“Thần chết” Lee Dong Wook hoá hồ ly với tạo hình điển trai đầy mê hoặc

Mới đây, một trong những bộ phim được mong đợi nhất của đài tvN là "Tale of the Nine Tailed" đã chính thức hé lộ teaser đầu tiên. Phim có sự góp mặt của nam tài tử Lee Dong Wook và nữ diễn viên Jo Bo Ah.

Đoạn teaser mới được tung ra gây ấn tượng mạnh với không khí u ám, ma mị bao trùm bộ phim. Giữa bối cảnh u tối căng thẳng, Lee Dong Wook trong vai hồ ly xuất hiện với vẻ lãnh cảm và bí ẩn, đi loanh quanh trong ánh sáng mờ ảo trong một tòa nhà cũ. Tạo hình điển trai và thần thái xuất sắc của Lee Dong Wook nhận được sự khen ngợi của đông đảo người xem.

Lee Dong Wook.

Nhịp phim chớp nhoáng, Lee Dong Wook bỏ một cuốn sách ra khỏi kệ và nới lỏng cà vạt trước khi bước về phía máy quay. "Bạn có thực sự muốn nhìn thấy thế giới mà tôi đang sống?" Lee Dong Wook hỏi, khi ánh sáng chiếu vào đôi mắt cáo càng làm khán giả thêm phấn khích chờ đợi.

Kim Bum.

"Tale of the Nine Tailed" xoay quanh bộ đôi anh em hồ ly cùng cha khác mẹ sống giữa thời hiện đại do Lee Dong Wook - Kim Bum. Trong phim, Lee Dong Wook thủ vai Yi Yeon, Kim Bum vào vai Yi Rang. Trong khi Yi Yeon là một cáo chín đuôi chính hiệu thì Yi Rang lại mang trong mình một nửa dòng máu con người. Nữ chính Jo Bo Ah vào vai nhà sản xuất các chương trình tìm hiểu về thế lực siêu nhiên, đang lên kế hoạch để săn lùng hồ ly chín đuôi.

Nữ chính Jo Bo Ah.

Phim sẽ lên sóng sau khi bộ phim "Flower of Evil" cho nam tài tử Lee Jun Ki thủ vai chính kết thúc. "Tale of the Nine Tailed" là tác phẩm truyền hình đánh dấu sự trở lại của nam tài tử "Vườn sao băng" Kim Bum sau một thời gian vắng bóng màn ảnh nhỏ nên phim đang nhận được kỳ vọng lớn của người hâm mộ./.