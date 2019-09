Vén màn bí ẩn nguồn gốc của gã hề ma quái trong “IT 2”

Ra đời từ năm 1986, “IT” là một trong những tác phẩm đồ sộ nhất trong sự nghiệp của nhà văn Stephen King. Cuốn tiểu thuyết đã tạo dựng nên nhân vật “gã hề ma quái” Pennywise trở thành một biểu tượng kinh dị với hình ảnh cầm quả bóng bay màu đỏ.

IT" là một sinh vật tà ác cổ xưa, có hình dạng nguyên thủy là một con nhện khổng lồ.



Trong tác phẩm văn học, "IT" được giới thiệu là một sinh vật tà ác cổ xưa, có hình dạng nguyên thủy là một con nhện khổng lồ, phát ra thứ ánh sáng màu vàng chết chóc và tồn tại trong Vũ trụ Vĩ mô (Macroverse). Sinh vật này sở hữu năng lực ma quái, có khả năng thay đổi hình dạng thành bất kỳ ai mà nó muốn, với bất kỳ kích cỡ nào. Trong truyện, "IT" đã nhiều lần hù dọa, tra tấn tinh thần của các nạn nhân khi hóa thân thành nhiều nhân vật được coi là “cơn ác mộng” của trẻ con như người không đầu, búp bê, xác sống… hay những người gần gũi nhất với nạn nhân để thao túng tâm trí họ.

"IT" sẽ “ngủ đông” trong 27 năm và cứ hết một chu kỳ, nó lại thức dậy đi tìm thức ăn. Nó đặc biệt thích ăn thịt trẻ con nên xuất hiện trong nhân dạng một chú hề. Nó “khai thác” nỗi sợ của các nạn nhân và gặm nhấm từ từ, đặc biệt là những đứa trẻ mang vết thương lòng, bi kịch trong cuộc sống và yếu đuối.

"IT" Pennywise là một trong những biểu tượng kinh dị đáng sợ nhất trên màn ảnh.

"IT" khi lên phim được dựng khá sát so với nguyên tác trong truyện, chỉ thêm hiệu ứng về mặt thị giác như hàm răng sắc nhọn. Hình ảnh quả bóng bay màu đỏ được lựa chọn trở thành một biểu tượng báo hiệu gã hề Pennywise đang có mặt. Trong phần một, Pennywise đã hù dọa 7 đứa trẻ trong câu lạc bộ Losers’ Club nhưng sau đó bị sức mạnh đồng đội đánh bại.



“IT: Chapter Two” với bối cảnh sau 27 năm sẽ giải thích rõ hơn về nguồn gốc bí ẩn của “It” và tại sao hình ảnh gã hề Pennywise vẫn là hình tượng mà nó ưa thích nhất. Các nhân vật của Losers’ Club khi trưởng thành vẫn tiếp tục phải đối mặt với những đau đớn trong quá khứ khi trở về thị trấn Derry ở bang Maine. It tận dụng điều này để tiếp tục gieo rắc sự sợ hãi, nỗi đau lên các nhân vật để khiến họ yếu đuối dần cho tới khi gục ngã và trở thành “con mồi”. Cứ sau một giấc ngủ dài, sức mạnh của "IT" lại càng tăng thêm. ““IT: Chapter Two” sẽ tập trung chủ yếu vào câu chuyện của gã hề Pennywise.

Dù là một sinh vật cổ xưa với ma lực siêu nhiên rất khủng khiếp, "IT" vẫn có những điểm yếu nhất định. Nó là một thực thể nhạy cảm về mặt tinh thần nên dù có mạnh đến mấy, nó vẫn sẽ bị lòng yêu thương, sự dũng cảm và tinh thần đoàn kết đánh bại. Khi nhóm Losers’ Club ở bên nhau trong phần một, họ cùng nhau thống nhất về tư tưởng và vượt qua mọi nỗi sự hãi của cuộc sống hiện tại. Chính điều đó đã giúp 7 thành viên đánh bại được các chiêu trò gian ác của "IT".

Sức hút khó cưỡng của thương hiệu phim chuyển thể từ tiểu thuyết của ông hoàng kinh dị Stephen King đã giúp "IT" đánh bại kha khá các đối thủ tầm cỡ, mở màn xuất sắc và dẫn đầu phòng vé toàn cầu tuần vừa qua. Đáp lại tình cảm của khán giả, các nhà làm phim đang lên kế hoạch để xây dựng những ý tưởng mới, đưa Gã hề ma quái trở lại trong phần tiếp theo./.