Vượt “Peninsula”, bom tấn của Hwang Jung Min là phim ăn khách nhất mùa hè 2020

Bất chấp sự bùng phát của đại dịch Covid-19, "Deliver us from evil" vẫn tạo nên làn sóng ấn tượng tại các rạp chiếu phim khi thu về 3,5 triệu lượt xem. Bộ phim chạm mốc hoà vốn chỉ sau 12 ngày công chiếu, trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của tất cả khán giả yêu thích phim điện ảnh, đặc biệt là thể loại hành động tội phạm.

Tính đến 7 giờ sáng ngày 19/8 "Deliver us from evil" vượt mốc 3,8 triệu lượt xem, chính thức vượt qua bom tấn "Peninsula" chiếu từ giữa tháng 7 với 3,7 triệu vé bán ra (theo Kobis).

"Deliver us from evil" (tựa Việt: Ác quỷ đối đầu) là câu chuyện của In-nam (Hwang Jung Min) – một tay sát thủ quyết định giải nghệ sau khi thực hiện hợp đồng cuối cùng của mình. Chưa kịp rửa tay gác kiếm, In-nam chợt nhận được thông tin con gái mình bị bắt cóc ở Thái Lan. In-nam đến Thái Lan để tìm kiếm cô con gái anh chưa từng gặp mặt cùng với Yui (Park Jeong Min).

Cuộc chạy đua với thời gian trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi cả hai phải đương đầu với sự bám đuổi gắt gao từ Ray (Lee Jung-jae). Tên “đồ tể” máu lạnh truy sát In-nam sau khi biết rằng anh trai mình đã bị giết hại, Ray quyết tâm đòi lại món nợ máu này bằng mọi giá.

Trailer chính thức của bộ phim mang tới cuộc truy sát nghẹt thở giữa Ray (Lee Jung Jae) và In-nam (Hwang Jung Min) với hàng loạt những màn đấu kiếm, đọ súng, đuổi bắt và đối đầu trực diện. Trong sắc vàng của khói bụi, những toà nhà sập sệ và cái nóng bỏng rát của Bangkok, cuộc chạm trán của hai kẻ ác trở nên gay gắt và đẫm máu hơn bao giờ hết.

Ngoài sự góp mặt của hai ông hoàng phòng vé Hwang Jung Min và Lee Jung Jae, "Deliver us from evil" mang tới một ẩn số thú vị, đó là vai diễn Yui – cộng sự của In-nam tại Thái Lan do Park Jeong Min thủ vai. Nam diễn viên thực lực từng góp mặt trong "Time To Hunt", "Svaha", "Keys To The Heart",… chia sẻ Yui là một nhân vật vô cùng độc đáo và thú vị, là một thử thách không nhỏ với Park Jeong Min. Lee Jung Jae đã dành những lời tán dương cho bạn diễn trẻ: “Yui là vai diễn tuyệt vời mang lại sức sống cho cả bộ phim. Park Jeong Min là một diễn viên giỏi và có trách nhiệm, cậu ấy đã hoàn thành rất tốt!”.

"Deliver us from evil" đã được bán cho 56 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phim dự kiến sẽ ra mắt tại Việt Nam vào 4/9./.