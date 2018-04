“Trí lực siêu phàm” - bộ phim về đề tài siêu năng lực sau X-men

Tuy không nằm chung vũ trụ với các “X-Men”, song tựa phim phiêu lưu mới của hãng 20th Century Fox vẫn giới thiệu đến người xem những thanh thiếu niên mang trong mình siêu năng lực độc đáo.

“Càng cố gắng kiểm soát sức mạnh, tớ càng gây tổn thương nhiều hơn…” Mới đây, hãng 20th Century Fox đã vén màn bật mí trailer đầu tiên của The Darkest Minds (Tựa Việt: Trí lực siêu phàm), và khiến người xem ám ảnh bởi câu thoại bi thương của nhân vật nữ chính Ruby Daly (Amandla Stenberg). Đội nhóm mà Ruby tham gia tập hợp những trẻ vị thành viên mang trong mình những sức mạnh phi thường, sau khi sống sót từ trận đại dịch đã sát hại 98% toàn bộ trẻ em trên toàn nước Mỹ.

The Darkest Minds (Trí lực siêu phàm).

Nhắc đến chủ đề về những người trẻ tuổi sở hữu siêu năng lực, đai đa số khán giả, lẫn các fan phim siêu anh hùng sẽ nghĩ ngay đến X-Men” - Thương hiệu đình đám đã có chặng đường dài gắn bó với nhà Fox. Tín đồ điện ảnh không khỏi so sánh, khi các nhân vật trong phim cũng thi triển những “tuyệt chiêu” quen thuộc như điều khiển vật chất (telekinesis), tạo ra lửa, siêu thể chất,... Đây hứa hẹn là những điểm nhấn tạo nên chất hành động - kịch tính thỏa mãn phần nhìn của người xem.

Những đứa trẻ trong Trí lực siêu phàm.

Nhưng nếu những dị nhân thuộc Vũ trụ Marvel được chiêu mộ và phát triển năng lực trong một môi trường thân thiện, thì những đứa trẻ trong Trí lực siêu phàm phải đối mặt với một thực tại tàn nhẫn hơn rất nhiều. Họ mất đi cha mẹ lẫn mái nhà thân thương, luôn phải chống chạy và đối mặt với sự lùng quét của chính quyền độc đoán.

Trong thế giới điêu tàn của Trí lực siêu phàm, siêu năng lực của bọn trẻ được phân loại dựa trên màu sắc: Blue dùng để chỉ những khả năng liên quan đến di không vật (telekinesis), Yellow là những quyền năng thao túng dòng điện. Trong khi đó, những cá nhân được xếp vào phân loại Orange có thể đi vào tâm trí người khác, còn phân loại Red là khả năng điều khiển lửa. Nhân vật chính Ruby thuộc phân loại Orange, và được đánh giá là một trong những dị nhân nguy hiểm nhất.

Siêu năng lực của bọn trẻ được phân loại dựa trên màu sắc.

Dù có nhiều chi tiết tương đồng, nhưng Trí lực siêu phàm không phải là một bộ phim dựa trên thương hiệu X-Men. Bản thân phim là tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết tuổi teen cùng tên của nhà văn Alexandra Bracken, từng rất hút khách vào thời điểm ra mắt.

Đứng đằng sau Trí lực siêu phàm là đội ngũ nhà sản xuất từng thực hiện siêu phẩm truyền hình Stranger Things và Arrival - bộ phim điện ảnh từng thắng giải Oscar trong năm 2017. Đây cũng là bộ phim người đóng đầu tiên do đạo diễn Jennifer Yuh Nelson của Kung Fu Panda 2 & 3 cầm trịch.

Trí lực siêu phàm dự kiến khởi chiếu từ ngày 3/8/2018.

Trí lực siêu phàm diễn ra trong một tương lai không xa, khi một trận đại dịch bí ẩn đã cướp đi sinh mạng của 98% trẻ em trên toàn nước Mỹ. 2% sống sót bắt đầu bộc lộ những siêu năng lực phi thường, và trở thành mối đe dọa đối với chính phủ. Họ quyết định tập trung bọn trẻ vào một doanh trại quân sự, với mục đích kiểm soát và diệt trừ mầm mống tai ương nếu cần.

Chuyện phim xoay quanh Ruby, một cô bé 16 tuổi mang trong mình khả năng điều khiển vật chất. Cùng với nhiều người bạn đồng trang lứa khác gồm Liam (Harris Dickinson), Chubs (Skylan Brooks) và Zu (Miya Cech), cô đã trốn chạy khỏi trại tập trung, đi tìm một mái nhà mới giữa một xã hội đầy thù địch.

Ngoài ngôi sao tuổi teen Amandla Stenberg từng được biết đến qua The Hunger Games và Everything, Everything, phim còn có sự góp mặt của những cái tên đang nổi như Mandy Moore, Harris Dickinson, Wallace Langham, Golden Brooks, Mark O'Brien, Patrick Gibson, và Gwendoline Christie.

Trí lực siêu phàm dự kiến khởi chiếu từ ngày 3/8/2018./.

