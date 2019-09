Những lần biến hóa đầy ấn tượng của “Lọ lem” Lily James

Ở lĩnh vực truyền hình, dấu ấn lớn nhất của Lily James đến nay là vai diễn Lady Rose trong series đình đám của nước Anh – “Downton Abbey”. Xuất hiện từ cuối mùa ba với phong cách nổi loạn, thần thái sang chảnh, Lady Rose trở thành nhân vật trung tâm trong mùa bốn và năm nhờ diễn xuất của Lily James.

Series Downton Abbey (2012 – 2014).

Hình ảnh quý cô kiêu sa với mái tóc vàng rực, ánh mắt quyến rũ thu hút mọi gã công tử đã khiến nữ diễn viên sinh năm 1989 thực sự tỏa sáng. Chính “Downton Abbey” đã mở ra cơ hội cho Lily James ở Hollywood, sau khi nhiều nhà làm phim chú ý đến cô vì vai diễn Lady Rose.

Tham gia điện ảnh từ năm 2012, chỉ ba năm sau, Lily James đã được giao vai chính trong bom tấn cổ tích “Cinderella”, hóa thành nhân vật được hàng triệu bé gái qua nhiều thế hệ yêu mến là nàng Lọ Lem. Đây là vai diễn đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Lily, đưa tên tuổi cô vang xa khắp thế giới vào mùa xuân năm ấy. Ban đầu, vai Cinderella được giao cho Emma Watson, trong khi Lily James thử vai một trong hai chị gái của Ella (Lọ Lem). Khi Emma rút khỏi dự án, Lily vượt qua nhiều ứng viên sáng giá như Alicia Vikander, Saoirse Ronan hay Margot Robbie để thành Cinderella.

Cinderella (2015).

Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài lộng lẫy, Lily James còn chiếm trọn cảm tình người xem bằng gương mặt hiền hậu, thông minh cùng biểu cảm rất tự nhiên, không hề bị lép vế khi diễn cùng các diễn viên đàn chị như Cate Blanchett hay Helena Bonham Carter.

Là phiên bản kinh dị hài dựa trên tiểu thuyết kinh điển “Kiêu hãnh và định kiến” của nữ nhà văn Jane Austen, “Pride and Prejudice and Zombies” mang tới cho Lily James một hình ảnh hoàn toàn khác lạ trên màn ảnh rộng.

Pride and Prejudice and Zombies (2016).

Đang từ công chúa Cinderella mong manh, trong sáng, cô trở thành nàng tiểu thư mạnh mẽ của gia tộc Bennett nhưng đồng thời cũng là người đứng đầu nhóm chiến binh đi diệt thây ma. Với vai diễn trong “Pride and Prejudice and Zombies”, Lily James dần chứng tỏ tài năng, có thể hóa thân thành nhiều dạng vai chứ không chỉ một hình tượng duy nhất.

Sau ba năm trở thành sao hạng A kể từ “Cinderella”, Lily James luôn biết cách làm mới mình bằng những vai diễn cá tính. Bộ phim nhạc kịch “Mamma Mia” từng tạo nên hiện tượng toàn cầu vào năm 2008 với diễn xuất của minh tinh gạo cội Meryl Streep. Sang tới phần hai, phim tập trung chủ yếu vào câu chuyện thời trẻ của nhân vật Donna. Và người thể hiện vai diễn “nặng ký” này là Lily James.



“Mamma Mia! Here We Go Again” (2018).

Với “Mamma Mia! Here We Go Again”, “bông hồng” mới của nước Anh lột tả thành công hình ảnh một cô gái tuổi đôi mươi rực rỡ, phóng khoáng, yêu đời và không kém phần hoang dại. Không chỉ tạo dấu ấn bằng diễn xuất tâm lý, Lily James còn khoe giọng hát ngọt ngào đầy mê hoặc khi thể hiện các bài hát kinh điển của nhóm ABBA.

Trong “Yesterday” của đạo diễn Danny Boyle, Lily James một lần nữa thể hiện khả năng “biến hóa” trên màn bạc qua vai diễn nàng Ellie. Ellie là bạn thân từ thời ấu thơ của nhân vật Jack – chàng nhạc sĩ trẻ gặp tai nạn và khi tỉnh giấc thì cả thế giới đã quên đi sự tồn tại của ban nhạc huyền thoại The Beatles. Ellie thực sự yêu Jack nhưng khi âm nhạc xen vào giữa họ, khoảng cách tình cảm ngày một đẩy cả hai ra xa hơn. Lily James đã nhuộm tóc nâu, tạo nên vẻ ngoài khác lạ khi tham gia bộ phim này.

Yesterday (2019).

Cô trở thành “nàng thơ” mới của đạo diễn lừng danh Danny Boyle. “Cô ấy thực sự tỏa sáng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi hợp tác nhưng Lily James quả thực là một diễn viên tài năng”, Danny Boyle nhận xét./.