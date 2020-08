“Ô Kê, Chị đại” phá đảo phòng vé Hàn Quốc với chuyến bay toàn sao hạng A

Một vụ khủng bố tràn ngập… tiếng cười

"Okay Madam" (Tựa việt: Ô kê, Chị đại) xoay quanh chuyến du lịch “nhớ đời” của cặp vợ chồng Mi-Young (Uhm Jung-Hwa) và Seok-Hwan (Park Sung-Woong). Cả hai đều là điệp viên kỳ cựu nhưng đã giải nghệ để làm những người lao động bình dân - vợ mở một quầy bánh quẩy, chồng thì sửa máy tính dạo. Một ngày nọ, Seok-Hwan trúng giải là một chuyến đi chơi miễn phí đến Hawaii. Tuy nhiên, thật xui xẻo khi chuyến bay ra nước ngoài đầu tiên của hai vợ chồng đã bị khủng bố khống chế.

Lúc bấy giờ, bản năng điệp viên của Mi-Young - Seok-Hwan bỗng trỗi dậy, họ bắt đầu tìm cách giải cứu các hành khách đang bị khủng bố bắt làm con tin. Tuy nhiên, trong sự hỗn loạn của trận không tặc, Mi-Young gặp lại Cheol-Seung (Lee Sang-Yoon) - một đồng nghiệp trong quá khứ, cũng là mối đe dọa lớn nhất về thân phận đặc biệt của cô.

Lo sợ bóng ma của ngày cũ sẽ quay về gây ảnh hưởng đến gia đình nhỏ, một mặt Mi-Young phải giải cứu chuyến bay khỏi sự tấn công của bọn khủng bố, một mặt phải nghĩ cách giải quyết dứt điểm quá khứ của chính mình.

Khi “nữ hoàng disco” chuyển hướng làm “bà vợ hành động”

Những tưởng khi xoay quanh một trận không tặc thì "Ô kê, Chị đại" sẽ là phim hành động kiểu kịch tính, song hóa ra đây lại là một tác phẩm điện ảnh hài hước và nhí nhố.

Không quá đặt nặng vấn đề khủng bố và bắt cóc, "Ô kê, Chị đại" chủ yếu tập trung vào cốt truyện sáng tạo và diễn xuất duyên dáng của dàn nhân vật. Khán giả sẽ có dịp cười té ghế với những pha đấu khẩu giữa anh tiếp viên hàng không mê làm điệp viên Hyun-Min (Bae Jeong-Nam) với “hội chị em” đồng nghiệp; hay các phen khiếp vía sợ bại lộ thân phận của Mi-Young “nhờ ơn” anh chồng Seok-Hwan hậu đậu nhưng cứ thích tỏ ra uyên bác.

Như thế không có nghĩa là "Ô kê, Chị đại" không sở hữu phần hành động ấn tượng. Những pha đánh đấm cực gắt trong lòng máy bay giữa Mi-Young và hội không tặc trên nền nhạc… trò chơi điện tử hứa hẹn sẽ khiến khán giả vừa trầm trồ vừa bật cười không ngớt. Từ một ca sĩ chuyên quẩy disco, Uhm Jung-Hwa chuyển hướng làm “bà nội trợ hành động”, sẵn sàng lên gối, tung nắm đấm với bè nhóm khủng bố trên chuyến bay.

Gây sốt tại Hàn Quốc với dàn diễn viên hạng A

Ra mắt tại thời điểm phòng vé Hàn Quốc đang có nhiều bom tấn chen chúc trở lại sau dịch COVID-19, "Ô kê, Chị đại" vẫn được đánh giá cao khi đặt cạnh "Peninsula", "Deliver us from evil" hay sắp tới là "Steel Rain 2". Không chỉ sở hữu concept tươi sáng khác biệt so với các bom tấn đánh đấm hạng nặng còn lại, "Ô kê, Chị đại" còn chẳng hề thua kém khi cũng hội tụ dàn diễn viên danh tiếng khủng.

Thủ vai “chị đại” trong phim chính là Uhm Jung-Hwa - nữ nghệ sĩ đa tài vốn được ưu ái gọi với cái tên “Madonna Hàn Quốc”, người từng sở hữu hàng loạt ca khúc thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc như Poison, Tell Me, Invitation và đặc biệt là màn song ca với T.O.P (Big Bang): Disco. Dù đã bước qua cột mốc 50 tuổi nhưng Uhm Jung-Hwa vẫn là một biểu tượng quyến rũ của xứ Củ Sâm với sắc vóc tươi trẻ và diễn xuất cực kỳ linh hoạt. Kết hợp cùng Park Sung-Woong - một trong những “ông hoàng phòng vé” Hàn Quốc với các siêu phẩm như "A Violent Prosecutor", "New World", "V.I.P",... cả hai đã hóa thân thành cặp vợ chồng cựu điệp viên “hài không thiếu, ngầu có thừa”.

Nam tài tử Kim Nam-Gil vào vai diễn cameo đặc biệt.

Bên cạnh bộ đôi Uhm Jung-Hwa - Park Sung-Woong, "Ô kê, Chị đại" còn sở hữu dàn diễn viên phụ vừa nổi tiếng vừa giàu thực lực. Lee Sang-Yoon - tên khủng bố mang trong mình bí mật về thân phận của “chị đại” Mi-Young - cũng là một cái tên quen mặt với khán giả Việt Nam khi chuyên trị những vai quý ông lịch thiệp trong "Life Is Beautiful", "Goddess Of Fire",... Bae Jeong-Nam - cây hài trong bộ phim ‘Mr. Zoo’ từng gây sốt hồi đầu năm - cũng hứa hẹn sẽ mang đến những tràng cười thả ga cho khán giả.

Phim có sự góp mặt của bạn gái Lee Kwang-Soo là Lee Sun-Bin.

Ngoài ra, bạn gái của “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang-Soo - Lee Sun-Bin - cũng là một nhân tố bất ngờ trong "Ô kê, Chị đại" với vai trò khá quan trọng. Bộ phim còn mời “linh mục nhiệt huyết” Kim Nam-Gil vào vai diễn cameo cực đặc biệt.

Với nội dung và hình ảnh tươi sáng, đậm tính giải trí, "Ô kê, Chị đại" là một nốt nhạc vui ra mắt giữa giai đoạn căng thẳng của dịch bệnh tại Việt Nam. Tạm gác lại những năng lượng tiêu cực và ra rạp “giải khát” với bộ phim hài gây sốt phòng vé Hàn Quốc

Phim sẽ chính thức khởi chiếu vào ngày 21/8./.