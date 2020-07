Nữ minh tinh bộ phim “Cuốn theo chiều gió” qua đời ở tuổi 104

Mới đây, tạp chí Hollywood Reporter thông báo nữ diễn viên Olivia de Havilland, ngôi sao của bộ phim kinh điển "Cuốn theo chiều gió" (Gone with the wind), đã qua đời ngày 26/7 ở tuổi 104.

Nữ diễn viên Olivia de Havilland nổi tiếng với vai diễn Melanie trong bộ phim kinh điển "Cuốn theo chiều gió".

Chia sẻ với báo giới, đại diện báo chí của bà Havilland cho biết nữ minh tinh Hollywood qua đời do tuổi cao sức yếu tại nhà riêng ở Paris, nơi bà sinh sống hơn 60 năm qua. Tang lễ sẽ diễn ra riêng tư. Người hâm mộ có thể tỏ lòng tưởng nhớ nữ diễn viên tại Nhà thờ Mỹ ở Paris, Pháp.

Olivia de Havilland sinh năm 1916 tại Nhật Bản, rồi chuyển tới Mỹ 3 năm sau đó. Bà được đánh giá là một trong những ngôi sao cuối cùng của thế hệ vàng Hollywood. Năm 19 tuổi, Olivia de Havilland góp mặt trong A Midsummer Night’s (1935), ký hợp đồng làm việc 7 năm với Warner Bros.

Havilland được biết đến qua các bộ phim như "Captain Blood", "The Adventures of Robin Hood" và "Cuốn theo chiều gió". Vai diễn Melanie trong bộ phim điện ảnh kinh điển "Cuốn theo chiều gió" vẫn là đề tài của báo chí sau 84 năm ra mắt. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất, bà cón đoạt hai tượng vàng Oscar cùng hàng loạt giải thưởng danh giá khác./.