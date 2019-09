Tạo hình đáng yêu của Người Tuyết trong “Everest Người Tuyết bé nhỏ“

"Everest Người Tuyết bé nhỏ" là dự án khép lại thập niên 2010 thành công rực rỡ của xưởng DreamWorks. Với 91% khán giả đánh giá “tươi ngon” trên Rotten Tomatoes, "Everest Người Tuyết bé nhỏ" hứa hẹn sẽ là bộ phim hoạt hình đặc sắc nhất trong tháng 10 tới.

Đôi mắt to tròn và khuôn miệng cười rộng khiến Everest trông thật ấm áp và dễ thương.

Bộ phim kể về cuộc hành trình trở về nhà của Người tuyết Everest. Mặc dù đây là lần đầu xuất hiện trên màn ảnh, nhưng Everest đã nhanh chóng chiếm trọn “trái tim” của khán giả bởi hình dáng “trắng muốt” đáng yêu và tính cách cực dễ thương.

Yeti, hay Người tuyết trong truyền thuyết châu Á được miêu tả là sinh vật bí ẩn với kích thước khổng lồ và sinh sống trên những đỉnh núi của dãy Himalaya huyền thoại. Lấy cảm hứng từ đó, chú Người Tuyết mang tên Everest được xây dựng cách điệu với hình dáng to lớn và bộ lông dài trắng muốt. Everest giống như một chú cún to xác siêu cấp đáng yêu.

Những giây phút ngọt ngào tràn ngập niềm vui của Everest và Yin.

Nhà sản xuất Pelin Chou cho biết ekip làm phim mong muốn tạo nên một Người Tuyết đáng yêu, gần gũi nhưng đôi lúc cũng thật đáng sợ. Everest có cơ thể linh hoạt, lúc thì cuộn mình như một quả bóng, lúc thì bật dậy bằng 4 chân, thậm chí là 2 chân. Song điều bất ngờ là cậu lại có khả năng giao tiếp bằng âm thanh và ngôn ngữ cơ thể rất tốt, giúp chú trở nên gần gũi, và thân thiết hơn với những người bạn - Yi, Jin và Peng.

Không đơn thuần là một chú Người Tuyết dễ Thương, Everest còn có những suy nghĩ riêng tư, những hành động rất “con người”. Tương đương một cậu bé 9 tuổi, Everest cũng có tính cách vui nhộn và ham chơi. Theo nhà sản xuất Pelin Chou, “Everest có thể hơi tinh nghịch và đôi lúc sẽ có những hành động ngớ ngẩn để có được những khoảng thời gian vui vẻ rồi phá lên cười.

Thật khó để xác định được một thứ âm thanh phù hợp nhằm phản ánh chính xác cá tính của Everest. Chúng tôi không muốn tạo nên một Everest biết trò chuyện, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một sinh vật với khả năng biểu đạt cao”.

Không chỉ đáng yêu từ hình dáng đến hành động, Everest còn liên tiếp đưa 3 bạn nhỏ và người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bởi khả năng phép thuật của mình. Chú Người Tuyết sẽ mang đến cho 3 bạn đồng hành những kỉ niệm không thể nào quên khi nâng bổng cả một cánh đồng hoa cải, tạo ra cả ngàn quả việt quất khổng lồ hay bay lượn trên những chú cá bằng mây bồng bềnh.

Điều này còn cho thấy sự gắn kết đặc biệt của Everest với thiên nhiên, cũng như giúp cậu trở thành người bảo vệ phi thường của Yin và 2 người bạn. Everest quả thực là một người bạn nhiệm màu mà bất cứ ai cũng muốn ở bên, để cùng nhau phiêu lưu và trải nghiệm những điều tuyệt vời.

Lồng tiếng cho nhân vật đáng yêu này là nam diễn viên Joseph Izzo – người từng tham gia lồng tiếng cho những cái tên đình đám như Spider-Man: Into the Spider-Verse, The Boss Baby, Kung Fu Panda 3. Đạo diễn Jill Culton ca ngợi Izzo khi anh giúp mang đến một Everest không biết nói nhưng có khả năng biểu cảm cực cao và bộc lộ những nét đáng yêu qua âm thanh mà khó ai có thể làm được./.