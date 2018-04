Rihanna táo bạo diện đầm “hở trên khoét dưới” khoe thân hình gợi cảm

Xuất hiện trong buổi ra mắt nhãn hiệu mỹ phẩm hợp tác với Sephora, Rihanna táo bạo trong một thiết kế gợi cảm của nhà mốt Fenty. Cô ca sĩ 30 tuổi sành điệu với bộ váy ngắn bằng da bó sát. Thiết kế "hở trên khoét dưới" này tôn trọn vẹn thân hình đồ sộ của nữ ca sĩ. Điểm nhấn của bộ váy là chiếc thắt lưng to bản màu vàng. Nữ ca sĩ "Take a bow" sử dụng rất nhiều trang sức để tăng thêm độ ấn tượng cho trang phục. Chú thích ảnh Cô ca sĩ người Barbados hoàn thiện diện mạo ấn tượng với mắt kẻ khói xám, môi nudenude và mái tóc xoăn sóng cổ điển. Rihanna còn đưa cả cháu gái Majesty đến sự kiện. Hai cô cháu vui đùa trong một bồn tắm to đầy những quả bong bóng màu hồng - một phần trình diễn trong buổi ra mắt sản phẩm làm đẹp. Đây không phải là lần đầu tiên Rihannana lấn sân sang lĩnh vực khác. Trước đó vào năm 2017, nữ ca sĩ đã hợp tác với Puma để cho ra mắt một thương hiệu thời trang mới. Cô luôn bày tỏ tình yêu và đam mê lớn dành cho thời trang, mỹ phẩm. Cô chia sẻ: "Tôi muốn làm mọi thứ liên quan đến cơ thể con người. Trước đây, tôi đã hợp tác với River Island, Khi ra mắt dòng FentyFenty&Puma, tôi cảm thấy sảng khoái và tự do khi được làm công việc mình yêu thích. Hyax tin tôi, ngay cả khi bạn mũm mĩm đó cũng không phải là vấn đề. Tôi sẽ khiến bạn thoải mái nhất có thể mà vẫn vô cùng xinh đẹp". Khác với các nghệ sĩ khác luôn tuân theo chế độ ăn kiêng ngặt nghèo, Rihanna rất tự hào về thân hình mũm mĩm của cô./.

Xuất hiện trong buổi ra mắt nhãn hiệu mỹ phẩm hợp tác với Sephora, Rihanna táo bạo trong một thiết kế gợi cảm của nhà mốt Fenty. Cô ca sĩ 30 tuổi sành điệu với bộ váy ngắn bằng da bó sát. Thiết kế "hở trên khoét dưới" này tôn trọn vẹn thân hình đồ sộ của nữ ca sĩ. Điểm nhấn của bộ váy là chiếc thắt lưng to bản màu vàng. Nữ ca sĩ "Take a bow" sử dụng rất nhiều trang sức để tăng thêm độ ấn tượng cho trang phục. Chú thích ảnh Cô ca sĩ người Barbados hoàn thiện diện mạo ấn tượng với mắt kẻ khói xám, môi nudenude và mái tóc xoăn sóng cổ điển. Rihanna còn đưa cả cháu gái Majesty đến sự kiện. Hai cô cháu vui đùa trong một bồn tắm to đầy những quả bong bóng màu hồng - một phần trình diễn trong buổi ra mắt sản phẩm làm đẹp. Đây không phải là lần đầu tiên Rihannana lấn sân sang lĩnh vực khác. Trước đó vào năm 2017, nữ ca sĩ đã hợp tác với Puma để cho ra mắt một thương hiệu thời trang mới. Cô luôn bày tỏ tình yêu và đam mê lớn dành cho thời trang, mỹ phẩm. Cô chia sẻ: "Tôi muốn làm mọi thứ liên quan đến cơ thể con người. Trước đây, tôi đã hợp tác với River Island, Khi ra mắt dòng FentyFenty&Puma, tôi cảm thấy sảng khoái và tự do khi được làm công việc mình yêu thích. Hyax tin tôi, ngay cả khi bạn mũm mĩm đó cũng không phải là vấn đề. Tôi sẽ khiến bạn thoải mái nhất có thể mà vẫn vô cùng xinh đẹp". Khác với các nghệ sĩ khác luôn tuân theo chế độ ăn kiêng ngặt nghèo, Rihanna rất tự hào về thân hình mũm mĩm của cô./.