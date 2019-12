Phim “Hoa hồng trên ngực trái” có gây ảo tưởng cho phụ nữ hậu ly hôn?

"Hoa hồng trên ngực trái" đang được đẩy lên cao trào, khi mối quan hệ giữa Bảo (Hồng Đăng) - Khuê (Hồng Diễm) và Khang (Trọng Nhân) - San (Diệu Hương) có diễn biến khá phức tạp, đồng thời xuất hiện các tình tiết mới về Thái.



Chuyện tình chưa hồi kết của cặp đôi Bảo – Khuê và Khang - San

Trong phim, nhân vật Bảo đẹp trai, thành đạt, song bản tính khô khan và quá nguyên tắc. Tuy nhiên, Bảo vẫn là "soái ca" trong mộng của mọi cô gái. Nhiều người cho rằng, anh thừa khả năng để tìm cho mình một cô gái ngang tầm, có học vị, giỏi giang và xinh đẹp. Thậm chí, không ít cô gái tài sắc chủ động theo đuổi Bảo. Nhưng chẳng thể ngờ, Bảo lại để mắt đến Khuê - một người phụ nữ học hành dở dang, không biết kiếm tiền, chỉ quanh quẩn nơi bếp núc, từng ly hôn và có 2 con gái riêng.

Khuê liên tục từ chối tình cảm của Bảo.

Trong những tập phát sóng gần đây, Bảo thể hiện tình cảm với Khuê công khai và mãnh liệt hơn. Bảo “phản ứng" đặc biệt với những vệ tinh xung quanh Khuê, trong đó có cả Thái (Ngọc Quỳnh) - chồng cũ của Khuê. Trong tập 38 "Hoa hồng trên ngực trái", Bảo sau khi cưỡng hôn Khuê đã bị nhận lại một cái tát. Thay vì từ bỏ, sang đến tập 39, anh sung sướng khi được Khuê bật đèn xanh. Khuê nói: "Hôm trước tôi đã lỡ tay tát anh. Thực sự là tôi không thích người khác làm việc mà tôi cảm thấy chưa sẵn sàng. Nếu hôm đó tôi có nói quá lời thì anh cũng đừng để ý".

Ngay lập tức Bảo hào hứng hỏi lại Khuê: "Lúc nãy em nói em không thích ai hôn em khi em chưa sẵn sàng đúng không? Chưa chứ không phải là không đúng không? Tức là nhiệm vụ của anh bây giờ là chờ đến khi nào em sẵn sàng đúng không?".

Cho dù chưa nhận được được cái gật đầu và câu trả lời của Khuê nhưng Bảo vẫn kiên trì. Tấm chân tình của anh khiến ai cũng tin vào một chuyện tình đẹp dù xét về hoàn cảnh, Bảo hoàn toàn có lợi thế hơn hẳn so với Khuê.

Về phần Khang, “phi công” đẹp trai, giàu có song lại trở nên rúm ró, thu hết “hào quang” dưới trướng của San. Mối quan hệ giữa Khang và San cứ dao động lên xuống như đồ thị hình sin, khi thì vui vẻ bên nhau, khi thì giận hờn xa cách. Có lúc Khang tưởng như sắp đến gần với tình yêu thì San lại đẩy anh ra. Phải đến khi Khang biết San có bầu thì mối quan hệ giữa hai người mới tiến thêm một bước.

Sang có bầu với Khang nhưng vẫn phân vân nếu đến với Khang.

Hội tụ rất nhiều ưu điểm như vậy nhưng Khang vẫn khiến San do dự chấp nhận tình cảm của mình. Thậm chí ngay cả khi San biết mình có bầu, cô cũng giấu giếm và không định thông báo ngay cho Khang biết bởi cô chưa thể hoàn toàn tin tưởng Khang, đơn giản chỉ vì anh chàng chưa phải là một người đàn ông trưởng thành trong tình yêu.

Dù rất yêu và muốn bảo vệ cô gái của mình nhưng cách Khang thể hiện càng chứng tỏ sự trẻ con của anh. Cụ thể khi San đang tranh luận với sếp và phải chịu ấm ức, thay vì khẳng định tài năng và bản lĩnh, Khang lại dùng uy thế từ người cha quyền lực để gây sức ép. Điều này càng khiến Khang “mất điểm” trong mắt San.

