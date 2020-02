Phim “The Gentlemen“: Cuộc hội tụ của các tài tử hàng đầu Hollywood

Ra mắt tại thị trường Quốc tế vào tháng 1/2020 với đánh giá rất tích cực từ giới chuyên môn cũng như khán giả đại chúng với điểm số 8.1/10 trên chuyên trang IMDB; 84% điểm bình chọn của khán giả và 75% của giới chuyên môn trên Rotten Tomatoes; The Gentlemen (Quý ông thế giới ngầm) ghi dấu ấn với kịch bản thông minh, phong cách kể chuyện độc đáo, đan xen yếu tố châm biếm hài hước, và đặc biệt là diễn xuất đáng nhớ của bầu trời sao sáng toàn “tượng vàng cúp bạc”.

Một kịch bản chắc tay, lắt léo, thông minh

The Gentlemen xoay quanh cuộc chiến giữa các “đầu sỏ” của thế giới ngầm nổ ra khi ông trùm đình đám Mickey Pearson (Matthew McConaughey) quyết định “rửa tay gác kiếm”. Hàng loạt đế chế muốn nhảy vào thâu tóm “cơ nghiệp” bạc tỉ của nhà Pearson cùng các hoạt động sản xuất, buôn bán ma túy, rửa tiền, bảo kê... với địa bàn và tầm ảnh hưởng sâu rộng, trải dài trên cả xứ sở sương mù thậm chí tới bên kia bán cầu.

Hành động - tội phạm không phải là một đề tài xa lạ với những người yêu điện ảnh, nhưng điều đặc sắc là cách mà nhà làm phim Guy Ritchie “làm mới” thể loại này cũng như “làm mới” chính mình là tạo ra một hệ thống nhân vật thú vị, không theo lối mòn; chất hài hước châm biếm trong lời thoại cũng như âm nhạc; và đặc biệt là hướng phát triển đưa câu chuyện lên cao trào khiến khán giả cũng cuốn theo mạch phim đó.



Lối kể chuyện lôi cuốn

Không tuân theo lối kể tuyến tính của trình tự thời gian trước - sau thông thường, cao trào được đẩy lên ngay từ đầu phim với súng nổ, đạn rơi, máu chảy, lôi cuốn và gây ấn tượng mạnh với người xem, buộc họ phải hồi hộp dõi theo người dẫn chuyện “tua” ngược dòng thời gian và dần dần kéo lên từng tấm màn bí mật.

Mạch phim được phát triển từ điểm nhìn và lời kể của nhân vật Fletcher như đúng kịch bản mà gã đang tự quảng bá với mục đích tống tiền. Qua lời kể ấy, từng sự kiện, từng nhân vật và vai trò của họ được hé lộ. Mỗi trường đoạn phim tưởng chừng như một mớ bòng bong lạc lõng dần trở thành một miếng ghép của bức tranh hoàn chỉnh.

Âm nhạc đặc sắc

Nhạc phim do nghệ sĩ từng giành giải Oscar - Christopher Benstead thực hiện. Anh từng phụ trách nhạc cho loạt phim nổi tiếng như Aladdin (2019), Beauty and The Beast (2017); đồng thời cũng là biên tập âm nhạc cho loạt phim khác bao gồm Captain Phillips (2013), Gravity (2013), Thor (2011), Cinderella (2015) và Wonder Woman (2017). Christopher Benstead thực sự mang đến “một sự lươn lẹo” trong chất nhạc nền của The Gentlemen, làm nổi bật tính trinh thám nhưng cũng không kém phần hài hước trong phim.

Đồng thời, phim còn có sự tham gia của Bugzy Malone, đóng góp hẳn một bản rap “Boxes Of Bush” viết riêng về nhân vật chính và đế chế tội phạm này. Trên trang Twitter cá nhân, rapper nổi người Anh có viết: “Tôi có chuyển lời tới đạo diễn Guy Ritchie là không cần trả tiền cát-xê cho tôi đâu. Tôi từng xem và thực sự yêu Snatch mà anh thực hiện. Và đó chắc chắn là bộ phim gangster tôi thích nhất từ trước đến nay…”

Diễn xuất “có tầm” của dàn sao Hollywood đình đám

Vai diễn ông trùm thế giới ngầm đình đám như được đo ni đóng giày cho “lão làng” Matthew McConaughey. Anh giành tượng vàng Oscar và Quả Cầu Vàng với vai chính trong phim Dallas Buyers Club (2013), một đề cử Quả Cầu Vàng và một đề cử Emmy với vai chính trong phim truyền hình True Detective (2015)...

Một trong những vai diễn được đánh giá rất cao trong "Quý ông thế giới ngầm" là thám tử Fletcher do tài tử Hugh Grant thủ vai. Diễn viên Anh quốc từng đốn tim cả một thế hệ với hàng loạt bộ phim đình đám nkhông gặp chút khó khăn nào khi hóa thân một gã thám tử ranh ma, khôn lỏi và cơ hội.

Ngôi sao phim truyền hình Downton Abbey đình đám - Michelle Dockery - thủ vai phu nhân thế giới ngầm Rosalind Pearson - cô vợ xinh đẹp, sắc sảo đồng thời cũng là cánh tay đắc lực của Mickey Pearson. Là một trong những nữ diễn viên sáng giá của xứ sở sương mù, Michelle Dockery gây ấn tượng với vẻ đẹp quý phái, đài các, giọng nói “chuẩn Anh” quý tộc ngọt ngào./.