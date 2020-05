“Thế giới hôn nhân” chính thức phá kỷ lục rating của “SKY Castle“

Tối 2/5, bộ phim truyền hình gây sốt "Thế giới hôn nhân" (The World of The Married) chính thức làm nên lịch sử khi trở thành bộ phim có mức rating cao nhất trong lịch sử các đài cáp.

"Thế giới hôn nhân" chính thức vượt mặt "SKY Castle" với mức rating kỷ lục 24,3%.

Theo Nielsen Korea, tập phim mới nhất của "Thế giới hôn nhân" đã cán mốc rating trung bình 24,33% trên toàn quốc, phá vỡ kỷ lục trước đó là 23,78% mà "SKY Castle" đạt được trong tập cuối phát sóng vào năm 2019.

Hiện tại, chương trình truyền hình cáp duy nhất từng đạt được xếp hạng cao hơn so với "Thế giới hôn nhân" là chương trình thử giọng đình đám của TV Chosun, "Mister Trot" với mức rating trung bình 35,7% trong tháng 3.

Sau khi gắn mác 19+ cho các tập phim từ 9 - 16, phim ngoại tình gây sốt "Thế giới hôn nhân" quyết định tăng tốc ở chặng cuối. Mặc dù đối đầu trực diện với bộ phim "Quân vương bất diệt" của Lee Min Ho trong cùng khung giờ chiếu nhưng "Thế giới hôn nhân" cho thấy sức hấp dẫn tăng theo từng tập phim. Trước đó, bộ phim đã vượt qua siêu phẩm "Hạ cánh nơi anh" ở tập 10.

Với diễn biến ngày càng gay cấn cùng loạt tình huống táo bạo, bất ngờ, người hâm mộ có thể tin tưởng rằng "Thế giới hôn nhân" sẽ phá vỡ kỷ lục của chính mình để đạt thứ hạng cao hơn nữa trong 4 tập cuối cùng./.