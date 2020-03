Phim “Avatar” phần 2 hoãn quay ở New Zealand vì dịch Covid-19

Nhà sản xuất bộ phim bom tấn “Avatar” phần 2 - Jon Landau xác nhận, đội ngũ sản xuất phim sẽ ở lại Los Angeles (Mỹ) sau khi hủy chuyến bay tới Wellington (New Zealand) vào thứ 6 tuần trước (13/3). Việc quay phim ở New Zealand đã bị tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

"Chúng tôi phải tạm dừng quay phim. Chúng tôi đã có kế hoạch tới New Zealand từ thứ 6 tuần trước để bắt tay vào công việc, nhưng chúng tôi quyết định tiếp tục làm việc ở Los Angeles và sẽ lùi thời điểm đến New Zealand để quay phim. Chúng ta đang ở giữa một cuộc khủng hoảng toàn cầu chứ không riêng gì ngành công nghiệp điện ảnh. Tôi nghĩ rằng, chúng ta cần chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19”, nhà sản xuất Jon Landau nói.

Phần 2 của bom tấn "Avatar" đang rất được trông đợi.

Ra mắt tháng 12/2009, “Avatar” của đạo diễn James Cameron là bộ phim mở ra cuộc cách mạng về phim 3D của Hollywood và nhanh chóng trở thành phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 2,8 tỷ USD, phá vỡ kỷ lục doanh thu trước đó của “Titanic”, cũng là bộ phim do chính Cameron làm đạo diễn.

Bộ phim đã được đề cử 9 giải Oscar và giành 3 giải: Quay phim xuất sắc, Hiệu ứng hình ảnh và Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc.

Sau thành công của phim “Avatar” năm 2009, đạo diễn James Cameron đã ký hợp đồng với hãng 20th Century Fox để sản xuất tiếp 4 phần tiếp theo. Theo dự kiến, “Avatar 2” với kinh phí sản xuất lên tới 1 tỷ USD sẽ ra mắt vào ngày 17/12/2021, ba phần tiếp theo sẽ được phát hành lần lượt vào tháng 12/2023, tháng 12/2025 và tháng 12/2027.