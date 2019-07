Thắng lớn ở Trung Quốc, “Spider-Man: Far From Home” sẽ lập kỷ lục phòng vé

Dù vậy có vẻ như sự chờ đợi của khán giả đã được đền đáp thỏa đáng với minh chứng là doanh thu khủng tới từ các thị trường trên toàn thế giới.

Trước khi được đến với châu Âu và châu Mỹ, "Spider-Man: Far From Home" đã có dịp làm mưa làm gió tại các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hong Kong. Cho tới nay phim đã thu về 111 triệu USD doanh thu từ 3 thị trường chiếu đầu tiên trên thế giới.

Thắng lợi tại các thị trường điện ảnh châu Á, "Spider -Man : Far From Home" hứa hẹn sẽ lập kỷ lục doanh thu toàn cầu.

Cụ thể là tại Nhật Bản & Hong Kong đứng No.1 doanh thu mở màn của phim single superhero mọi thời đại và tại Trung Quốc đứng No.2 doanh thu mở màn của phim single superhero mọi thời đại (sau Venom). Con số này cao hơn phần phim trước là "Spider-Man: Homecoming" tới 45%, đồng thời cũng cao hơn 11% so với doanh thu mở màn của “chị đại” "Captain Marvel".

Tại Trung Quốc doanh thu của phim đã lên đến con số 98 triệu USD. Phim riêng về “Bé Nhện” trở thành tác phẩm siêu anh hùng có màn ra mắt cao thứ 4 trong lịch sử, xếp sau hai phần Avengers và Venom. "Far From Home" cũng là phim riêng về Người Nhện có doanh thu cao nhất.

Nổi tiếng là một thị trường khắt khe, thế nhưng Nhật Bản cũng đã dành cho Người Nhện của Tom Holland nhiều sự ưu ái khi chào đón bộ phim với thành tích là tác phẩm siêu anh hùng có doanh thu cao mở màn cao thứ 2 trong thập kỷ qua (sau Endgame)và là phim phim single superhero caonhất mọi thời đại. Tại Hong Kong, Far From Home trở thành phim siêu anh hùng solo và cũng là phim của Sony có doanh thu tuần đầu kỷ lục.

Tình hình càng thuận lợi hơn với "Spider-Man: Far From Home" khi tuần tới dự kiến đợt nắng nóng khủng khiếp tại châu Âu sẽ qua đi và người dân sẽ trở lại với các hoạt động giải trí bình thường, trong đó có việc xem phim tại rạp. Dự kiến phim sẽ thu về 160 triệu USD sau 6 ngày khởi chiếu tại thị trường Bắc Mỹ nội địa. Con số này có vẻ như sẽ còn khả quan hơn nếu như tính đến thành tích của "Homecoming" đạt được 2 năm trước, khi thu về 154 triệu USD sau 6 ngày trình chiếu tại rạp./.