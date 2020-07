Phim kinh dị mới của đạo diễn “Hiệu ứng cánh bướm” tung trailer ám ảnh

Dự án mới nhất của đạo diễn Eric Bress, người nổi tiếng với các siêu phẩm “hack não” như The Butterfly Effect (2004) hay loạt phim Final Destination, ""Dinh thự oan khuất"" (tựa gốc: Ghosts Of War) vừa trình làng trailer chính thức, ngay lập tức khiến khán giả tò mò và sợ hãi đến rợn tóc gáy. Đặc biệt, đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại sau 16 năm vắng bóng của vị đạo diễn tài ba này.

Khác với nhiều bộ phim kinh dị cùng chủ đề về ngôi nhà bị ma ám, "Dinh thự oan khuất" được xây dựng trên bối cảnh khá mới mẻ là nước Pháp trong những năm cuối Chiến tranh Thế giới thứ II. Khi quân đội Đức dần yếu thế trên khắp các mặt trận, năm người lính Mỹ được giao nhiệm vụ trấn thủ một dinh thự Pháp cổ. Tại đây, nhiều hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra khiến nhóm binh sĩ sợ hãi, hoảng loạn và phải tìm đường thoát thân.

Trailer phim mở đầu với hình ảnh biệt đội lính Mỹ đụng độ và hạ gục một nhóm Phát xít Đức, mở ra cho người xem bối cảnh tàn khốc của chiến tranh lúc bấy giờ. Sau khi tới được dinh thự, năm người lính còn tiếp tục chống chọi những cuộc tấn công bất ngờ khác của quân Đức. Nối tiếp những phân cảnh hành động dữ dội, trailer dần dần hé lộ thêm nhiều điều bất thường đang xảy ra trong căn biệt thự.

Tappert, một thành viên của nhóm lính Mỹ, sững sờ khi chứng kiến cảnh tên Phát xít bị treo cổ một cách đáng sợ và bí ẩn. Rồi các thành viên khác cũng liên tiếp gặp phải những trải nghiệm kinh dị tương tự. Mơ hồ, nhưng đầy ảm ảnh, thế lực này luôn đeo bám và đe dọa rằng tất cả sẽ mất mạng nếu cố gắng rời khỏi căn biệt thự. Có lẽ, kẻ thù với họ giờ không chỉ là quân Phát xít Đức ngoài chiến trường mà còn là những oan hồn đang ngự trị trong dinh thự này chăng? Giờ khắc sinh tử chính là lúc thử thách lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết. Cả nhóm sẽ phải làm gì để có thể sống sót trở về?

Phim quy tụ dàn diễn viên nam chính vừa tài năng vừa điển trai.

"Dinh thự oan khuất" được đầu tư kĩ lưỡng về mặt hình ảnh, giúp phim tái hiện được bối cảnh Chiến tranh Thế Giới thứ II khốc liệt và đầy tan thương. Bên cạnh đó nội dung phim được chính đạo diễn Eric Bress chắp bút, người vốn nổi tiếng với những kịch bản sở hữu nhiều cú twist khó lường. Eric Bress cũng từng là đạo diễn đứng sau thành công vang dội của bộ phim The Butterfly Effect (2004) - mặc dù ngân sách đầu tư chỉ vỏn vẹn 13 triệu đô nhưng tác phẩm này đã đem về 96 triệu đô, và nhận được giải thưởng Pegasus Audience Award tại Liên hoan phim quốc tế Brussels.

Ngoài ra, phim còn quy tụ dàn diễn viên nam chính vừa tài năng vừa điển trai như Brenton Thwaites (Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales), Theo Rossi (Sons of Anarchy), Alan Ritchson (The Hunger Games: Catching Fire), Skylar Astin (Pitch Perfect) và Kyle Gallner (Jennifer's Body). Dù mới chỉ hé lộ một vài tình tiết trong trailer nhưng "Dinh thự oan khuất" hứa hẹn sẽ là một “món ăn” mới lạ, đặc sắc và vô cùng hấp dẫn dành cho các mọt phim trong tháng 7 này./.