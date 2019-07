“Về nhà đi con” tập 63: Thư vừa đẻ xong, Nhã “đổi ý” tấn công Vũ

Mặc dù phải mổ gấp vì bị suy thai song rất may mắn, mẹ con Thư (Bảo Thanh) đã vượt cạn an toàn. Sau khi nghe tin Thư sinh sớm, Vũ (Quốc Trường) đã bỏ mặc Nhã (Quỳnh Nga) để chạy về với mẹ con Thư. Tuy nhiên, những tổn thương do Vũ để lại trước đó cùng việc biết mối quan hệ của Vũ và Nhã vẫn khiến Thư buồn bã.

Không còn "ngây thơ vô số tội" như trước, lần này, sau khi chính thức biết Vũ đã có vợ và lại còn vừa làm bố, Nhã không những không rút lui mà ngược lại, cô quay sang chủ động tấn công Vũ. Nhã vui vẻ, tươi cười mời Vũ đi ăn trong sự ngỡ ngàng cực độ của Vũ.

Nhã chủ động tấn công Vũ.

Dương (Bảo Hân) sau cuộc nói chuyện với Huệ đã hiểu ra cái sai của mình. Cô bé chủ động gặp Quốc (Tuấn Tú) để hóa giải mọi hiểu lầm và còn làm "quân sư", chỉ cho Quốc cách tán Huệ: "Muốn chinh phục chị Huệ thì chú phải rất kiên trì".

Thư liệu có vượt qua được chứng trầm cảm sau sinh? Nhã sẽ tiếp tục "mặt dày" thế nào để tấn công Vũ? Liệu Huệ có đồng ý yêu Quốc? Diễn biến chi tiết 'Về nhà đi con' tập 63 lên sóng tối nay, 11/7 trên VTV1./.