chồng ngôi sao này đã đem đến thành công bất ngờ cho bộ phim kinh dị của hãng Paramount Pictures. Trước khi "đường ai nấy đi", cặp đôi đã trở thành biểu tượng của Hollywood, Brad Pitt và Angelina Jolie đã trải lòng về cuộc sống hôn nhân đổ vỡ với nhiều biến cố trong bộ phim "By the sea" do chính Angelina viết kịch bản và đạo diễn. Trong thời gian bên nhau, Nicole Kidman và Tom Cruise đã chinh phục nhiều người hâm mộ với màn đóng cặp trong phim gay cấn "Eyes Wide Shut" (Mắt nhắm hờ - 1999) của đạo diễn Stanley Kubrick. Thêm nữa, hai người còn cùng diễn chính trong phim "Days of Thunde"r (Những ngày sấm dậy – 1990) và "Far and Away" (Đi về nơi xa – 1992). Cặp đôi vàng của nhạc Latin trước khi chia tay sau 7 năm hôn nhân mặn nồng đã từng đóng chung trong phim El Cantante. Bộ phim nói về cuộc đời của huyền thoại nhạc Salsa, Hector Lavoe. Sự xuất hiện của cặp đôi nổi tiếng thế giới này đã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả yêu điện ảnh Puerto Rico. Cặp đôi "trái dấu" Kristen Bell và Dax Sherpa cũng từng hội ngộ trong nhiều bộ phim hài và mới nhất là bộ phim "Chips" do chính nam tài tử là đạo diễn. Channing Tatum lần đầu gặp Jenna Dewan khi quay bộ phim ăn khách về vũ đạo "Step Up". Cặp đôi trở thành một cặp kể từ đó và vô cùng ăn ý trên màn ảnh trong bộ phim "10 years". Trải qua 18 năm hôn nhân, cặp đôi Will Smith – Jada Pinkett vẫn duy trì được hạnh phúc bền chặt là điều hiếm thấy ở Hollywood. Will và Jada là bạn diễn trong bộ phim "Ali" nổi tiếng. Penelope Cruz và bạn diễn của cô là Javier Bardem bắt đầu hẹn hò vào năm 2007 sau khi đóng chung với nhau trong bộ phim "Vicky Cristina Barcelona". Màn kết hợp của cặp đôi trong bộ phim đã giúp Cruz nhận được giải Oscar. Khác với những cặp vợ chồng ăn ý của Hollywood, sự kết hợp của Madonna và Sean Penn trong "Shanghai Surprise" đã không thu được thành công và cuộc hôn nhân của họ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn và cuối cùng đã tan vỡ. Tuy vậy cặp đôi vẫn được đánh giá cao bởi khả năng diễn xuất. Diane Keaton đã ở bên Woody Allen trong cả ba bộ phim đánh dấu bước chuyển mình trong sự nghiệp của ông. Dù đã hai vợ chồng đã ly dị nhưng Diane vẫn dành những lời tử tế cho vị đạo diễn. Bộ phim hài "Bridesmaids" với sự hợp tác của vợ chồng ngôi sao "ngoại cỡ" Melissa McCarthy đã đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của cô sau 14 năm vào nghề. "Bridesmaids" thu 288 triệu USD so với kinh phí chỉ là 32 triệu USD, đồng thời mang về cho cá nhân Melissa McCarthy đề cử Oscar hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc. Dù đã chính thức ly dị sau 18 năm chung sống nhưng cặp đôi Ben Stiller và Christine Taylor đóng cùng trong rất nhiều bộ phim, chủ yếu là phim hài như "Zoolander", "Dodgeball: A True Underdog Story",...và gần đây nhất là "Zoolander 2".

