Phim “Vì anh vẫn tin” - bản tình ca tháng 3 ra mắt ngày quốc tế phụ nữ

Bản tình ca tháng 3 - "I Still Believe" (Vì anh vẫn tin" - dựa trên cuốn hồi ký cùng tên của ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ Jeremy Camp xoay quanh câu chuyện tình yêu của anh và người vợ Melissa Henning đã truyền cảm hứng về niềm tin và hy vọng vào cuộc sống cho hàng triệu người trên khắp thế giới.

"I Still Believe" lấy bối cảnh những năm 2000 khi Jeremy 22 tuổi, mới vào Đại học và đang chập chững bước đi trên con đường âm nhạc. Cũng tại đây, anh gặp gỡ Melissa Lynn Henning - người con gái định mệnh của đời mình. Nhưng không lâu sau khi quen nhau, Melissa được chẩn đoán ung thư buồng trứng và rất có thể sẽ không qua khỏi. Quyết tâm không buông xuôi và từ bỏ hy vọng, Jeremy kết hôn với Melissa, cùng cô chiến đấu với bệnh tật và trải qua những giây phút khó khăn nhất của cuộc đời.



Tình yêu của Jeremy và Melissa thông qua âm nhạc của nam ca sĩ sinh năm 1978 này đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Cuộc sống của chúng ta tựa như một bản nhạc với những nốt bổng vui tươi và niềm hạnh phúc, với những nốt trầm sâu lắng, đầy suy tư và cả những khổ đau, bất hạnh. Nhưng hãy cứ nuôi dưỡng hy vọng và lưu giữ những giá trị tuyệt vời mà cuộc đời này đem lại.

Phim đánh dấu sự trở lại của ngôi sao phim truyền hình đình đám Riverdale - KJ Apa trên màn ảnh rộng, tái hợp cùng bạn diễn Britt Robertson (nữ diễn viên từng góp mặt trong The Space Between Us, Tomorrowland…) sau bộ phim tình cảm A Dog's Purpose (2017).



Phim cũng có sự tham gia của nam diễn viên từng được đề cử Oscar Gary Sinise (đóng trong Forrest Gump, Snake Eye, The Green Mile…) và ca sĩ, diễn viên người Canada Shania Twain.

Cũng giống như những bộ phim âm nhạc đong đầy cảm xúc như A Star Is Born hay La La Land…, âm nhạc trong "I Still Believe" sẽ là điểm tựa vững chãi cho cảm xúc của khán giả. Nam diễn viên người New Zealand sinh năm 1997 KJ Apa đã khiến bao người thổn thức ngay từ trailer của bộ phim với ca khúc Find Me In The River và hứa hẹn sẽ tiếp tục chiếm trọn con tim của các khán giả khi hóa thân và thể hiện xuất sắc loạt bài hát đã làm nên tên tuổi của ca sĩ Jeremy Camp như I Still Believe, Walk by Faith.../.