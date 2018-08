Những lý do không thể bỏ lỡ siêu phẩm về cá mập của Jason Statham

Siêu phẩm về cá mập hoành tráng nhất kể từ sau “Jaws”

"Cá mập siêu bạo chúa" là bộ phim khoa học viễn tưởng mang màu sắc kinh dị do Jon Turteltaub làm đạo diễn. Nội dung phim dựa trên cuốn tiểu thuyết Meg: A Novel of Deep Terror của Steve Alten, lần đầu xuất bản vào năm 1997. Đã từng có không ít bộ phim lựa chọn đề tài cá mập, thế nhưng "Cá mập siêu bạo chúa" có lẽ là tác phẩm có bối cảnh hoành tráng nhất khi nhà sản xuất quyết định “hồi sinh” loài cá mập khổng lồ Megalodon được cho là đã tuyệt chủng từ hơn 2 triệu năm trước. Đó là loài cá mập lớn nhất trong lịch sử, với chiều dài lên tới 25m, kèm bộ răng sắc nhọn và lực cắn lên tới 18 tấn đủ để làm bẹp rúm một chiếc ô tô tầm trung.

Megalodon thoắt ẩn thoắt hiện liên tục đẩy các sinh vật khác vào tình thế nguy hiểm.

Đạo diễn Turteltaub đã thành công trong việc phá vỡ hình tượng nhàm chán trước đó về những con cá mập bằng cách đẩy sự nguy hiểm của loài sát thủ đại dương này lên cao nhất. Bởi với tốc độ và sức mạnh mà không một giống loài đại dương nào có thể sánh bằng, Megalodon thoắt ẩn thoắt hiện liên tục đẩy các sinh vật khác vào tình thế nguy hiểm.

Những pha hành động giật gân của ngôi sao phim hành động Jason Statham

Trên màn ảnh, Jason Statham từng hạ gục vô số tên tội phạm khét tiếng nguy hiểm. Thế nhưng ở "Cá mập siêu bạo chúa", khán giả sẽ được chứng kiến anh chàng sát thủ “mặt lạnh” đối mặt với một đối thủ còn dữ tợn hơn tất cả các kẻ thù trước đây của anh cộng lại – siêu cá mập Megalodon.

Như những gì người hâm mộ mong đợi, anh tiếp tục “chiêu đãi” khán giả bằng những pha hành động kịch tính cùng cơ bắp săn chắc. Vẫn với phong cách lạnh lùng xen lẫn bụi bặm thường thấy trong các phim trước đó, nhưng nam tài tử đã có những bước đột phá hơn trong diễn xuất nội tâm, đặc biệt là trong những phân cảnh đối mặt giữa lằn ranh sự sống và cái chết dưới đáy đại dương sâu thẳm.

Ngôi sao phim hành động Jason Statham tiếp tục chiêu đãi khán giả những pha hành động giật gân.

Không chỉ là bom tấn hành động khô khan

Tuy bao trùm lên bộ phim là không khí căng thẳng, hồi hộp cùng nhiều khoảnh khắc kinh dị giật gân, "Cá mập siêu bạo chúa" vẫn tồn tại những giây phút tình cảm lắng đọng giữa các nhân vật. Bộ phim cũng để lại thông điệp sâu sắc về tình cảm con người, sức mạnh của con người giữa những biến động từ tự nhiên.

Mở đầu phim, dù đã từ bỏ niềm đam mê lặn biển sau biến cố đau thương trong quá khứ, nhưng khi nghe tin vợ cũ đang mắc kẹt dưới đáy biển, Jonas Taylor vẫn quyết định quay trở lại với biển khơi để giải cứu cô khỏi mối đe dọa từ “hung thần đại dương” Megalodon. Cảm động hơn cả, tình người còn được khắc họa rõ nét ở nhân vật Toshi (Masi Oka). Trước ngưỡng cửa tử, nhà thám hiểm quyết định hy sinh thân mình để đồng đội của anh được sống, và trong giây phút cận kề cái chết, anh vẫn cố trao lá thư viết cho vợ cho người bạn đồng hành để những dòng chữ cuối cùng của anh đến được tay người mà anh thương yêu nhất.

Dàn diễn viên đa quốc tịch tài năng

Sát cánh cùng Jason Statham trong "Cá mập siêu bạo chúa" còn có sự góp mặt của “đả nữ” Trung Quốc Lý Băng Băng trong vai nhà nghiên cứu Hải dương học Suyin. Đã từng có kinh nghiệm góp mặt trong nhiều bộ phim quốc tế, vai diễn Suyin dường như không làm khó Hoa đán xứ Trung. Không chỉ gây ấn tượng với vẻ yêu kiều, xinh đẹp bất chấp tuổi tác, mỹ nhân 45 tuổi còn thoát khỏi hình ảnh “bình hoa di động” trên màn ảnh bằng vai diễn Suyin dũng cảm, độc lập và cực kỳ mạnh mẽ.

Đả nữ” Trung Quốc Lý Băng Băng trong vai nhà nghiên cứu Hải dương học Suyin.

Gây ấn tượng ngay từ trailer đầu tiên với chỉ một câu thoại “Megalodon” chính là nữ diễn viên cá tính Ruby Rose trong vai Jaxx – kỹ sư trưởng và là người thiết kế ra tất cả các công nghệ cũng như động cơ máy móc tại Viện nghiên cứu Hải dương học. Để có được những thước phim chân thực nhất có thể, Ruby Rose từng có một phen “hú hồn” khi suýt chết đuối trong một cảnh phim. May thay, các thợ lặn chịu trách nhiệm an toàn đã phát hiện và kịp thời đưa Rose khỏi trường quay.

"Cá mập siêu bạo chúa" công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc từ ngày 10/8./.