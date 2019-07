“Spider-Man: Far From Home“: Phần kết bất ngờ cho Phase 3 của Marvel

Bối cảnh phim diễn ra sau khi "Endgame" kết thúc, một nửa dân số trái đất đã được cứu sau cú búng tay trong "Infinity War", Thanos lúc này đã bị đánh bại bởi biệt đội siêu anh hùng và mọi người đều đã quay trở lại với cuộc sống bình thường.

Người Nhện - Peter Parker tham gia chuyến du lịch châu Âu cùng bạn bè. Nhưng chuyến đi của cậu không hề suôn sẻ bởi trái đất đang đứng trước sự đe doạ của nhóm Elementals. Lần này, trong vai trò người bảo vệ mới của biệt đội Avengers thay Iron Man, Nhện sẽ phải tìm cách xoay sở trước kẻ thù để giữ lấy sự bình yên cho trái đất. Spider-Man và cư dân trái đất, tất cả mọi người đều phải học cách đối mặt và sống tiếp khi Iron Man đã không còn.

“Spider-Man: Far From Home" là phần phim tôi thích nhất trong tất cả các phim về Người Nhện. Có rất nhiều điểm gợi nhắc về Tony Stark trong bộ phim nhưng sự thờ phụng chủ nghĩa anh hùng đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự vui vẻ và tươi sáng trong các thước phim. Các diễn viên tuổi teen của bộ phim thật sự là một luồng gió mới”. Biên tập viên Darren Franich của tạp chí Entertainment Weekly nhận xét.

Với hình tượng "Nhện nhọ" trẻ trung, hài hước và đáng yêu, Tom Holland đã chiếm được cảm tình của người hâm mộ.

Nếu Tobey là hình ảnh kinh điển về Người Nhện, Andrew chỉ là mối duyên ngắn ngủi với Marvel thì Tom Holland là một Nhện mới vô cùng trẻ trung và hài hước. Sau màn chào sân Spider-Man: Homecoming, Tom Holland đã cho khán giả thấy rằng Người Nhện cũng có thể trở nên hài hước và vui nhộn, thoát khỏi hình ảnh tối tăm đầy nặng nề của Spidey ở những phần phim trước. Diễn xuất của Tom đã hoàn toàn chinh phục những nhà phê bình dù là khó tính nhất.

Nhà báo Sean Keane từ tạp chí CNET nhận xét: “Không chắc bộ phim này có hay hơn Spider-Man: Into The Spider-Verse hay không, nhưng chắc chắn Far From Home là bản live action hay ho nhất về Người Nhện”.

Điểm số của "Spider-Man: Far From Home" trên Rotten Tomatoes so với các bộ phim tiền nhiệm.

Trong phần phim mới nhất của mình, Spider-Man sẽ có tới 4 bộ suit. Đầu tiên là bộ suit nguyên bản; tiếp theo là bộ Iron Spider do chính Tony Stark thiết kế dành tặng cho Nhện; bộ giáp thứ ba là Stealth do Nick Fury tạo ra nhằm giữ kín thân phận Spider-Man cho Peter Parker; và cuối cùng là Red & Black Suit – một bộ giáp mới toanh do Peter tự thiết kế. Trong khi khán giả đều đã biết về công dụng của 3 bộ giáp từng xuất hiện thì Red & Black Suit là bộ giáp hoàn toàn mới. Có thể đây sẽ là bộ suit yêu thích nhất của Nhện bởi trong video giới thiệu, Tom Holland có tiết lộ bộ giáp này là hình ảnh tri ân dành cho Iron Man - cha đỡ đầu của vũ trụ Marvel.

Red & Black Suit, bộ giáp mới nhất do chính Peter Parker thiết kế, lần đầu xuất hiện trong Spider-Man: Far From Home.

Một điểm cộng vô cùng đắt giá dành cho Spider-Man: Far From Home là tuyến truyện được khai thác tốt để dẫn đến thuyết đa vũ trụ từng nhắc đến trong Endgame. Kevin Feige - Chủ tịch Marvel Studio chia sẻ rằng "Spider-Man: Far From Home" mới là cái kết hoàn hảo cho phase 3 của Marvel Universe.

Khán giả sẽ được biết đến một thế giới sau khi Tony Stark đã hy sinh, khi mọi thứ dần thay đổi và cách mà Peter Parker phải đối mặt với khó khăn khi Iron Man đã không còn. Spider-Man: Far From Home đã được chuẩn bị trong rất nhiều năm, khi các biên kịch của bộ phim đều nhận ra rằng đây mới là cái kết trọn vẹn cho phase 3 và là con đường mở ra phase 4 của vũ trụ điện ảnh Marvel. Sean O'Connell – giám đốc điều hành trang web CinemaBlend cho rằng: “Far From Home hài hước ở nửa đầu và phi thường ở nửa sau. Cái kết thì vô cùng bất ngờ và có thể khiến các fan Spidey đứng ngồi không yên”./.