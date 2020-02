Nữ sát thủ phối hợp với “Con nhà giàu” vén màn bí ẩn ở Đảo kinh hoàng

Bên cạnh nội dung thú vị và yếu tố tâm lý giật gân, kinh dị và siêu nhiên kỳ bí, phim “Đảo Kinh Hoàng” còn ghi điểm nơi khán giả bởi phần thể hiện thuyết phục của dàn diễn viên.

Ông hoàng kinh dị Blumhouse đã trình làng Đảo Kinh Hoàng (Fantasy Island) – dự án làm lại từ series truyền hình cùng tên hồi thập niên 70, 80. Phim kể về Fantasy Island, hòn đảo có thể biến điều ước mà du khách mong muốn thành hiện thực. Tuy nhiên, qua thời gian, các ảo mộng ấy lại ngày càng trở nên đáng sợ và rùng rợn hơn bao giờ hết. Theo chân nhóm nhân vật được đảm nhận bởi dàn tài tử thực lực bên dưới, khán giả sẽ từng bước khám phá những điều bí ẩn đang bao trùm lên hòn đảo này.

1. Lucy Hale

Ngoài vai trò ca sĩ (giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc American Juniors, 2003), Lucy Hale còn được biết đến như một diễn viên trẻ chuyên trị dòng phim kinh dịnh và tâm lý giật gân. Nhờ kinh nghiệm tham gia nhiều dự án nổi bật gồm Scream 4 (2011, nữ chính Sherrie), Truth or Dare (2018, nữ chính Olivia Barron) hay series truyền hình Pretty Litte Liars (2010 – 2017, vai Aria Montgomery), nên việc đóng chính ở Đảo Kinh Hoàng chẳng thể làm khó nổi cô nàng.

Trong Đảo Kinh Hoàng, Lucy Hale sắm vai cô gái muốn trả thù những kẻ từng bắt nạt mình thời trung học.

Trong phim, Lucy sắm vai Melanie, cô gái từng là nạn nhân của vấn nạn bạo lực học đường. Vì quá căm tức những kẻ bắt nạt mình, nàng ta liền tìm đến Fantasy Island với khao khát trả thù bọn chúng. Thế nhưng, cách mà hòn đảo hiện thực hóa ước mơ đã nhanh chóng khiến Melanie kinh hãi: nó bắt cóc người cô ghét nhất, giam vào phòng tra tấn rồi cho phép cô thoải mái hành hạ họ bằng đủ mọi chiêu trò tàn bạo nhất.

2. Jimmy O. Yang

Thuộc hàng ngũ diễn viên Châu Á hiếm hoi khẳng định được thực lực tại kinh đô điện ảnh Hollywood, nam tài tử gốc Hong Kong Jimmy O. Yang sớm gây tiếng vang qua Patriots Day (2016, vai Dun Meng), tác phẩm tái hiện vụ thảm kịch đánh bom Boston năm 2013. Ở hiện tượng phòng vé Crazy Rich Asians (2018), anh đã hóa thân thành Bernard Tai, tay thiếu gia nổi tiếng tiệc tùng thác loạn lẫn chơi thân với chàng công tử Nick Young (Henry Golding). Chưa hết, anh cũng là cây hài chủ đạo xuyên suốt 6 mùa của series đình đám Silicon Valley (2014 – 2019, vai Jian Yang).

Tương tự Crazy Rich Asians, Jimmy O. Yang hóa thân thành một thanh niên ưa thích ăn chơi trác táng.

Sang đến bộ phim này, Jimmy đảm nhận nhân vật Brax, gã thanh niên ham chơi hơn ham làm. Đặt chân tới Fantasy Island cùng chiến hữu Bradley (Ryan Hansen), anh được hòn đảo chào đón bằng bữa đại tiệc siêu hoành tráng, kéo dài suốt mấy ngày trời. Ngờ đâu, ngay sau khi hưởng ảo mộng tuyệt vời ấy, cả hai liền bị truy sát bởi một lũ quái vật hung hãn. Đặc biệt, nếu theo dõi Đảo Kinh Hoàng phiên bản truyền hình, bạn sẽ cảm thấy rất phấn khích lúc nghe cậu ta tiết lộ biệt danh.



