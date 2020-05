Seo Dan bắt gian tình cũ “Hạ cánh nơi anh” ngoại tình trong phim mới

Mới đây, bộ phim "Shall we eat dinner together?" (Tạm dịch: Chúng ta cùng ăn tối nhé?) do nam tài tử Song Seun Hun và Seo Ji Hye đóng chính đã lên sóng tập đầu tiên vào ngày 25/5.

Trong phim, Seo Ji Hye vào vai đảm nhận vai Woo Do Hee - nữ giám đốc sản xuất của kênh 2N BOX. Từng trải qua hai lần đổ vỡ trong tình yêu, Do Hee không còn tin vào chuyện hẹn hò nam nữ. Cô quyết định dồn mọi tâm huyết cho công việc.

Sánh đôi cùng cô trong phim này là nam tài tử "Trái tim mùa thu" Song Seung Hoon. Anh vào vai bác sĩ tâm lý và nhà tâm lý học thực phẩm Kim Hae Kyung, người phân tích mọi người bằng cách xem họ ăn và ứng dụng vào điều trị cho bệnh nhân của mình thông qua thực phẩm và bữa ăn.

Tập đầu tiên lên sóng đã có khởi đầu tốt khi đạt mốc rating 4.8% và 6.1%. Đặc biệt, tập 1 bộ phim còn có sự xuất hiện của nam diễn viên Kim Jung Hyun, người từng thủ vai Gu Seung Jun trong bộ phim đình đám "Hạ cánh nơi anh". Khán giả phấn khích khi thấy cặp đôi tài phiệt - lừa đảo hội ngộ trên màn ảnh sau cái kết bi thương trong "Hạ cánh nơi anh".

Seo Ji Hye và Kim Jung Hyun tái ngộ trên phim "Shall we eat dinner together?".

Song lại khá ngang trái khi trong phim "Shall we eat dinner together?", Kim Jung Hyun lại vào vai gã bạn trai tồi tệ, công khai cắm sừng người yêu là Seo Ji Hye (Woo Do Hee). Thất vọng, đau khổ và phẫn nộ, Do Hee đánh bạn trai một trận rồi bỏ đi.

Cô tình cờ gặp gỡ Kim Hae Kyung. Từ đây, cặp đôi trở thành bạn bè và bắt đầu mối quan hệ lãng mạn khi cùng nhau ăn tối mỗi tuần. Họ chữa lành những vết thương quá khứ cho đối phương và đưa mối quan hệ rẽ sang một hướng mới, ngọt ngào và đầy cảm xúc hơn. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa được bao lâu thì hội người yêu cũ bắt đầu quay lại và thử thách tình yêu của cả hai./.