“Quân vương bất diệt” của Lee Min Ho lập kỷ lục rating

Là bộ phim truyền hình được mong đợi nhất của năm 2020 với sự góp mặt của dàn diễn viên đình đám Lee Min Ho, Kim Go Eun, Lee Jung Jin,... "The King: Eternal Mornach" (Quân vương bất diệt) đã chính thức lên sóng vào tối 17/4.

Dù chiếu cùng khung giờ với bộ phim 19+ về chuyện ngoại tình gây sốt là "Thế giới hôn nhân" nhưng "Quân vương bất diệt" đã có màn chào sân ấn tượng khi nhanh chóng lập kỷ lục rating và lọt top 5 bộ phim 5 có rating cao nhất đài trung ương năm 2020.

Theo Nielsen Korea, phim của Lee Min Ho và Kim Go Eun đã ghi nhận rating 10,1% và 11,4% lượng người xem trên toàn quốc và tại Seoul với tập đầu tiên. Với thành tích đó, phim đang đứng vị trí thứ 5 của đài SBS sau các phim "Woman of 99 Billion" (11.6%), "Hyena" (14.6%), "StoveLeague" (19.1%) và hiện tại đang tạm dẫn đầu là phim "Người thầy y đức 2" (27.1%). Thành tích này mang đến nhiều tín hiệu tích cực so với các bộ phim khác lên sóng trên đài trung ương ở thời điểm hiện tại.

Hoàng đế Lee Gon là vai diễn đánh dấu sự trở lại màn ảnh của Lee Min Ho sau thời gian nhập ngũ với vai trò cảnh sát tại trụ sở Gangnam. Bộ phim thuộc thể loại xuyên không viễn tưởng được chấp bút bởi biên kịch vàng của "Hậu duệ mặt trời" và "Goblin" Kim Eun Sook.

Phim mở ra với phân cảnh cảnh sát Jung Tae Eul đang tra khảo Lee Rim vì tội giết em trai.

Tập 1 mở ra với phân cảnh cảnh sát Jung Tae Eul đang tra khảo Lee Rim (Lee Jung Jin thủ vai) về tội mưu sát em trai mình. Không thú nhận tội giết người nhưng Lee Rim đã hé lộ câu chuyện về một thế giới song song, một bên là Đại Hàn đế quốc nơi Hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho thủ vai) đang sống, một bên là Hàn Quốc hiện đại nơi thám tử Jung Tae Eul (Kim Go Eun đóng).

Với màn hoá thân vào vai phản diện Hoàng thúc Lee Rim, Lee Jung Jin cho thấy năng lực diễn xuất ấn tượng.

Lee Rim ở Đại Hàn đế quốc thuộc dòng dõi hoàng tộc. Vì quyền lực và ham muốn sở hữu cây sáo thiêng, Lee Rim đã đảo chính và giết Vua Lee Ho, em trai của mình. Chứng kiến cha bị chính anh trai giết hại, Lee Gon đã chẻ đôi cây sáo thần nhưng vì tuổi quá nhỏ nên không thể kháng cự trước sức mạnh của Lee Rim.

Sao nhí bộ phim "Ký sinh trùng" nhanh chóng gây sốt khi vào vai Lee Gon hồi nhỏ.

Thời điểm gần như bị giết thì một nhân vật bí ẩn xuất hiện và cứu lấy Thái tử. Trong khoảnh khắc gần như ngất lịm Lee Gon chỉ nắm lấy được thẻ cảnh sát của ân nhân. Trên tấm thẻ cảnh sát mà Lee Gon lấy được lúc nhỏ lại là thẻ của Jung Tae Eul ở thực tại song song.

Cây sáo thần bị Lee Gon chẻ đôi đã vô tình mở ra cánh cửa đi lại giữa hai thế giới. Lee Rim thành công trốn đến một Hàn Quốc khác song song với thực tại. Ở đó, hắn gặp lại em trai mình và hiểu ra bí mật ẩn chứa của cây sáo thần. Để sống với thân phận mới Lee Rim quyết định giết tất cả phiên bản chính của gia đình ở thế giới này.

Tương tác giữa hai trai đẹp Lee Min Ho và Woo Do Hwan khiến khán giả thích thú.

Trong thế giới nơi đất nước được duy trì theo chế độ quân chủ lập hiến, Lee Gon trở thành một vị Vua đa nghi. Sau khi lên ngôi hoàng đế, tính cách của Lee Gon vô cùng lạnh lùng, anh chỉ tin tưởng duy nhất người bạn thân, cũng là người cận vệ của mình Jo Young (Woo Do Hwan).

Sau nhiều năm, Lee Gon luôn kiếm tìm hình ảnh của ân nhân và thầm tương tư nhưng lại không tài nào tìm được. Lạc trong rừng sâu, Lee Gon vô tình bước vào thế giới song song do ác quỷ mở ra. Ở đây, anh gặp Tae Eul. Mặc cho sự bàng hoàng của Tae Eul, Lee Gon đã ôm chầm lấy cô vào lòng ngay giữa phố thị đông đúc, tạo nên một cảnh phim vô cùng ngọt ngào.

Lee Min Ho phi ngựa vượt qua cánh cổng không gian để đến gặp ân nhân.

Sau khi tập đầu tiên lên sóng, có nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả Hàn Quốc về kịch bản có phần khó hiều, diễn xuất của Lee Min Ho chưa thực sự gây được ấn tượng. Trong khi đó, "Cô dâu yêu tinh" Kim Go Eun lại nhận được nhiều lời khen ngợi khi tái xuất với hình ảnh nữ cảnh sát đa tài.

Với bối cảnh kì ảo, xa hoa được đầu tư công phu, nội dung mới lạ, khai thác thế giới song song khi con người tồn tại với phiên bản khác của chính mình ở thế giới còn lại. Bên cạnh đó, với diễn xuất thực lực của dàn sao Hàn đình đám, "Quân vương bất diệt" có đầy đủ yếu tố để trở thành một trong những bộ phim truyền hình "làm mưa làm gió" thời gian tới

Tập 2 của phim sẽ chính thức lên sóng vào tối nay (18/4)./.