3. Michael Rooker

Dấn thân vào con đường diễn xuất nhờ bộ phim Henry: Portrait of a Serial Killer (1986, vai chính Henry), Michael Rooker nhanh chóng tỏa sáng và góp mặt trong nhiều dự án chất lượng hồi thập niên 80, 90 như Eight Men Out (1988, vai Chick Gandil), Sea of Love (1989, vai Terry) JFK (1991, vai Bill Broussard)… Bẵng đi nhiều năm, ông bất ngờ trở lại màn ảnh nhỏ với series The Walking Dead (2010, vai Merle Dixon), đồng thời gia nhập vũ trụ điện ảnh Marvel, sắm vai Yondu Udonta – cha nuôi của siêu anh hùng Star Lord/Peter Quill (Chris Pratt).

Nhân vật Morgan do Michael Rooker hóa thân được hãng Blumhouse giữ bí mật tới tận phút chót.

Quyết tâm giấu kín hành tung tới cùng, nhân vật Morgan do ông thủ vai đều tránh xuất hiện ở cả trailer lẫn poster quảng bá của Đảo Kinh Hoàng. Là một gã đàn ông lập dị sống ẩn dật tại khu rừng gần đó, Morgan luôn âm thầm bám đuôi và theo dõi nhóm du khách từ xa. Liệu rằng ông ta có quan hệ thế nào, kết nối ra sao với hòn đảo cũng như quý ngài Roarke (Michael Peña) - chủ nhân khu nghỉ dưỡng Fantasy Island?



4. Maggie Q

Từng một thời khiến khán giả Châu Á say mê qua hàng loạt tác phẩm hành động đặc sắc: Naked Weapon (2002, nữ chính Charlene Ching), Misson Impossible III (2006, vai Zhen), Live Free or Die Hard/Die Hard 4 (2007, phản diện Mai Linh)..., nữ nghệ sĩ mang hai dòng máu Việt – Mỹ ghi điểm mạnh mẽ bằng ngoại hình cuốn hút, vừa biết diễn xuất lại vừa giỏi võ thuật. Bên cạnh mảnh đất điện ảnh, cô còn lấn sân truyền hình thành công khi thể hiện nàng sát thủ Nikita nóng bỏng trong series dài tập cùng tên (2010 – 2013).

Maggie Q hứa hẹn màn lột xác ấn tượng khi đảm nhận vai diễn đòi hỏi nhiều về chiều sâu tâm lý.

Tái xuất nơi Đảo Kinh Hoàng phiên bản 2020, Maggie Q gây bất ngờ lớn trước việc sắm vai Elena, người phụ nữ sở hữu tâm lý hết sức phức tạp. Luôn bị dằn vặt bởi quá khứ đau thương, cô hy vọng đảo “thiên đường” sẽ giúp mình hàn gắn vết thương tình cảm và có một mái ấm bình yên. Thế nhưng, lúc nhận ra cái giá phải trả, Elena đã thay đổi ý định, phối hợp cùng những du khách sống sót nhằm tìm cách thoát khỏi nơi đây.

5. Michael Peña

Trong khi đấy, nhân vật biểu tượng của thương hiệu Đảo Kinh Hoàng – quý ngài Roarke được ekip đo ni đóng giày cho nam tài tử Michael Peña. Nắm giữ thân phận cực kì bí hiểm, chủ nhân khu nghỉ dưỡng này luôn đứng ở vị trí trung lập, chịu trách nhiệm hướng dẫn và cảnh báo nhóm du khách nếu họ muốn tận hưởng giấc mơ ngoài đời thực. Tuy nhiên, ông ta cũng đóng vai trò quan trọng, góp phần tạo nên cú lật kèo ngoạn mục vào cuối phim.

Liệu rằng, nhân vật Roarker của Michael Peña thực sự đứng về phía nào trong Đảo Kinh Hoàng?

Mặc dù chuyên trị các tuyến phụ, nhưng nhờ kinh nghiệm diễn xuất dày dặn cộng thêm tài biến hóa đa dạng, Michael Peña luôn được giới phê bình đánh giá rất cao. Từng tung hứng ăn ý với hàng loạt ngôi sao nổi tiếng như Jake Gyllenhaal (End of Watch, 2012), Christian Bale (American Hustle, 2013), Brad Pitt (Fury, 2014) hay Matt Damon (The Martian, 2015)… Mới đây, nam tài tử lại tiếp tục khẳng định thực lực qua series Narcos: Mexico (2019, vai chính Enrique 'Kiki' Camarena) và hai phần phim siêu anh hùng Ant-Man (cây hài Luis)./.