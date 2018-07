Tất cả về "Hoàng tử" Nichkhun điển trai trong “Ông anh trời đánh“

"Hoàng tử" Thái Lan, thành viên boyband Kpop đình đám 2PM - Nichkhun vừa có màn trở lại ấn tượng trong bộ phim điên ảnh thứ hai của tại quê nhà xứ Chùa Vàng trong phim "Ông anh trời đánh". Đây cũng là lần thứ 2 anh hợp tác cùng nam diễn viên Sunny Suwanmethanont sau Seven Something vào năm 2012.

Nichkhun đã đem vẻ ngoài điển trai cộng thêm nét dễ thương đã đốn tim biết bao nhiêu cô gái vào vai diễn Moji trong phim "Ông anh trời đánh". Chính nét dễ thương của Nickkhun cũng đã đốn tim cô nàng Jane xinh đẹp, thông minh trong phim. Vai diễn Moji được nhận xét là khá tương đồng và giống với chính Nichkhun ngoài đời thật. Diễn xuất của Nichkhun trong bộ phim lần này cho thấy rõ sự tiến bộ của anh so với những vai anh đảm nhận trước đó.

Nụ cười ngọt ngào cùng gương mặt sáng của Nickkhun.

Nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của anh so với hai diễn viên của phim cũng đồ sộ không kém. Cả ba diễn viên đều có đặc điểm chung là con lai, Nichkhun sinh ra tại California trong một gia đình gốc Trung và Thái Lan. Lên 5 tuổi, cả gia đình chuyển về Thái Lan. Tại đây Nichkhun học tại Trường Dhepkanjana và Tangpiroondham. Năm 12 tuổi, Nichkhun theo học Trường tư Wanganui Collegiate ở New Zealand trong vòng 1 năm. Nhưng nửa năm sau quay lại Mỹ và tốt nghiệp Trung học Los Osos tại Rancho Cucamonga, California.

Nichkhun điển trai và dễ thương.

Sau đó anh trở thành huấn luyện viên cho đội tuyển cầu lông của Trường Trung học Rosemead. Tại đây, anh được giám đốc kiêm nhà sản xuất Park Jin-young của JYP Entertainment phát hiện khi tham gia Liên hoan âm nhạc Hàn Quốc Los Angeles.

Tháng 8/2007, anh có mặt trong danh sách thực tập sinh của công ty JYP để tham gia dự án nhóm nhạc nam gồm 11 thành viên mang tên "One day". Sau đó "One day" chia làm 2 nhóm nhỏ là 2AM (4 thành viên) & 2PM (7 thành viên) và được chọn vào nhóm 2PM. Ngày 4/9/2008, Nichkhun chính thức ra mắt cùng 2PM với ca khúc "10 Points Out Of 10 Points" trên các sân khấu âm nhạc

Diễn xuất của Nichkhun ngày càng tiến bộ.

Nếu là fan của Kpop dù không thuộc cộng đồng fan của 2PM nhưng cái Nichkhun là cái tên quen thuộc mà ai cũng biết đến với ngay khi ra mắt, “hoàng tử Thái" đã giành được sự chú ý bởi nét điển trai, nụ cười ngọt ngào cùng gương mặt sáng và là visual của nhóm 2M. Cũng nhờ đó, không chỉ dừng lại ở sự nghiệp đứng trên sân khấu, Nichkhun còn lấn sân qua lĩnh vực phim ảnh và trở thành người mẫu quảng cáo cho rất nhiều hãng sản phẩm, kể cả trong nước và ngoài nước, đặc biệt là ở Thái Lan - đất nước của "Hoàng tử Thái".

Trở lại với bộ phim vừa làm khuynh đảo khán giả xứ sở Chùa Vàng trong thời gian qua, Nichkhun cũng hoá thân vào vai chàng trai mang hai dòng máu Thái - Nhật. Moji (Nichkhun) và Jane (Yaya) đã phải lòng nhau sau lần gặp đầu tiên, tiếng sét ái tình đã khiến Moji cầu hôn Jane và muốn đưa Jane về Nhật sống sau hai tháng hẹn hò. Nhưng ông anh trời đánh của Jane là nguyên nhân khiến cả hai không thể đến với nhau dù trong lòng vẫn còn sâu nặng. Bởi sự xuất hiện của Moji ( do Nichkhun đóng) chính là nguyên nhân khiến hai anh em Chut và Jane trở nên căng thẳng và đi đến kịch tính hơn bao giờ hết.

Xem "Ông anh trời đánh" quả mới thấy hiếm có cặp đôi nào yêu đương lại "nhọ" như Jane – Moji, cũng chẳng tồn tại mấy ông anh lại "phá đám" như Chut. Liệu rằng sau tất cả, những người có tình có về được với nhau, và mối quan hệ "như lửa với nước" của Chut – Jane sau bao năm có thể thay đổi?./.

