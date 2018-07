“Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald” tung trailer mãn nhãn

Gây sốt không kém những phim về siêu anh hùng hay quái vật là bộ phim ngoại truyện Harry Potter - "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" (tựa Việt: "Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald").

Sau thành công của phần đầu tiên, "Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald" tiếp tục mang đến cho người xem cái nhìn sâu hơn về thế giới phù thủy cùng cuộc chiến nảy lửa giữa vị hiệu trưởng đáng kính Albus Dumbledore (Jude Law) và phù thủy bóng tối xấu xa Gellert Grindelwald (Johnny Depp).

Johnny Depp với tạo hình phù thủy bóng tối xấu xa Gellert Grindelwald.

Trong trailer kéo dài hơn 3 phút, hãng Warner Bros đã giới thiệu đến khán giả một thế giới phép thuật đen tối và dữ dội hơn trong "Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald". Trung tâm của tác phẩm lần này sẽ là phù thủy bóng tối Grindelwald - kẻ từng bị MACUSA (Bộ Pháp thuật Hoa Kỳ) bắt giữ ở phần phim trước nhưng đã trốn thoát chỉ vài tháng sau đó và bắt đầu xây dựng lực lượng cho mình.

"Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald" nhiều khả năng xoay quanh cuộc chiến giữa hai phe để truy tìm và tranh giành các Bảo bối Tử thần. Grindelwald có lẽ sẽ theo đuổi món bảo vật đầy ma lực là Hòn đá Ma thuật, và đó là lý do cho sự xuất hiện của Nicolas Flamel (Brontis Jodorowsky) - nhà giả kim đã tạo ra món đồ ma thuật chết người này, trong đoạn trailer mới được tung ra.

Cùng lúc đó, tác phẩm ngoại truyện của Harry Potter cũng giới thiệu đến khán giả thầy Dumbledore vài thập kỷ trước khi ông hướng dẫn cậu học trò Newt Scamander (Joshua Shea) tại trường Hogwarts.

Một nhân vật khác được phát triển trong phần 2 này là Leta Lestrange (Zoe Kravitz) - người từng xuất hiện với vai cameo trong "Fantastic Beasts and Where to Find Them" trong vai trò mối tình thời học sinh của Newt Scamander. Giờ đây khi đã đính hôn với anh trai Theseus (Callum Turner) của Newt, Leta có vẻ sẽ đóng vai trò trong việc gia tộc Lestrange theo phe bóng tối của Voldermort nhiều năm sau đó.

"Sinh vật huyền bí: Tội ác của Grindelwald" dự kiến phát hành vào ngày 16/11 với sự tham gia của các ngôi sao Eddie Redmayne, Katherine Waterson, Johnny Depp, Jude Law, Ezra Miller và Zoe Kravitz.../.