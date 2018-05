Những siêu anh hùng sẽ trở lại trong Avengers 4

Với màn chào sân ấn tượng, Black Panther ( Chiến binh báo đen ) sẽ góp mặt trong phần tiếp theo là chắc chắn. T'challa sẽ trở thành một trong những nhân vật trụ cột của trụ cột của nhóm Avengers khi sở hữu khối tài sản khổng lồ không thua gì Tony Stark và có sức chiến đấu mạnh mẽ và tầm nhìn lãnh đạo không kém Captain America. Dr.Strange được dự đoán sẽ là chìa khóa thay đổi toàn bộ cục diện cuộc chiến với Thanos. Trong bộ phim, Dr. Strange đã tua nhanh dòng thời gian để thấy trước kết quả của cuộc chiến vô cực. Chiến thắng gần như tuyệt đối nghiêng về Thanos với hơn 14 triệu khả năng và chỉ có một dành cho các siêu anh hùng. Với năng lực kiểm soát thời gian, "cái chết" của Strange lại đặt ra nhiều giả thuyết về sự trở lại của nhân vật này. Trước viễn cảnh Steve Rogers có thể sẽ hy sinh và không còn đảm nhiệm vai trò Đội trưởng Mỹ, MCU cần một nhân vật đủ sức kế thừa. Với sự giúp đỡ của Wankada, Bucky Barnes trở lại và là ứng viên sáng giá cho vị trí này. Hơn nữa Sebastian Stan vừa kí xong 9 bản hợp đồng với Marvel là xác nhận chắc chắn về sự góp mặt của Chiến binh mùa đông trong Avengers 4. Có lẽ yếu tố thú vị nhất của Infinity War là có thêm đất diễn cho các nhân vật trong Guardians of the Galaxy. Tuy nhiên cái chết của Gamora đã khắc họa thêm tính cách nhân vật Thanos khi Thanos đánh đổi tính mạng của cô con gái để lấy được viên đá linh hồn. Gamora cần phải quay lại khi chính cô đã nắm được yếu điểm của Thanos. Tính đến hiện tại, anh chàng Peter Parker đã xuất hiện trong 2 phim của Marvel là Captain America: Civil War và Spider-Man: Home-Coming. . Xuất hiện trong Infinity War và sẽ trở lại ở Avengers 4, vai trò của Người Nhện trong cuộc chiến với Thanos được đánh giá là rất quan trọng. Được chính Tony Stark phát hiện và đào tạo, Spider-Man liệu có trở thành người kế nhiệm Iron Man? Không xuất hiện chính thức trong phim, hình ảnh của Nick Furry lại được hé lộ trong phần after - credits hé lộ sự xuất hiện của nhân vật mới, Captain Marvel. Những hình ảnh được Just Jared chụp trên phim trường Avengers 4 đã xác nhận sự trở lại của nhân vật này, bên cạnh nữ đồng sự xinh đẹp nữ Maria Hill. Với không gian chiến trưởng mở rộng đến vũ trụ, các siêu anh hùng cần một nhân vật có kinh nghiệm để hỗ trợ họ ở ngoài không gian trong cuộc đối đầu với Thanos. Và Star-Lord là lựa chọn hoàn hảo. Tuy nhiên sự nóng giận của Peter Quill đã dẫn tới chiến thắng của Thanos. Vì vậy có nhiều khả năng sẽ Star - Lord sẽ trở thành hạt nhân ở Avengers 4. Giống như nhiều siêu anh hùng khác trong phim, Wanda cũng là nạn nhân biến mất đầy bí ẩn. Scarlet Witch là một trong số ít nhân vật mạnh trong Marvel, nếu cô chọn, có thể phá hủy một hành tinh, tiêu diệt một viên đá vô cực. Thật khó để tin rằng sức mạnh của Wanda sẽ cho phép cô ấy đột nhiên biến mất. Falcon là một trong những nhân vật mới của vũ trụ điện ảnh Marvel. Khác với War Machine, Falcon có thể chiến đấu mà không cần tới đôi cánh của mình. Đó chính là yếu tố giúp Falcon trở thành Captain America trong nguyên tác. Vì vậy, Marvel chắn chắn sẽ không để nhân vật này biến mất hoàn toàn. Không xuất hiện trong phim, vắng mặt tại hai sự kiện D23 và Comic Con, các fan phần nào lo lắng về số phận của Hawkeye. Nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng rõ khi nam diễn viên Renner xác nhận sự tham gia của anh trong phần tiếp theo, ám chỉ đến xuất hiện trong Avengers 4. Khán giá sẽ được chứng kiến một diện mạo hoàn toàn mới của Hawkeye trong phần tiếp theo. Drax là nhân vật hứa hẹn sẽ trở lại trong Avengers 4 bởi mối hận thù với Thanos cần phải đươc giải quyết. Hơn nữa, đạo diễn James Gunn đã xác nhận sẽ có phần tiếp theo của "Vệ binh dải ngân hà" sau "Avengers 4" .Điều này khẳng định sự tái xuất của nhân vật này trong phần tiếp theo của bộ phim "Avengers: Infinity War".

