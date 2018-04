Toàn cảnh lễ trao giải Cánh diều vàng 2017

Tối 15/4, lễ trao giải thưởng điện ảnh Cánh diều 2017 do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức đã được diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Là giải thưởng do Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức hàng năm, Cánh diều vàng tôn vinh những cá nhân, tập thể đã đóng góp tài năng, tâm huyết cho sự phát triển của điện ảnh nước nhà. Năm nay, bộ phim "Cô ba Sài Gòn" thắng lớn ở thể loại phim điện ảnh khi xuất sắc vượt qua bộ phim "Em chưa 18". Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Vương Duy Biên trao giải Cánh diều vàng cho thể loại phim điện ảnh. Ở hạng mục phim truyền hình, Cánh diều vàng đã thuộc về bộ phim "Thương nhớ ở ai". “Thương nhớ ở ai” là bộ phim truyền hình dài 34 tập do NSND Lưu Trọng Ninh làm đạo diễn. Đạo diễn Lưu Trọng Ninh nói lời cảm ơn tới ekip làm phim tại lễ trao giải. Với "Yêu đi đừng sợ", Nhã Phương giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện điện ảnh. Trên sân khấu nhận giải, cô không giấu nổi xúc động, rưng rưng nước mắt. Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh thuộc về Midu phim "Mẹ chồng" và giải Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện điện ảnh thuộc về Nhan Phúc Vinh phim "Đảo của dân ngụ cư". Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyện truyền hình thuộc về Thanh Hương (Người phán xử). NSƯT Trung Anh (Người phán xử) và Jimmy Khánh (Thương nhớ ở ai) cùng nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyện truyền hình. Đạo diễn Lê Thanh Sơn giành giải Đạo diễn xuất sắc phim truyện điện ảnh với "Em chưa 18". Diễn viên nhí Hà My, vai Tiểu Li của "Cô gái đến từ hôm qua" nhận giải Diễn viên triển vọng phim truyện điện ảnh xuất sắc. Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim truyện truyền hình thuộc về Xuân Văn (Lẩn khuất một tên người). Cô chia sẻ: "Em rất bất ngờ, không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn ekip phim, cảm ơn hãng phim TFF, cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn ở bên cạnh ủng hộ em". Giải âm thanh xuất sắc phim điện ảnh thuộc về Võ Trung Nhân và Nguyễn Trọng Thanh với phim Ngày mai Mai cưới. Nhạc sĩ Đức Trí nhận giải Âm nhạc xuất sắc với ca khúc trong Dạ cổ hoài lang. Cánh diều vàng 2017 thể loại phim hoạt hình thuộc về "Người anh hùng áo vải của đạo diễn Phùng Văn Hà. Phùng Văn Hà cũng giành giải Đạo diễn phim hoạt hình xuất sắc nhất./. Tham dự Cánh diều vàng 2017 có 13 phim điện ảnh, 16 phim truyền hình, 13 phim hoạt hình, 34 phim tài liệu, 9 phim khoa học, 32 phim ngắn và 4 công trình nghiên cứu, lý luận phê bình điện ảnh sản xuất năm 2017./.

