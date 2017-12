Nữ diễn viên “Chạng vạng” sẽ thủ vai chính trong phim mới của Disney

Để chào đón mùa lễ hội năm nay, gia đình nhà Disney đã mang đến cho các khán giả nhí teaser trailer tuyệt đẹp của của bộ phim live-action Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc - The nutcracker and the four realms sẽ được ra mắt vào năm mới.

Bộ phim là sự kết hợp thú vị giữa nguyên gốc tiểu thuyết của nhà văn Đức E.T.A. Hoffmann mang tên The Nutcracker and the Mouse King và vở ca vũ kịch cùng chủ đề được sáng tạo vào năm 1892.

Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc theo chân Clara (Mackenzie Foy thủ vai), một cô gái trẻ tìm thấy chìa khóa đến một vũ trụ song song đầy bí ẩn. Ở nơi này, Clara đã chạm trán với những chiến binh bánh quy gừng, một đội quân chuột nhắt và một tên bạo chúa (do Mirren thủ vai).

Keira Knightley sẽ tham gia bộ phim trong vai cô tiên kẹo bi và giúp đỡ Clara xuyên suốt chuyến hành trình. Đoạn teaser 1 phút 43 giây giới thiệu bối cảnh lộng lẫy, xa hoa, những cuộc phiêu lưu xuyên qua các vương quốc dẫn người xem từ sự choáng ngợp này đến sự choáng ngợp khác.

Điều khán giả kỳ vọng nhất là 20 phút đỉnh cao của vở nhạc kịch Kẹp hạt dẻ , liệu có được tái hiện? Trong trailer, khán giả đã phần nào thỏa mãn câu trả lời khi chứng kiến một đoạn ngắn nhưng vô cùng mãn nhãn.

Theo tờ EW, toàn bộ vũ đạo của phim này sẽ được nghệ sĩ ballet nổi tiếng Misty Copeland dàn dựng.

Thủ vai nữ chính Clara là ngôi sao của Breaking dawn năm xưa – Mackenzie Foy. Cô con gái của cặp đôi Bella - Edward ngày nào giờ đã trở thành một nàng công chúa xinh đẹp.

Với nét đẹp thanh tú cùng kinh nghiệm dày dặn khi đã xuất hiện trong những bom tấn ấn tượng như Chạng vạng, Interstellar, The Conjuring, có thể nói Mackenzie Foy là ứng viên hoàn hảo cho vai diễn Clara. Cô nàng cũng đang rất cần một vai diễn nặng ký trong một phim bom tấn để nhanh chóng khẳng định mình ở Hollywood.

Phim dự kiến ra rạp vào 2/11/2018./.

Sau “Kong” của Hollywood, phim Ấn Độ tiếp tục chọn bối cảnh Việt Nam VOV.VN - Trong siêu phẩm hành động Ấn Độ "Tội ác bẩm sinh" có một trường đoạn hành động được ghi hình tại một khu vui chơi liên hợp ở Vịnh Hạ Long. Quỳnh Chi “mướt mồ hôi” làm vợ Quý Bình trong phim mới VOV.VN - Quý Bình và Quỳnh Chi lần đầu tiên thử sức với vai trò làm cha làm mẹ trong một bộ phim điện ảnh. Phim truyền hình Việt 2017: "Người phán xử" và "Sống chung với mẹ chồng" gieo cảm hứng VOV.VN - Vẫn còn thách thức và khó khăn, song phải thừa nhận những bộ phim truyền hình thành công trong năm 2017 đã mang lại cảm hứng và sự chờ đợi… Những câu thoại ấn tượng nhất trong phim truyền hình Việt năm 2017 VOV.VN - Những câu thoại gây "bão" nhất đều thuộc về hai bộ phim "Sống chung với mẹ chồng" và "Người phán xử"...