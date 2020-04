“Thế giới hôn nhân“: Tae Oh còn yêu Sun Woo sau khi thuê người đánh đập?

Sau khi gắn mác 19+ cho các tập phim từ 9 - 16, phim ngoại tình gây sốt "Thế giới hôn nhân" (The World of The Married) của đài JBTC quyết định tăng tốc ở chặng cuối. Phim bước sang trang mới với loạt tình tiết táo bạo, kịch tính hơn với màn trả thù của người phụ nữ bị chồng phản bội.

Màn bắt tay táo bạo của bà cả và "tiểu tam" mở đầu tập 9.

"Thế giới hôn nhân" tiếp tục chứng tỏ sức hút, ngày càng lôi cuốn khán giả. khi rating tăng mạnh sau khi tập 9 lên sóng vào tối 24/4. Phim đạt rating 20,5%, tăng 0,4% so với tập 8 lên sóng trước đó. Với tốc độ rating tăng dần theo từng tập, "Thế giới hôn nhân" hứa hẹn sẽ thăng hạng và vượt qua "Hạ cánh nơi anh".

Kết thúc tập 8, "Thế giới hôn nhân" gây sốc với cuộc đụng độ bằng súng của Sun Woo tại bữa tiệc của hội quý bà nhà giàu. Tập tiếp theo cho thấy bà cả Sun Woo đã có những hành động nhằm chống lại sự trả thù của chồng cũ Tae Oh. Cái bắt tay nhập hội của Sun Woo với "tiểu tam" Yeo Da Kyung tiếp tục dẫn dắt người xem đến loạt tình huống bất ngờ khi phát hiện gã chồng tồi Tae Oh (Park Hae Joon) dường như vẫn bị ám ảnh bởi vợ cũ sau khi thuê người đánh đập cô dã man.

Sun Woo có buổi hẹn ăn tối với Yoon Gi.

Bằng chứng là khi Sun Woo (Kim Hee Ae) hẹn ăn tối với bác sĩ đồng nghiệp Yoon Gi (Lee Moo Saeng) thì bắt gặp chồng cũ cùng "tiểu tam" Da Kyung cũng có mặt ở nhà hàng. Khi thấy bác sĩ trẻ đồng nghiệp quan tâm chăm sóc cho Sun Woo thì Tae Oh nổi cơn ghen tuông vô cớ. Đặc biệt khi thấy Yoon Gi quan tâm Joon Young, con trai của hắn với vợ cũ khiến Tae Oh chạnh lòng. Hơn nữa hắn còn phát hiện bạn thân Je Hyuk, năm xưa từng ngủ cùng vợ cũ, sôi máu, Tae Oh không nương tay lao vào ẩu đả tại quán bar.

Ánh nhìn hằn học khi thấy vợ cũ hẹn hò người đàn ông khác.

Sẵn sàng tổn thương vợ để đến với tình nhân, nhưng sau khi cưới được nhân tình và thậm chí có con rồi lại vẫn quan tâm tới vợ cũ. Màn ghen ngược phức tạp trong tâm lý của Tae Oh khiến khán giả nghi hoặc liệu hắn còn tình cảm với vợ cũ không hay chỉ là những ám ảnh, độc chiếm ích kỉ, không cam lòng nhìn Sun Woo có được hạnh phúc mới?

Thẳng tay đánh Je Hyuk sau khi phát hiện mối quan hệ bất chính của bạn với vợ cũ.

Cũng đúng lúc đó, Da Kyung nhận ra chồng mình vẫn còn lưu luyến Sun Woo khiến cô phát điên. Cảm thấy bất an trước những hành động ngày càng bất thường của Tae Oh, Da Kyung mua chuộc trợ lý của chồng, lẻn vào văn phòng, cô bàng hoàng khám phá ra sự thật của chồng qua chiếc điện thoại bí mật chứa đựng ảnh của vợ cũ. Thậm chí hắn còn cố tình tiếp cận mẹ con Sun Woo nhiều hơn khi cho người theo dõi. Yeo Da Kyung ngày càng hoang mang và lo lắng cho hôn nhân của mình.

Chiếc điện thoại bí mật chứa đựng loạt ảnh theo dõi Sun Woo của Tae Oh.

Ngoài ra, tập này còn cho thấy sự xuất hiện trở lại của Park In Gyu (Lee Hak Joo). Hắn gửi hình cho Tae Oh và Sun Woo, thậm chí còn đính kèm thêm một con bồ câu chết với lời nhắn đe doạ tính mạng của Joon Young. Đôn đáo đi tìm con trai nhưng những gì Sun Woo nhận được chỉ là lời quát tháo, mắng nhiếc của con. Khán giả phẫn nộ trước hành động ngớ ngẩn của cậu con trai khi mẹ báo cảnh sát vì không thể liên lạc được với cậu. Bên cạnh đó, người xem phát hiện Jun Young có tính trộm vặt, cố tình lập âm mưu để ăn cắp bút của bạn mình cũng như lấy trộm airpod của bạn trong tập trước.

Hành động quát mắng mẹ của Joon Young khiến khán giá phẫn nộ.

Tuy nhiên có thể dễ hiểu tâm lý của cậu biến đổi theo chiều hướng tiêu cực là do cú sốc từ chuyện ngoại tình của bố dẫn đến cuộc li hôn. Cùng với đó, cậu chưa thể chấp nhận bên cạnh mẹ xuất hiện một người đàn ông mới. Nhưng cuối cùng cậu đã chịu mở cửa sau khi nghe lời tâm sự của bác sĩ Kim, gửi lời xin lỗi vì đã hành động thiếu suy nghĩ đến mẹ.

Nhưng với những phân cảnh được hé lộ của tập 10, dường như khán giả vẫn nghi hoặc về hành động khẳng định bảo vệ Sun Woo của Yoon Gi khi anh vốn là do bố của tiểu tam Da Kyung cài vào để tiếp cận cô. Tập 10 hứa hẹn là sự bùng nổ khi Tae Oh tìm gặp Sun Woo với thái độ vừa giận giữ, vừa van nải khi không làm chủ được cảm xúc của mình.

Tập 10 "Thế giới hôn nhân" sẽ lên sóng vào tối nay 25/4./.