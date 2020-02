Những khoảnh khắc khó quên ở lễ trao giải Oscar lần thứ 92

Brad Pitt đã vượt qua các đối thủ kỳ cựu khác là Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci để giành chiến thắng cho hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn Cliff Booth trong bộ phim "Once Upon a Time ... in Hollywood". Đây là tượng vàng Oscar thứ hai trong sự nghiệp của anh, sau chiến thắng với "12 Years a Slave" trên cương vị nhà sản xuất vào năm 2014.

Brad Pitt đã vượt qua các đối thủ kỳ cựu khác là Tom Hanks, Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci để giành chiến thắng cho hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn Cliff Booth trong bộ phim "Once Upon a Time ... in Hollywood". Đây là tượng vàng Oscar thứ hai trong sự nghiệp của anh, sau chiến thắng với "12 Years a Slave" trên cương vị nhà sản xuất vào năm 2014.

Idina Menzel thể hiện ca khúc "Into The Unknown", nhạc phim "Frozen 2" cùng các nghệ sĩ bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Nhật, Ba Lan, Thái Lan, Đức, Na Uy, Nga, Tây Ban Nha, Đan Mạch... Đây là bài hát được đề cử trong hạng mục "Ca khúc nhạc phim hay nhất" tại Oscar năm nay.

Idina Menzel thể hiện ca khúc "Into The Unknown", nhạc phim "Frozen 2" cùng các nghệ sĩ bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Nhật, Ba Lan, Thái Lan, Đức, Na Uy, Nga, Tây Ban Nha, Đan Mạch... Đây là bài hát được đề cử trong hạng mục "Ca khúc nhạc phim hay nhất" tại Oscar năm nay.