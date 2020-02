Những phim "Bom tấn" hành động sẽ công phá rạp chiếu 2020

No time to die

Là bộ phim thứ 25 về siêu điệp viên James Bond, "No time to die" cũng đánh dấu lần nhập vai 007 cuối cùng của nam tài tử Daniel Craig sau 14 năm gắn bó.

Với kinh phí lên tới 250 triệu USD, "No time to die" là phần phim James Bond đắt giá nhất, cũng như là một trong những dự án điện ảnh hoành tráng nhất năm 2020.

Tiếp nối sự kiện tại phần phim Spectre (2015), James Bond lựa chọn giải nghệ để có cho mình một cuộc sống bình thường. Không may khi trật tự và hòa bình thế giới một lần nữa lại bị đe dọa bởi ác nhân Safin (Rami Malek), anh buộc phải tái xuất với nhiều những bí mật sâu khuất đang chờ được hé lộ. Trong tập phim này, lần đầu tiên phiên bản nữ của 007 được giới thiệu với khán giả trên màn ảnh lớn.

Đạo diễn Cary Joji Fukunaga lần đầu đảm nhiệm vai trò đạo diễn phim 007 với sự hỗ trợ của các nhà sản xuất quen thuộc. Dàn diễn viên trong hai phần phim trước cũng sẽ quay trở lại bao gồm Lea Seydoux, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Ben Whishaw cùng các gương mặt mới gồm Lashana Lynch, Ana de Armas, Billy Magnussen.

Fast & Furious 9

Hành trình tốc độ của Dominic Toretto (Vin Diesel đóng) cùng đồng đội tiếp tục bùng nổ trong năm 2020. Sau khi thoát chết ở cuối phần 8, nhân vật phản diện chính của phim - hacker Cipher (Charlize Theron) sẽ quay trở lại với nhiều chiêu trò nguy hiểm, nhằm hạ gục Dominic và gia đình anh.

Dù vắng bóng “The Rock” Dwayne Johnson và Jason Statham, nhưng Fast & Furious 9 đã mời được một gương mặt vàng thay thế - huyền thoại đô vật John Cena. Thông tin về vai diễn của anh vẫn đang nằm trong vòng bí mật. Đạo diễn Justin Lin, cùng biên kịch quen thuộc Chris Morgan hứa hẹn sẽ viết nên chương mới đầy hào hùng cho đại gia đình "Fast & Furious".

Top Gun Maverick

30 năm sau lần đầu làm nên biểu tượng, Tom Cruise trở lại với bầu trời xanh trong phần tiếp theo của phim hành động "Top Gun" (1986). Vai diễn chàng phi công Pete của Tom Cruise đã làm biết bao thế hệ người hâm mộ trên khắp thế giới say đắm.

Sau tác phẩm này, Tom Cruise một bước trở thành nam diễn diễn được săn đón hàng đầu tại Hollywood.

Trong phần phim mới "Top Gun Maverick" (tựa Việt: Phi Công Siêu Đẳng Maverick), giống như Tom Cruise, chàng phi công Pete nay đã dày dặn kinh nghiệm, trở thành một trong những huyền thoại trong lực lượng không quân Mỹ. Anh bước vào nhiệm vụ mới sau khi hội ngộ Bradley (Miles Teller) - con trai người bạn quá cố.

Trailer phim gây ấn tượng với nhiều cảnh bay lượn chân thật được Tom Cruise trực tiếp tham gia cầm lái dù nam tài tử nay đã gần 60 tuổi. Anh cũng tham gia vai trò sản xuất phim cùng đạo diễn Joseph Kosinski, người đã hợp tác cùng anh trong phim khoa học viễn tưởng Oblivion (2013). Với kinh phí lên tới 152 triệu USD, "Top Gun Maverick" là một trong những tác phẩm hành động được đầu tư mạnh tay của Paramount.

G.I.JOE 3: Snake Eyes

Một thương hiệu quen thuộc nữa với người hâm mộ dòng phim hành động là G.I.Joe cũng sẽ quay trở lại màn ảnh vào năm nay với tự đề Snake Eyes. Hai phần phim trước "G.I. Joe: The Rise of Cobra" (2009) và "G.I. Joe: Retaliation" (2013) gây ấn tượng mạnh nhờ những pha hành động đẹp mắt và công nghệ vũ khí hiện đại.

Nội dung chi tiết của Snake Eyes vẫn đang được giữ kín nhưng qua những teaser gần đây, người hâm mộ cho rằng phim sẽ đào sâu vào quá khứ nhân vật Snakes Eyes, một thành viên cốt cán của tổ chức G.I.Joe.

Nam diễn viên điển trai Henry Golding được mời nhận vai Snake Eyes. Bên cạnh đó các thành viên chủ chốt khác của tổ chức G.I.Joe sẽ được đảm nhiệm bởi Andre Koji (Storm Shadow), Iko Uwais (Hard Master), Úrsula Corberó (Baroness) và Samara Weaving (Scarlett).

The Tomorrow War

Bên cạnh những series nổi tiếng, “ông lớn” Paramount còn đầu tư sản xuất nhiều tác phẩm gốc khác, và một trong số ấy sẽ được ra mắt trong năm 2020 tới đây - The Tomorrow War. Bộ phim kể về cuộc chiến sống còn giữa loài người với người ngoài hành tinh ở một tương lai gần. Khi những đội quân cuối cùng của con người không còn khả năng kháng cự, hy vọng duy nhất của nhân loại là công nghệ du hành thời gian.

Nam tài tử Chris Pratt sẽ nắm giữ trọng trách bảo vệ thế giới khi nhận vai chính trong The Tomorrow War. Đạo diễn của loạt phim "The Lego Movie" sẽ đảm nhận vai trò chỉ đạo và sản xuất. "The Tomorrow War" được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn hành động, khoa học viễn tưởng đáng chú ý trong mùa lễ hội cuối năm 2020.