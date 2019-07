“Spider-Man: Far From Home” hé lộ ý đồ trong Phase 4 của Marvel

Mở rộng phạm vi ra ngoài vũ trụ

After credit thứ 2 của "Far From Home" đã khiến không ít những người hâm mộ ngỡ ngàng khi hé lộ rằng Nick Fury và Maria Hill từ đầu phim thực chất là tướng Talos cùng vợ Soren của tộc Skrull cải trang. Nick Fury thật thì đang ở trên con tàu nào đó ngoài vũ trụ. Điều này cũng có nghĩa rằng tại bất cứ nhân vật nào trong dòng thời gian của MCU sau sự kiện của Captain Marvel đều có thể hoàn toàn được giả dạng bởi một Skrull.

Nick Fury và Maria Hill trong phần phim này thực chất là tướng Talos cùng vợ Soren của tộc Skrull cải trang.

Bên cạnh đó, việc Nick Fury ở trên tàu không gian còn được dự đoán liên quan tới tổ chức S.W.O.R.D, một tổ chức tương đồng với S.H.I.E.L.D nhưng tập trung vào các mối đe dọa ngoài không gian hơn là trên Trái Đất. Có lẽ, chính việc sự đe dọa từ tộc Kree cùng các cuộc tấn công liên hoàn của người ngoài hành tinh vào Trái Đất đã thôi thúc Fury lập nên SWORD. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ dừng lại ở dự đoán.

Peter Parker bị công khai danh tính, đặt tính mạng người thân vào vòng nguy hiểm

Đoạn after credit đầu tiên đã gây bất ngờ cho khán giả khi trước khi chết, Mysterio đã công khai danh tính của Spider-Man/Peter Parker. Việc lộ mặt của Spider-Man vốn là một chi tiết nổi tiếng trong Comics, tuy nhiên chính hành động này đã đe dọa tới tính mạng những người cậu yêu như MJ hay gây ra cái chết đầy đau thương cho dì May. Có thể đây sẽ là tiền đề cho phần phim "Spider-Man" sắp tới.

J.Jonah Jameson, biên tập viên khét tiếng của Daily Bugle bất ngờ trở lại trong đoạn after credit.

Một bất ngờ nữa trong after credit này của "Spider-Man: Far From Home" khi chào đón sự trở lại bất ngờ của J.Jonah Jameson, biên tập viên khét tiếng của Daily Bugle trong loạt phim "Spider-Man" của Sam Raimi. Dù đây là lần xuất hiện đầu tiên trong vũ trụ điện ảnh Marvel nhưng không có nhiều thay đổi kể từ lần cuối chúng ta thấy Simmons trong vai trò này. Có vẻ như ông và Bugle.net sẽ góp phần dẫn dắt hình ảnh của "Spider-Man" xấu đi trong mắt công chúng.

MCU có thể có đa vũ trụ

Nguồn gốc của tên phản diện Mysterio khi xuất hiện từ một Trái Đất song song khác chỉ là một “cú lừa” với "Spider-Man" hòng chiếm đoạt chiếc kính EDITH của Iron Man để lại cho cậu. Tuy nhiên khả năng Đa vũ trụ hoàn toàn có thể xảy ra trong MCU.

"Spider-Man: Far From Home" mở đường cho tương lai đa vũ trụ của Marvel.

Đa vũ trụ là một khái niệm quen thuộc đối với những người hâm mộ truyện tranh Marvel khi có hàng vô số vũ trụ song song khác nhau. Các vũ trụ này đều có phiên bản siêu anh hùng hay phản diện riêng tách biệt với cốt truyện chính. Nhờ thế mà tác giả có thể dễ dàng biến đổi các nhân vật theo ý mình. Đây cũng sẽ là một nước đi đúng của Marvel Studio bởi hàng loạt các nhân vật như Deadpool, X-Men,..có thể dễ dàng xuất hiện trong Phase 4 một cách hợp ý mà không làm rối loạn dòng thời gian của các bộ phim trước./.