Sự trẻ con của Khang, năng lực còn non nớt của anh khiến San thất vọng và nghi ngờ. Đó hẳn cũng là một phần lý do San do dự chưa muốn chấp nhận tình cảm của anh, nhất là sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với một người chồng cũng từng khiến cô thất vọng nhiều về cách hành xử.

Tuy nhiên, ở Khang lại có sự chân thành, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Anh chàng dường như đã mang đến cho cuộc đời vốn cô đơn của San luồng sinh khí mới. Chính sự chân thành và biết học hỏi, sẵn sàng đứng lên sau những sai lầm của Khang đã dần thuyết phục được San. Sau nhiều lần từ chối tình cảm của Khang, San dần chấp nhận tình cảm anh.

Khán giả bức xúc vì Khuê và San “cành cao”

Trên trang fanpage của phim “Hoa hồng trên ngực trái”, rất nhiều ý kiến, quan điểm và cả những bình luận trái chiều đều được đưa ra. Không ít người cho rằng, bộ phim đang gây “ảo tưởng” cho những người phụ nữ, rằng sau khi ly hôn, đều có thể dễ dàng tìm được c hạnh phúc mới bên những chàng “soái ca” điển trai, tốt tính, giàu có, yêu thương và theo đuổi mình chân thành. Nhiều người cũng đặt ra câu hỏi, “Vì đâu mà một anh chàng tưởng chừng có rất nhiều ưu thế như Bảo và Khang lại phải vất vả chinh phục Khuê với San đến thế? Bởi xét về tuổi tác, hoàn cảnh, địa vị, rõ ràng hai người đàn ông này trong phim có hiện tại và tương lai tươi sáng hơn hẳn”.

Khán giả Hương Trà chia sẻ: “Bộ phim hoang đường, gây ảo tưởng sức mạnh cho phụ nữ, nào là sẽ kiếm được soái ca, sẽ yêu và cưới được trai tân sau khi ly hôn nhưng rất tiếc, tất cả chỉ có thể xảy ra trên phim mà thôi”.

Đồng quan điểm đó, độc giả Huyền Trang bày tỏ, “Đời không như phim đâu mấy chị mấy em ạ. Trong phim, phụ nữ sau khi ly hôn sẽ có thể tìm được mối tốt hơn nhưng ngoài đời khả năng đó là rất ít. Chuyện ngoài đời, tôi không nói tất cả nhưng đa phần phụ nữ ly hôn đều khó có thể kiếm được chàng trai tốt như Bảo và Khang như trên phim”.

“Cuộc đời người phụ nữ ngoài đời mà được như Khuê với San thì hẳn là quá may mắn. Dù từng ly hôn nhưng ngay sau đó, họ đã có thể có ngay được người đàn ông tốt hơn hẳn người chồng cũ và yêu mình. Mấy ai được như vậy, tôi cho rằng, chỉ trên phim phụ nữ mới có cái kết đẹp” – độc giả Phương Thảo chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng bày tỏ quan điểm rằng “Khuê và San nghĩ mình là ai, được các soái ca theo đuổi, yêu thương mà còn … lắm chuyện, cành cao”. Việc Khuê từ chối tình cảm của Bảo, San khước từ Khang – những nhân vật được cho là mẫu đàn ông hấp dẫn nhất trên truyền hình từ trước đến nay khiến nhiều fan bức xúc.

Độc giả Lan Thảo cho rằng, “Khuê tưởng cô ấy xinh đẹp, giỏi giang và tháo vát lắm à. Được Bảo yêu và theo đuổi là vinh dự của cô ấy, thế mà còn dám từ chối, lại còn tát Bảo nữa chứ. Nếu không nhờ có Bảo và San, liệu sau khi ly hôn có mở được cửa hàng và làm nên trò trống gì không? Một người đã kém cỏi lại còn kiêu ngạo. Ngán ngẩm quá. Còn San, đang mang bầu nhưng lại chưa muốn cưới, ngoài đời chẳng thể có chuyện đó, có khi cưới vội ấy chứ”.

Giữa những luồng ý kiến tranh cãi của khán giả, nhà sản xuất “Hoa hồng trên ngực trái” khẳng định, cái kết của bộ phim sẽ là một “cái kết xứng đáng, hợp lý, nhân văn và hấp dẫn” mà ở đó, mọi hận thù, ân oán sẽ được hóa giải. Và cả Khuê và San đều tìm thấy hạnh phúc của chính mình./.