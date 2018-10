Quách Ngọc Ngoan thay đến cả trăm bộ trang phục trong “Người bất tử“

Hùng (Quách Ngọc Ngoan) là nhân vật trọng tâm xuyên suốt câu chuyện phim "Người bất tử". Xuất thân là một cậu ấm trong gia đình quý tộc thời phong kiến, Hùng sớm phải trải qua biến cố lớn khi bị người anh trai cùng cha khác mẹ sát hại. Sau khi được cứu sống, Hùng khao khát sự bất tử để lấy lại tất cả những gì đã mất và bắt những kẻ từng mưu hại mình phải trả giá. Cuộc đời Hùng kéo dài cả trăm năm với rất nhiều cuộc chiến khốc liệt và tang thương. Victor Vũ chia sẻ: “Hùng là một người đàn ông có số phận dị thường. Anh không phải là mô-típ nhân vật chính diện truyền thống. Có thể gọi nhân vật này là “anti-hero”, luôn bị giằng xé giữa thiện và ác” Quách Ngọc Ngoan tiết lộ, Hùng là vai diễn gai góc đến mức anh cảm thấy vô cùng áp lực khi thể hiện tâm lý của nhân vật này. Đó là sự hoá thân không hề dễ dàng vào nội tâm phức tạp của một người đầy mâu thuẫn. “Nhân vật càng nhiều màu sắc, càng thử thách thì càng hấp dẫn tôi. Hùng chính là vai diễn có một không hai trong sự nghiệp của tôi.” – Quách Ngọc Ngoan tâm sự. Bên cạnh sự chuyển biến tâm lý liên tục, tạo hình nhân vật Hùng cũng thay đổi đa dạng cùng sự thăng trầm của số mệnh: khi thì chưng diện vương giả, lúc áo vá bần cùng, hoặc toàn thân rách nát bởi đòn roi của kẻ tra tấn. Được biết, ê kíp sản xuất đã chuẩn bị tới 1.000 bộ trang phục dành cho phim. Trong đó, Hùng đã phải thay cả trăm bộ cho phù hợp từng giai đoạn cuộc đời nhân vật. Chia sẻ về lý do lựa chọn Quách Ngọc Ngoan, Victor Vũ nói rằng: “Ngoại hình, thần thái của nam diễn viên phù hợp với nét mặt người Việt ở nhiều giai đoạn lịch sử.” Khi ra hiện trường, Quách Ngọc Ngoan khiến cả đoàn bất ngờ bởi sức bền, sự xả thân và tập trung cao độ. Anh thành thạo kỹ thuật hành động, leo trèo, và khả năng phối hợp nhịp nhàng với súng đạn trong mọi điều kiện khắc nghiệt. Có phân cảnh, Quách Ngọc Ngoan chịu lạnh và run cầm cập vì phải nằm trên biển giữa trời gió to, nhưng cũng có lúc anh lại phải phơi mình dưới cái nóng đổ lửa để tả xung đột hữu cho cảnh hành động phức tạp. Việc tự mình thực hiện cảnh nguy hiểm đã để lại cho Quách Ngọc Ngoan nhiều vết thương, thế nhưng với anh – đó là cả sự tự hào. Đảm nhận vai diễn dài hơi và có thể nói là cực khổ nhất, Quách Ngọc Ngoan lại luôn là người lạc quan và vui vẻ trên phim trường. Những hy sinh cho vai diễn chẳng những giúp Quách Ngọc Ngoan chinh phục đồng nghiệp, mà còn hứa hẹn giúp anh chinh phục được đông đảo khán giả. Đây cũng là lý do anh trở thành “người bất tử” duy nhất được Victor Vũ tin tưởng lựa chọn. "Người bất tử" sẽ ra mắt khán giả vào ngày 26/10.

