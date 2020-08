Son Ye Jin "nên duyên" cùng tài tử "Khi hoa trà nở" trong phim cổ trang mới?

Mới đây, trang Sports Seoul đăng tải thông tin nữ diễn viên Son Ye Jin và nam tài tử Kang Ha Neul đang tích cực thảo luận, tham gia phim truyền hình cổ trang mới "Pyeonggang: Cut from the Heart" . Bộ phim sẽ được sản xuất và chỉ đạo bởi đạo diễn Yoon Sang Ho, người từng cầm trịch trong các tác phẩm như “Nhật ký Saidam” của SBS, “Dị mộng” của MBC và "Mây, Gió và Mưa” của TV Chosun.

Son Ye Jin sẽ sánh đôi cùng Kang Ha Neul trong phim truyền hình cổ trang mới.

Bộ phim xoay quanh chuyện tình bi kịch đẫm nước mắt giữa nàng công chúa Pyeonggang (Son Ye Jin) và chàng trai On Dal (Kang Ha Neul). Trong phim, công chúa Pyeonggang, con gái vua Pyeongwon quyết tâm báo thù. Kang Ha Neul trong vai On Dal - một chàng trai trẻ sống trong túp lều trong rừng, anh luôn tò mò về thế giới bên ngoài. Mặc dù biết mẹ mình sẽ tức giận, nhưng anh vẫn tìm đến chợ trong làng. Ở đó, anh gặp công chúa Pyeonggang lần đầu tiên. Cả hai nảy sinh tình cảm. Thế nhưng để phục vụ mục đích riêng, Pyeonggang đã lợi dụng tình cảm của On Dal. Vì tình yêu sâu nặng với nàng công chúa, On Dal tự nguyện hy sinh một cách dại dột.

Sau khi thông tin được công bố, công ty quản lý của cả hai diễn viên xác nhận họ đã nhận được kịch bản.Đại diện công ty quản lý của Son Ye Jin, MS Team Entertainment đã chia sẻ: “Đây là một trong những dự án mà cô ấy đã nhận được lời mời và vẫn chưa có gì được quyết định”. Họ tiếp tục: “Hiện tại, Son Ye Jin đang hoàn thiện các chi tiết cho dự án điện ảnh Hollywood sắp tới". Công ty chủ quản của Kang Ha Neul cũng xác nhận nam tài tử đang xem xét vai diễn này.

Nam diễn viên Kang Ha Neul vừa nhận giải thưởng Baeksang "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" mảng truyền hình.

Được biết, nếu nhận lời tham gia dự án này, đây sẽ là vai diễn cổ trang truyền hình thứ hai của Son Ye Jin kể từ bộ phim “Khát vọng vĩ đại" của đài SBS vào năm 2002. Ở mảng điện ảnh, nữ diễn viên "Hạ cánh nơi anh" đã tham gia nhiều dự án cổ trang như "Hải tặc", "Công chúa cuối cùng".

Với diễn xuất xuất sắc trong “Công chúa cuối cùng”, Son Ye Jin đã giành được nhiều giải thưởng qua các lễ trao giải Daejong, Giải Điện ảnh Rồng Xanh, Giải Hiệp hội sản xuất phim Hàn Quốc, Giải Hiệp hội Phê bình Điện ảnh Hàn Quốc, Giải Phim của năm và Giải thưởng Nghệ thuật Baeksang./.